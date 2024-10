Milei: “Mucho más cerca de salir del cepo” y reducir inflación “el plan social más valioso”

El presidente Javier Milei concluyó su presentación durante el 47° aniversario de la Fundación Mediterránea. En Córdoba, el primer mandatario destacó las acciones de su gobierno para estabilizar la economía y la reducción de la inflación, comparando la situación actual con el crítico escenario que encontró al asumir.

“Hoy, mi charla se centrará en la política monetaria de cara al futuro, en tres partes: primero, las condiciones iniciales en que encontramos la economía; luego, el diagnóstico que elaboramos y, finalmente, el paquete de políticas que hemos diseñado, con especial énfasis en el aspecto monetario”, inició su alocución que contó con recibimiento de aplausos por parte del empresariado.



Destacó como “evento histórico” de su gestión por la “forma no convencional” que utilizó para bajar la inflación. “Cuando llegamos, la mayorista viajaba a 54% mensual. Eso es anualizado 17.000%. Y el último número de la mayorista fue de 2%, una inflación de 28%”, calculó.

Criticó a quienes dicen que su gestión no tiene un programa definido e ironizó: “Entonces, ¿cómo hicimos para que baje? Ni el equipo de Toto (por su ministro de Economía, Luis Caputo) ni yo hemos estado estudiando con (David) Copperfield cómo hacer magia, así que vale la pena discutirlo. Después de tantos años de colectivismo, la población, y más que nada la profesión y los comunicadores, perdieron noción y conciencia de qué es un programa de estabilización, en especial en una perspectiva liberal”.

En eso, el Presidente dijo que su plan tiene una “inflación inducida” de 2% mensual debido al crawling peg, que el Gobierno fijó en ese porcentaje, y planteó que si se suma ese 2% a la inflación internacional, se llega a un 2,5%. Pero alegó que si se observa la inflación minorista, de 3,5% en el último registro, se deduce que en realidad el número va a 1% mensual.

“Hoy la verdadera inflación en la Argentina está viajando a 13% anual y eso sí que parece un sueño. Esto además se hizo recomponiendo precios relativos. Es decir, con todo esto estamos llevando la inflación a niveles oscilando entre 10 y 25%. Si no lo quieren considerar un milagro, o no les gusta la teoría económica, se lo podemos aducir a las fuerzas del cielo”, indicó.



Plan social

En el marco del evento en Córdoba, Milei se refirió también a las reservas netas negativas de 12 mil millones de dólares y a la enorme brecha cambiaria del 200% que existía en diciembre. “Muchos dicen que yo devalué. La verdad es que no se trató de devaluación, sino de un sinceramiento. El problema eran los pasivos del Banco Central”, dijo en referencia a la complejidad del sistema monetario heredado.

“Entonces cuando hay control de precios, no se refleja la crisis de escasez y desabastecimiento. Era una canasta ficticia. Cuál es el poder de precio de un precio con control si no hay producto, el producto no existía. Eso no se estaba sincerando. La única forma de que aparezcan los precios es que se saquen los controles y los precios tengan el valor real. Hay un efecto de sinceramiento de precios, pero con productos reales. La buena noticia es que hoy, después de que durante 5 meses los salarios suben sin parar y el que viene rezagado es el sector público porque hay motosierra, el dato es que la pobreza bajó ocho puntos, al 49%. Nos estamos ocupando de los más vulnerables. No hay plan social más valioso que bajar la inflación”.

En el Complejo Ferial, ante empresarios y asistentes, adelantó: “Llegamos a emisión cero y discutimos la salida del cepo. Estamos mucho más cerca de salir del cepo de lo que estábamos en diciembre, pero hay que sanear y restaurar el patrimonio del Banco Central. Se tienen que dar tres condiciones: cuando no haya más inflación, resolvamos el problema de los stocks en moneda extranjera y que la base monetaria coincida con la base monetaria amplia. Las LEFI se tienen que achicar y eso es lo que está pasando”.