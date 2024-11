Los envíos a Córdoba volvieron a aflojar y Llaryora lanza un plan de pago

Alcanzaron $349.620 millones, 176,18% más que un año atrás. Sin embargo, con una inflación estimada en torno al 200% interanual, siguen en terreno negativo. Más aún, revirtieron la tendencia de recuperación que había esbozado en septiembre por plan extraordinario para Bienes Personales. La Provincia pone en marcha un plan de pago de hasta 18 cuotas para todos los tributos. Se podrá adherir hasta el 10 de diciembre



Por Alfredo Flury



Los envíos automáticos de la Nación a la Provincia de Córdoba alcanzaron en octubre 349.620 millones de pesos, 176,18% mayores que los de igual mes del año pasado y unos 25 puntos porcentuales por debajo de la inflación. En términos reales, la caída se ubicó entre tres por ciento y cuatro por ciento.

De esta manera, los giros nacionales revirtieron la tendencia de mejoría que habían mostrado en septiembre, cuando cayeron apenas uno por ciento a valores constantes.

“Septiembre fue un mes excepcional porque registró el pago extraordinario de Bienes Personales que permitía a los contribuyentes adelantar el tributo por cinco años con beneficios específicos”, recordó una fuente del Ejecutivo consultada por Comercio y Justicia.

Si bien ese tributo tiene una incidencia marginal en los giros nacionales -90% de la coparticipación se explica por el aporte de IVA y Ganancias-, el crecimiento de más del mil por ciento de los giros por Bienes Personales permitieron que los envíos nacionales a Córdoba apenas cayeran uno por ciento a valores constantes, luego de una baja de 19% real en agosto.

“Volvimos a la normalidad”, dijo en tono irónico el informante.

El punto es que es muy difícil realizar una comparación interanual respecto a los giros nacionales en función de las diferentes medidas que fueron tomando en su momento Sergio Massa, en plena campaña electoral en 2023, y ahora Javier Milei.

En ese marco, el IVA es clave y es más estable para poder trazar una comparación, aunque también con sus salvedades.

El año pasado, el denominado “plan patita”, llevó a que el consumo se acelerara. Sin embargo, la base de comparación de octubre de 2023 fue relativamente baja.

Así, lo más ajustado a la realidad para saber a ciencia cierta cómo viene la coparticipación es la comparación intermensual.

En ese contexto, el IVA coparticipado aportó entre seis mil millones y siete mil millones de pesos más que en septiembre.

“Viene acompañando a la inflación o apenas por debajo”, refirieron fuentes del Ejecutivo.

Ese tributo que mide básicamente el nivel de actividad y consumo, explica casi la mitad de la coparticipación.

Respecto al futuro próximo, la fuente consideró que no habría que esperar cambios contundentes. “Creemos que lo peor ya pasó. De todas formas, vemos que el nivel de actividad, salvo sectores específicos y -particularmente- el consumo no repuntan al menos con el dinamismo necesario y suponemos que esa situación se mantendrá así por un tiempo”, graficó la fuente. En ese escenario, no habría que esperar una recuperación contundente de la recaudación aunque sí una mejora paulatina.

Igual situación se produce en la recaudación propia de Rentas. Según trascendió, Ingresos Brutos sigue un derrotero parecido al IVA.

Ese impuesto explica casi más de 70% de los ingresos propios de la Provincia.

Por lo demás, vale recordar que los giros nacionales a Córdoba representan cerca de seis de cada 10 pesos que recauda Finanzas en materia tributaria.

Plan de pagos

Mientras tanto, la administración de Martín Llaryora oficializará hoy la puesta en marcha de un plan de facilidades de pago para contribuyentes en mora de todos los impuestos.

El dato, confirmado a Comercio y Justicia, estará vigente hasta el 10 de diciembre próximo.

El régimen que en rigor flexibilizará el plan permanente que tiene Rentas, incluirá tres, seis, 12 y hasta 18 cuotas con diferente interés por financiación que irá de 0,5% mensual hasta dos por ciento. No exigirá anticipo y se hará a través de la web del organismo recaudador.

A diferencia del plan que lanzará la Municipalidad de Córdoba, anticipado ayer por Comercio y Justicia, el régimen provincial incluirá también Ingresos Brutos, además de los patrimoniales como el Automotor y el Inmobiliario.

“La idea es que quienes están en mora se pongan al día para mantener el premio por contribuyente cumplidor en 2025”, justificó el informante, en línea con el objetivo del régimen que pondrá en marcha la gestión de Daniel Passerini.

Los ingresos son claves para Llaryora, en un contexto conflictivo por salarios y ahora, con una fuerte apuesta a recuperar la obra pública.