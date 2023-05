El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, adelantó hoy que el ministro de Economía, Sergio Massa, anunciará mañana medidas para combatir el avance de la inflación.

«Todos hablan de que no será un buen índice (el que se conocerá hoy sobre inflación) y nos vamos a ocupar. Mañana Sergio (Massa) va a tomar medidas, como ha tomado siempre», admitió De Mendiguren durante una entrevista con El Destape Radio.

Si bien no brindó detalles del anuncio previsto para mañana, remarcó que el equipo económico «no se quedará quieto y seguirá trabajando».

Mendiguren realizó esta afirmación unas horas antes de conocerse oficialmente la inflación de abril, que esta tarde informará el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

«En lo que a mi respecta tengo el objetivo de mantener el crecimiento y que no caiga el nivel de actividad. Cuando veo expresiones de gente del Poder Judicial opinando se hacen con mucha liviandad, sin conciencia de la caída de las exportaciones por la sequía», subrayó el funcionario.

En este sentido, recordó que la sequía generó perdidas por «US$ 20.000 millones, que representan siete años y medio de exportaciones mineras, cinco años de importaciones siderúrgicas y dos años y medio de importaciones farmacéuticas»

«El Gobierno busca soluciones, pero no puede ni imprimir dólares ni hacer llover, estamos tratando de sortear esta situación con responsabilidad», explicó.

Finalmente, el funcionario reflexionó sobre la evolución de los salarios: «Discutir el poder adquisitivo del salario es como discutir la Ley de gravedad; si se ahorra sobre el salario se genera recesión. Hay muchos caminos para preservarlo y uno de ellos es pensar en una suma fija para los trabajadores».