Milei dijo que la economía ya muestra signos de recuperación y volvió a criticar a la “casta”

Tras seis meses de gestión, el Presidente posteó un “semáforo” de la actividad. De diez rubros, cinco mostraron números positivos. Insistió en castigar a la “casta” que “está quemando las naves”. Francos puso en dudas los índices de pobreza y aseguró que Milei buscará la reelección

El presidente Javier Milei volvió a arremeter contra “la casta” al asegurar que la economía comenzó a mostrar signos de recuperación en mayo junto con una desaceleración de la inflación, a seis meses de haber asumido.

Lo hizo al publicar en su cuenta de X un “semáforo” de actividad económica que exhibe que de los diez indicadores disponibles sobre mayo, cinco tuvieron números positivos.

“Mirando el semáforo de actividad y la caída de la inflación eso explica por qué la casta está tirando con todo. Están quemando las naves y la desesperación se hace evidente. Van a ir con todo porque saben que si nos sale bien no vuelven más”, dijo el jefe de Estado, en un mensaje que fue reposteado por el ministro de Economía Luis Caputo minutos después.

El “semáforo” de actividad, que incluye una treintena de sectores, cuenta con información de diez de ellos para el mes de mayo -medido en términos mensuales-, y muestra que la mitad tiene cifras positivas. La recaudación de AFIP por seguridad social mejoró 4,6%, el patentamiento de autos lo hizo 2,1%, el índice de confianza del consumidor de la UTDT en un 0,9%, los despachos de cemento crecieron un 11,5% y el Índice Construya, por último, un 4,9 por ciento.

En ese mismo cuadro hay otros cinco indicadores con números negativos como recaudación del impuesto al cheque por 15% e IVA DGI además del IVA real por 3,1% y 4,8% (ligados a la actividad económica), una caída de 8,2% en las importaciones desde Brasil, y una contracción en la cantidad de autos fabricados (-7,1 por ciento).

Ayer se conoció un informe privado que muestra, para el caso de las ventas minoristas, una caída interanual y una mejora mensual. Las ventas minoristas pymes cayeron 7,3% anual en mayo y en lo que va del año, acumulan una caída de 16,2%. Sin embargo, hubo una mejora del 6,6% en la comparación mensual, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Francos: pobreza y reelección

El jefe de Gabinete puso en duda las estadísticas sobre pobreza en Argentina. El funcionario reconoció que el país no está en su mejor momento desde lo económico pero negó que eso se traduzca en un 50% de pobreza.

En una entrevista realizada por el medio español El País, Francos fue consultado acerca de los índices de pobreza y el aumento de la misma a lo largo de los meses de gestión del presidente Javier Milei. Antes esto, el funcionario indicó que no cree en que los números de las estadísticas reflejen la realidad.

“Vos recorrés las calles de Buenos Aires, ¿no? Sin duda, no estamos en nuestro mejor momento, pero bueno, puedo decir que el 50% de las personas que vive en la Argentina no son pobres. No pasa eso”, comentó.

“Salgamos a caminar y decime si vos ves el 50% de pobres (…) Salgamos por donde vos quieras. Si son 50% de pobres significa que esa gente no tiene para comer, ¿no? Pero no quiero meterme en una discusión que por ahí me supera y no tengo la metodología”, concluyó Francos.

De acuerdo con lo indicado por el Indec en relación al segundo semestre del año 2023, 41,7% de la población argentina se encontraba bajo la línea de la pobreza. En tanto, un estudio realizado por la Universidad Torcuato Di Tella mostró que, en abril, la pobreza en Argentina era del 48,9%. Por su parte, el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA analizó el mismo mes e indicó que 55% de los argentinos es pobre.

Reelección

En otro orden, Francos se refirió a las próximas elecciones presidenciales del año 2027 y dio su punto de vista acerca de las posibilidades de Javier Milei de presentarse para buscar la reelección. “No tengo dudas. Yo creo que el presidente tiene la vocación de transformar la Argentina y sabe que no alcanza un período de cuatro años para hacerlo”, afirmó.

“Su convicción es tal que si me preguntan a mí, yo estoy seguro de que él pretende volver a ser candidato y ser reelegido. Pero es una decisión de él, porque ser Gobierno es muy desgastante”, indicó. y agregó para fundamentar su respuesta: “Además, tiene índices de aceptación que superan el 60%”.

Alianza con el PRO

Finalmente y en línea con su análisis sobre las elecciones presidenciales de 2027, Francos no descartó una alianza del oficialismo con el PRO. “Yo creo que tenemos muchos puntos de coincidencia y muy buena relación con los dirigentes del PRO”, indicó.

Y amplió: “Las circunstancias son las que van a ir marcando si tenemos que enfrentar juntos la elección. Tengamos en cuenta que ambas fuerzas, en la segunda vuelta del año pasado, sacamos el 56% de los votos. La gente votó por un cambio”.

En cuanto a sus nuevas funciones como jefe de Gabinete, el funcionario comentó que sus esfuerzos ahora están enfocados en la “Ley Bases”. Pero aclaró: “Mis prioridades son coordinar los distintos ministerios para superar la crisis económico-social de la Argentina”.

Y siguió: “Que todo este esfuerzo implique que vengan inversiones para desarrollar los recursos naturales y sus derivados, y generar actividad económica. Siendo ministro de Interior he recibido más de 100 fondos internacionales y bancos para hablar sobre la ley Bases y sobre la posibilidad de inversiones”.