Milei defendió a Pettovello por el reparto de alimentos y la polémica no cede

El Presidente responsabilizó al kirchnerismo por las críticas. “No sea cosa que además quieran plantar muertos”, alertó. Volvió a cargar contra los intermediarios. A raíz de la intervención judicial, cambian el esquema de acopio y distribución

El presidente Javier Milei volvió a defender a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y responsabilizó al kirchnerismo por las críticas contra la funcionaria.

“No sea cosa que por las distintas estrategias que están montando desde los medios afines a ellos, sedientos de pauta, que reciben pauta de la provincia de Buenos Aires… No sea cosa que además quieran plantar muertos”, insinuó el mandatario nacional.

En medio de los cuestionamientos por la polémica de los alimentos, que derivó en el desplazamiento del hasta entonces secretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre, el jefe de Estado no descartó “que este conjunto de delincuentes kirchneristas quieran tirar un muerto”.

“Si usted quiere romper a los intermediarios, que son unos delincuentes, lo van a acusar de ir en contra, de matar pobres…”, contestó Milei, durante una entrevista que brindó a Radio Mitre, en la que aseguró que la oposición le da “pena porque no tienen altura de ninguna característica para entender la magnitud” de lo que está haciendo el Gobierno.

“Lo que está pasando en Capital Humano es que hay una ministra valiente, capaz, y con todas las agallas necesarias para enfrentar a todo este conjunto de delincuentes. Y que no sólo se queda en una denuncia mediática. Va y lo lleva a la Justicia”, agregó.

Además, el Presidente denunció que “también tienen métodos un poquito más violentos” y hubo personas que “amenazan a las familias de todos los miembros (de este Ministerio) que están avanzando en estas denuncias” contra los dirigentes de la oposición.

“¿Qué va a esperar usted de un kirchnerista? Lo lógico es que la traten de operar, que la ensucien por los medios, que le inventen cosas, que digan barbaridades sobre ella para tratar de desprestigiar. En lugar de decir ‘es falso lo que está diciendo’, la tratan de ensuciar, le tratan de hacer trampa, para que ella y su equipo se intimiden”, agregó.

Sobre los cuestionamientos por sus viajes al exterior, el mandatario nacional sostuvo que “también lo criticaban a Moisés, que es el máximo libertador de la historia de la humanidad” y destacó que en esas visitas a otros países se encuentra con grandes empresarios.

“Cuestionan porque son miopes, son seres ínfimos que no entienden la lógica de lo que está pasando. Ya pasó la época de las palomas mensajeras, yo estoy conectado todo el tiempo con mis ministros y creer que uno no puede trabajar porque está a 5 mil kilómetros de distancia es algo precario”, se defendió.

Sobre la entrega de los alimentos que Capital Humano tenía en depósitos en las provincias de Buenos Aires y Tucumán, Milei comentó: “¿Sabe cuánto fue el nivel de error que hubo dentro del Ministerio? Fue de 0,03%. Es decir, estamos hablando del 3 en 10 mil. Ni la medicina tiene ese nivel de precisión”.

“De todas formas, hemos hecho algo para eliminarlo totalmente. Hoy (por ayer) yo estuve trabajando con la ministra Pettovello y con el doctor Sturzenegger. Nosotros tenemos dos formas de generar la llegada del alimento: una que es de manera directa, que es la AUH o el plan Alimentar Comunidad, y por otra parte, es cuando hay una crisis o un evento catastrófico. Hemos diseñado un instrumento contingente que es como un call option”, anticipó.

Al respecto, el Presidente explicó que “si se presenta el siniestro, usted ejecuta el seguro”, lo cual tiene las ventajas de que “le amplía la cantidad de cobertura” y “no se va a necesitar tampoco stocks, por lo que se ahorrará dinero en almacenamiento”.

“Esto es genial, porque no hay nunca más un problema por un alimento vencido. No sólo eso, porque en una emergencia usted no necesita todos los productos que tiene en stock, por lo que ante una situación así, se puede ser eficiente y generar un contrato sobre las necesidades”, cerró.

Por último, el mandatario contó que ya comenzó gestiones con dos de las empresas con las que se reunió en Estados Unidos para avanzar en un programa de estudios y en la implementación de un sistema digital que colabore con la reforma del Estado, que ya se usó en El Salvador.

Cambian el esquema de almacenamiento y reparto de alimentos

En medio de la polémica por el reparto de alimentos bajo la custodia del Ministerio de Capital Humano, el Gobierno anunció un nuevo sistema para el acopio y reparto de recursos destinados a la ayuda social.

El encargado fue Federico Sturzenegger, asesor económico del presidente Milei, a través de las redes sociales, donde aseguró que se adoptará un «sistema de contratos contingentes», cediendo la potestad del manejo de dichos bienes a manos del sector privado.

De este modo, Sturzenegger anunció desde su cuenta de la red social X (ex Twitter) el lanzamiento de un diseño de administración de alimentos a pedido del propio Presidente y de Pettovello.

En el hilo, en un extenso posteo, el futuro funcionario del Gabinete detalló cómo será la operatoria en el reparto de alimentos y otros bienes a través del sistema de contratos contingentes.

“La migración a un sistema de contratos contingentes barrerá con otro más de los mecanismos con los cuales el sistema político ha lucrado con la pobreza”, indicó Sturzenegger ayer domingo en las redes.

El economista indicó que el objetivo del nuevo sistema “se mantiene inalterado pero la ejecución cambia radicalmente”. “En el nuevo sistema no se compran los bienes sino que compra una ‘opción de compra’ de esos bienes (en jerga financiera es un call)”, afirmó.

De acuerdo a la propuesta que detalló Sturzenegger en sus redes, la responsabilidad del acopio y el reparto adecuado en tiempo y forma, según la circunstancia, estará en manos del sector privado, por lo que se le quitará esa función a los organismos del Estado competentes.

“El sector privado usa toda su logística y capacidad de almacenamiento para proveer este stock. Y como ese stock rota, los productos estarán siempre disponibles sin que el Estado tenga que tener inventarios o tener un solo depósito”, amplió Sturzenegger.

La modalidad, según explicó el economista en sus redes, sería la siguiente: «El sector privado cobra por proveer ese seguro y a cambio se compromete a la entrega de los bienes cuándo y dónde se le requiera. Es una idea muy sencilla: el Gobierno compra un seguro de entrega inmediata en la emergencia».

A continuación, Sturzenegger comparó además cómo sería el nuevo sistema con el de los seguros de autos. «Que el Estado maneje el stock es como si yo en vez de comprar un seguro de mi auto decidiera tener en mi casa los repuestos por si tengo un accidente. Mucho más eficiente es tener un seguro que me provea esos repuestos cuando lo necesito», posteó hoy.

«La migración a un sistema de contratos contingentes barrerá con otro más de los mecanismos con los cuales el sistema político ha lucrado con la pobreza, claro está, hasta la llegada de Javier Milei a la presidencia», concluyó Sturzenegger.