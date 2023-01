El ministro de Economía Sergio Massa tiene una serie de anuncios destinados al sector agropecuario luego del reclamo realizado por los dirigentes de la Comisión de Enlace.

Massa, quien había asegurado que habría medidas concretas para mitigar los daños provocados por la sequía antes de la finalización del presente mes de enero, citó a los cuatro titulares de la Comisión de Enlace para este martes 31 de enero a las 18:00 horas.

La expectativa es que, entre los anuncios que realizará el ministro –quien en los hechos tiene a su cargo la gestión del gobierno nacional–, se encuentren al menos algunos de los principales requerimientos realizados por los dirigentes del agro.

En el ranking de pedidos está el pedido dejar sin efecto los anticipos del impuesto a las Ganancias, una medida que –si bien ya comenzó a aplicarse– no tiene ninguna lógica ante los generalizados quebrantos económicos que se registrarán en la campaña agrícola 2022/23.

Otro reclamo obvio son los saldos técnicos de IVA a favor del fisco que tienen las empresas agropecuarias, los cuales, con una medida específica de la Afip, podrían emplearse para abonar otros impuestos nacionales y eventualmente también cargas sociales.Por supuesto, se solicitó que la compleja “máquina” burocrática de la Afip no ponga “palos en la rueda” a las empresas golpeadas por la sequía, como el ocurrido, por ejemplo, al declarar la cosecha de trigo 2022/23.

La lista de pedidos, frente a los múltiples problemas generados por la sequía, es por demás extensa, pero la dirigencia agropecuaria espera que al menos se instrumenten las medidas más obvias, algo que, si bien son la norma en cualquier país vecino, para la Argentina representaría un avance enorme. Lo que se espera de los anuncios de Massa es que el Estado nacional no cobre impuestos anticipados de ganancias que la mayor parte de las empresas no va a tener y que la Afip no se financie con capital de las empresas agropecuarias, además de regular sus sistemas informáticos de manera tal que no obstaculicen la operatoria granaria. ¿Será mucho pedir?