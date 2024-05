Habrá «amplia demanda» de cooperativas por los créditos Bancor

Por Javier De Pascuale

Cooperativas de obras y servicios públicos de todo el interior profundo de Córdoba recibieron con beneplácito e interés el lanzamiento de un novedoso programa de créditos específicamente elaborado para estas entidades, por parte del Banco de Córdoba, que fuera anunciado este jueves en la ciudad de Oncativo, frente a un numeroso público del sector que se congregó en una de las «capitales» del cooperativismo de servicios de la provincia.

«La concurrencia al acto fue muy importante, sabemos que ya hay consultas y entendemos que el nuevo programa de financiamiento va a tener una demanda muy importante», anticipó Omar Marro, presidente de FACE Córdoba, la filial más importante del país de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos.

En diálogo con Comercio y Justicia, el dirigente explicó que hay numerosas obras de infraestructura ya iniciadas que no pudieron ser terminadas por la decisión del Gobierno nacional de paralizar toda la obra pública nacional, así como los fideicomisos de obras y los fondeos transversales que permitían a las cooperativas recurrir a ellos para fondear sus obras. «Había algunos fondos pero no teníamos crédito. Hoy Bancor junto a la Provincia ha hecho un gran esfuerzo y las nuevas líneas de crédito nos van a permitir crecer, culminar las obras ya iniciadas y acceder a equipamiento al que de otro modo no podríamos llegar», explicó Marro.

Recordó el titular de la Federación cordobesa que en otra época las entidades recurrían a «tasas de capitalización», con las cuales los asociados contribuyen a formar el capital necesario para operar y mejorar los servicios públicos que brinda la cooperativa, con pequeñas cantidades pero que en conjunto tienen una fuerza poderosa. El problema es que fueron cuestionadas y las entidades se resisten a aplicarlas.

«Por eso la buena noticia es que Bancor hizo punta con estos anuncios. Ahora esperamos que la operatoria no sea muy complicada y que salgan rápidos los financiamientos que las cooperativas necesitan. Seguramente el Banco de Córdoba no será el único en un anuncio semejante. Sabemos que Credicoop, nuestro banco cooperativo, está preparando su propio anuncio al respecto y también detrás vendrán otras entidades», expresó esperanzado el dirigente cooperativo. «Incluso descontamos que a medida que estas líneas de crédito se vaya utilizando el fondeo irá creciendo. Sabemos que la decisión del Gobierno de la provincia y de su entidad financiera es fortalecer estas líneas, también a través del trabajo conjunto con los municipios, cuando las obras de infraestructura exceden la red eléctrica e involucran el agua, las cloacas y otros servicios.

El mismo jueves del anuncio oficial, algunos dirigentes cooperativos federados tanto en FACE como en las otra federación que agrupa a estas entidades de servicios, Fecescor, se entusiasmaron con la posibilidad de aspirar a concretar obras más importantes, que benefician a una región y para las cuales hay que alcanzar escala vía la asociatividad de las mismas entidades de base.

«También esa es una buena vía para alcanzar las obras que requiere el interior cordobés frente a lo que prevé la Ley Base en su capítulo sobre energía, que recoge el espíritu de la Ley 24.065 de apertura y desregulación del mercado eléctrico. Con esa normativa funcionando a pleno, las cooperativas estamos obligadas a alcanzar estándares de calidad y seguridad que exigen financiamiento, porque requieren equipos y redes acordes con la exigencia», precisó Marro, quien recordó que «Córdoba tiene una gran experiencia en la asociatividad entre cooperativas para brindar servicios y para realizar obras que benefician a más de una ciudad. Es el origen de Arcoop, del Consejo Regional del Centro y de tantas otras organizaciones de cooperativas que han demostrado ampliamente y lo hacen cada día, que el cooperativismo unido hace muy bien las cosas y no tiene nada que envidiarle a otros sectores privados».

Las líneas de Bancor

El Gobierno de Córdoba lanzó el programa de Financiamiento a Cooperativas destinado a capital de trabajo y obras de la operatoria misma de las entidades, con las precisiones que siguen:

Destino

-Financiar necesidades de capital de trabajo. Para esto hay un crédito a 12 meses, con tres meses de gracia, TNA variable (Badlar + 4%) o TNA fija de 32%.

-Financiar Obras de Infraestructura: conexiones de agua y cloacas, pavimento, fibra óptica para conectividad, redes de gas, entre otros.

-Compra de Maquinarias viales, camiones y automotores nuevos.

Para estas dos últimas líneas, hay créditos a 60 meses con 12 meses de gracia, TNA Badlar + 2% o TNA fija de 25%.

Monto:

Hasta el 100% del valor de la obra de infraestructura a realizar o del bien a adquirir (IVA incluido), en ambos casos según calificación crediticia del cliente.

Al mismo tiempo, las cooperativas de servicios a través de comercios aliados pueden acceder a las líneas Dale Gas, Dale Eco y Córdoba 4.0, con las precisiones que siguen:

Destino

– Financiar proyectos de obra de conexión de gas natural.

– Financiar proyectos de eficiencia energética y generación distribuída de energía (paneles solares, iluminación LED,

climatización sustentable, entre otros).

– Financiar proyectos tecnológicos (adquisición de hardware, desarrollo, programación e instalación de software, robótica

y automatismos, equipos, otros).

Monto

Hasta el 100% del valor del proyecto, según calificación crediticia del cliente.

En todos estos últimos casos, los plazos se extienden a 60 meses, con 12 meses de gracia, TNA variable en Badlar (Badlar Bancos Privados promedio simple últimos 20 días hábiles) o TNA fija del 22%.