Un grupo de manifestantes protagonizó esta tarde incidentes frente al Congreso de la Nación, donde arrojó piedras y quemó neumáticos, en el marco de una jornada de protesta en rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que estaba siendo tratado en una sesión especial de la Cámara de Diputados.

El lanzamiento de piedras contra la sede del Congreso se prolongó por varios minutos. En un primer momento, la policía no intervino, pero más tarde agentes de la fuerza de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires desalojaron a los grupos más violentos munidos de escudos y con el apoyo de motocicletas y camiones hidrantes.

Minutos antes de las 16, la zona de los disturbios había quedado despejada y los manifestantes eran repelidos hacia el este, por avenida de Mayo e Hipólito Yrigoyen, donde se escucharon múltiples detonaciones y se observaron contenedores incendiados.

Los incidentes estallaron a metros de las esquina de Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen y algunas de las piedras hicieron estallar vidrios de los ventanales del edificio del Congreso.

Durante varios minutos, una porción minoritaria de los manifestantes se manifestó violentamente sin que mediara actuación de la policía, que más tarde llegó para tratar de controlar la situación.

El grueso de la manifestación, que no participó de los incidentes violentos, fue desplazada hasta la altura de la avenida 9 de Julio, a unas siete cuadras del Congreso de la Nación. En el recinto de la Cámara de Diputados, los discursos no fueron interrumpidos.

Organizaciones sociales, gremiales y políticas que integran el Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U) y otros espacios se concentraron desde esta mañana en las inmediaciones del Congreso nacional y en el Obelisco para protestar contra el acuerdo.

Desde las 8, manifestantes del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) y del Partido del Trabajadores Socialistas (PTS), el Nuevo MAS y de otras agrupaciones se concentraban sobre la avenida Entre Ríos, a metros del Palacio Legislativo, en el centro porteño, lo que provocó complicaciones en el tránsito.

En tanto, más tarde arribaron manifestantes de otras agrupaciones, según indicaron a Télam voceros de ese espacio político.

A través de un comunicado de prensa, Marcelo Ramal, dirigente de Política Obrera, denunció «el pacto alcanzado entre el oficialismo y el radical-macrismo».

«En el día de hoy, el Congreso consumará un acto de completa impostura política. Sin grietas, los diputados del oficialismo y del radical-macrismo votarán el endeudamiento con el FMI fingiendo desconocer el paquete de agresión a las masas que implica ese acuerdo», dijo el dirigente trotskista.

En esa línea sostuvo que «el encubrimiento será por partida doble: el primero es el que harán hoy los diputados con el memorándum de entendimiento, mirando para otro lado, frente a los tarifazos y otras medidas. El segundo ocultamiento, es el de las medidas ya comprometidas con el FMI, pero fuera del papel, es decir, el aumento de la edad jubilatoria y una reforma laboral».

Por su parte, Vilma Ripoll, diputada electa (MST-FIT Unidad) expresó: «El ajuste brutal del acuerdo con el FMI no pueden disfrazarlo ni entre los propios. El Gobierno que tanto denuncia la deuda trucha de Macri ahora lo convalida en el Congreso».

«Por más tecnicismos que utilicen para explicar la letra chica del acuerdo, todos se traducen en tarizafos, aumento de transporte, ajuste fiscal, menos recursos para salarios y jubilaciones, mayor inflación, entre otras cosas. Hoy más que nunca, queda claro que es el FMI o nosotros. Por eso tenemos que salir masivamente a rechazarlo en las calles», agregó la dirigente.

Luciana Echevarría, diputada de Córdoba (MST-FIT Unidad), criticó también el acuerdo con el FMI al considerar: «Uno de los puntos más escandalosos es la pérdida de soberanía brutal a la que Alberto Fernández nos somete».

La convocatoria de las organizaciones de izquierda incluyó distintos puntos de concentración, entre ellos el Palacio de Tribunales; y hubo un punto de concentración en 9 de Julio y Avenida de Mayo, y, a las 12, en el Obelisco.

Hacia las 14, los manifestantes comenzaron a confluir en Plaza Congreso, frente al Palacio Legislativo, en coincidencia con el inicio de la sesión especial prevista para el tratamiento del acuerdo con el FMI en la Cámara de Diputados.

El acuerdo sobre el texto que será debatido esta tarde en el recinto de Diputados fue el fruto de varias reuniones desarrolladas durante toda la jornada de ayer entre representantes del oficialismo y de bloques opositores.

El dictamen obtuvo el respaldo de casi 80 firmas de integrantes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas, a partir de los avales del Frente de Todos (FdT), Juntos por el Cambio (JxC), el interbloque Federal y Provincias Unidas.