Marcha atrás del Gobierno: ahora dice que defiende la educación y las universidades

Tras las masivas marchas que a lo largo de todo el país colmaron las calles ayer en defensa de la educación pública y en especial, de las universidades que están siendo gravemente afectadas por la falta de fondos nacionales, el Gobierno nacional salió ahora a admitir que el tema presupuestario de las universidades no está cerrado para lo que resta del año. «Queda mucho por delante todavía», sobre este tema, afirmó esta mañana el vocero presidencial Manuel Adorni, en su conferencia de prensa cotidiana desde Casa de Gobierno.

Adorni caracterizó como «masiva» y «genuina» a la marcha universitaria, asumió que «probablemente haya habido manifestantes que votaron» al presidente Javier Milei en las últimas elecciones y dijo en nombre del Gobierno que «respetamos a todo aquel que quiera manifestarse en paz sin y ningún tipo de desorden público más allá del lógico cuando la manifestación es tan masiva. Estamos conformes y felicitamos a todos porque eso se dio así», marcando de este modo un fuerte cambio en la actitud que el Gobierno nacional venía manifestando hasta ayer mismo frente a la convocatoria. Recordemos que al respecto Milei respondió ayer con un posteo en la red social X con la imagen de un león bebiendo de una taza que tenía «lágrimas de zurditos».

«Las universidades públicas no se van a cerrar, eso no está en agenda. Somos de los mayores defensores de la universidad pública y de la educación en general», afirmó Adorni. «Nunca se nos cruzó por la cabeza resquebrajar la educación pública», dijo, a pesar de que la educación tiene hoy el menor presupuesto de su historia por parte de un Gobierno nacional que decidió hacerlo precisamente con el objetivo de que las casas de altos estudios ajusten sus gastos y cobren por sus servicios. En esa línea, en su última cadena nacional de este lunes, Milei dijo que «se terminó el Estado presente».

Las masivas marchas de ayer parecieron responder al Presidente con un rotundo no a ese apotegma, al menos en materia de la educación y en especial de la educación superior.

«Con las universidades públicas no» fue el grito unánime de las movilizaciones masivas que ayer buscaron ponerle un límite al plan «motosierra» de Milei.

Decenas de miles de personas salieron a las calles en todo el país en defensa de la educación superior estatal, después de que el Presidente diera un paso en falso al tratar de desactivar la protesta.

Fue lo suficientemente masiva también como para encender al menos luces amarillas en el seno de la administración libertaria, que hoy se verifican con el cambio de discurso gubernamental.

El presidente Javier Milei se marchó de la Casa Rosada un rato antes de que la movilización porteña confluyera en la Plaza de Mayo, luego de haber replicado en redes sociales comentarios de usuarios, de perfil libertario, que intentaron desacreditar la protesta nacional tildándola de «marcha política».

En los últimos días, dicho sea de paso, no terminó de quedar claro si al Gobierno le inquietaba la manifestación en sí misma o era la intromisión de la política lo que más le generaba ruido: el martes por la mañana el propio vocero Adorni se manifestó al respecto. «Casi un tren fantasma», opinó al enumerar a dirigentes peronistas o de izquierda que brindaron su respaldo al reclamo, al igual que organizaciones sindicales, e insistió en que «el tema presupuestario está resuelto» y el dinero, «transferido» a las universidades públicas.

Un día después, relativizó sus dichos, precisando ahora que su frase fue respecto de «parte» de lo reclamado.