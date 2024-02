Milei: «El momento más duro será entre marzo y abril»

El presidente Javier Milei afirmó hoy que «el momento más duro será entre marzo y abril» y luego «como se toca fondo, empezás a rebotar».

«Siguiendo las estimaciones del FMI, el momento más duro será entre marzo y abril y, a partir de ahí, tocaste fondo y empezás a rebotar. Si todo siguiera como viene ahora, las estimaciones del FMI dicen que podemos abrir el cepo a mitad de año y, cuando abrís el cepo, la economía se dispara para delante», dijo Milei esta mañana en declaraciones a radio Rivadavia, en CABA.

En otros momentos de la entrevista, afirmó además que «vamos a ir contra todas las cajas de la política. Vamos a ir a fondo y no vamos a bajar los brazos porque gobernamos de cara a la gente y eso la política no la ve».

La frase fue posterior al anuncio del Gobierno, de que procederá a la eliminación de los fondos fiduciarios, por entender que «carecen de transparencia y representan medio punto del producto, en torno a los US$ 2.000 millones», según anunció hoy más temprano el vocero presidencial, Manuel Adorni.

«Vamos a terminar con estas cajas de la política», había sostenido el portavoz en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada.