Ley ómnibus: el debate sigue hoy y subsisten las negociaciones por temas clave

Luego de más de 10 horas de tratamiento, Diputados pasó a cuarto intermedio hasta este mediodía. La resistencia de los bloques dialoguistas a avalar algunos artículos, entre ellos el vinculado a privatizaciones, la coparticipación del impuesto PAIS y la política sobre biocombustibles, exige nuevas negociaciones. Resta la exposición de decenas de oradores

La Cámara de Diputados pasó anoche a un cuarto intermedio hasta hoy a las 12 para continuar con el debate del proyecto de ley de Bases que establece la emergencia pública, una amplia reforma del Estado y privatización de empresas públicas, entre otros puntos.

La decisión se tomó a tenor de la extensión del debate que comenzó pasadas las 10 de la mañana y luego de más de 10 horas de discusión. Aún luego de ese período, restaban más de 100 oradores para completar el listado de diputados que se habían anotado para exponer sus posturas sobre la norma.

El acuerdo para continuar con la sesión hoy desde las 12, no contó con el aval del kirchnerismo.

Con ese cronograma, el oficialismo no logró aún que la “Ley de Bases” fuera votada en general, debido a la extensa lista de oradores anotados para hablar en el recinto.

Mientras tanto, los incidentes que tuvieron lugar en las inmediaciones del Congreso mientras se desarrollaba la sesión terminaron por convencer a los diputados que lo mejor sería pasar a un cuarto intermedio, para bajar la tensión dentro y fuera del palacio, y volver a reunirse este jueves a las 12.

La votación para definir el cuarto intermedio se hizo a mano alzada, pese a una queja del titular del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez. Pero la moción fue apoyada por Cristian Ritondo (Pro) y Miguel Angel Pichetto (Hacemos Coalición Federal), además de la UCR y los libertarios de La Libertad Avanza (LLA), que encabeza el presidente del cuerpo, Martín Menem.

La determinación llegó al cabo de once horas de sesión.

El quorum se había garantizado alrededor de las 10.30 gracias al aporte de los bloques aliados -UCR, Pro, Hacemos Coalición Federal e Innovación-, además de los tres diputados nacionales que conforman la bancada Independencia, que responden al gobernador Osvaldo Jaldo, del PJ. La sesión comenzó con 134 legisladores presentes sobre los 257 que integran el cuerpo.

A pesar de que diputados de diversos bloques de la oposición amiga cuestionaron fracciones del texto impulsado por el Ejecutivo, se esperaba que la mayoría de su aval para que el oficialismo logre su aprobación en general.

Eso podría sucedería recién hoy ya que se calculan 35 horas de debate. Los 100 legisladores kirchneristas, agrupados en el bloque Unión por la Patria, y los cinco del Frente de Izquierda y los Trabajadores se encaminan a un rechazo total.

Diferencias

A pesar de este apoyo, el Gobierno podría sufrir un serio revés durante el debate en particular de algunos de sus artículos claves, entre ellos los referidos a las privatizaciones de empresas públicas.

Tanto el radicalismo como Hacemos Coalición Federal ponen reparos con la venta de determinadas compañías que consideran con un valor estratégico nacional, así como con el procedimiento pautado para ello, que valoran poco transparente.

Otro foco de conflicto aún no saldado es el de las facultades delegadas que el Poder Ejecutivo pretende arrogarse por un año, con la posibilidad de ser prorrogado por otro año más. Si bien el oficialismo accedió a reducir el número de emergencias a ser declaradas durante este período, una veintena de diputados de distintos bloques opositores -sin considerar al kirchnerismo y a la izquierda- insisten en su negativa a ceder atribuciones especiales al Poder Ejecutivo.

Uno de esos bloques es la Coalición Cívica. Con un encendido discurso, la legisladora Paula Oliveto Lago, adelantó que si bien su espacio acompañará “con muchas reservas” la Ley de Bases, aclaró que plantearán modificaciones y disidencia en muchos artículos y que no avalarán la delegación de facultades en el Poder Ejecutivo.

Otro tema conflictivo es el destino del impuesto PAIS. La bancada liderada por Miguel Ángel Pichetto, con lazos concretos con siete gobernadores, insistirá en reincorporar el artículo que el oficialismo había eliminado del dictamen, el cual aclaraba que la vigencia de este artículo se extiende hasta diciembre de 2024.

Los legisladores de Hacemos Coalición Federal insistirán en que su recaudación se coparticipe en un 30% a las provincias.

“No vamos a permitir que el único ajuste que se hace se haga a espaldas de las provincias y municipios -planteó el diputado Nicolás Massot-. No puede ser que la única idea (del Gobierno) sea no transferir recursos a las provincias, como el Fondo de Incentivo Docente o recursos para obras públicas. Que se aumenten dos impuestos (retenciones y el impuesto PAIS) que encima no se coparticipan es una avivada difícil de dejar pasar. No tenemos por qué tolerar que el único esfuerzo fiscal sea a costa de las provincias”.

Derrota del kirchnerismo

Después de obtener el quórum que habilitó el inicio de la sesión, y seguido de una serie de homenajes y cuestiones de privilegio, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, solicitó -a través de una moción de orden- que el proyecto del Ejecutivo vuelva a trabajarse en comisiones y se postergue su tratamiento en el recinto.

Luego de denunciar “oscurantismo” en el proceso que llevó a la emisión del dictamen, el diputado kirchnerista repasó las idas y vueltas en las negociaciones entre el oficialismo y la oposición, y cuestionó la ausencia del ministro de Economía, Luis Caputo; del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y del cerebro de la iniciativa, Federico Sturzenegger, durante las reuniones informativas .

Esta fue la primera prueba de fuego para el oficialismo, quien fue auxiliado por los bloques aliados para defender la continuidad de la sesión y evitar el plan de barajar y dar de nuevo del kirchnerismo. Finalmente, por 149 votos en contra y sólo 103 a favor, se rechazó el pedido de Martínez y se siguió con el debate.

Ese resultado de la votación podría ser un indicio de los números finales a la hora de la votación final de la norma.

Emilio Monzó, de Hacemos Coalición Federal, anticipó la primera afrenta del kirchnerismo y advirtió al secretario parlamentario, Tomás Figueroa, sobre cómo proceder ante esta primera estrategia opositora. Atento a esta jugada, el expresidente de la Cámara de Diputados durante el gobierno de Mauricio Macri solicitó al oficialismo “ordenar la discusión” en el recinto para evitar sorpresas ante este tipo de situaciones.

En ese marco, su compañero de bloque, Miguel Ángel Pichetto, pidió la palabra y defendió el tratamiento del proyecto de “Ley de Bases”.

“Ayer (por el martes) en Labor Parlamentaria validaron este procedimiento y nosotros rechazamos que vuelva a comisión”, señaló en respuesta al diputado Martínez. Lo secundó el jefe de bloque Pro, Cristian Ritondo: “Ratificamos lo que se acordó y el pedido de Pichetto”, sentenció.

Cruces y chicanas

Como parte de la dinámica legislativa, la sesión comenzó con una serie de homenajes así como con el tratamiento de 22 cuestiones de privilegio, es decir, expresiones públicas que los diputados solicitaron emitir en el recinto durante la reunión de Labor Parlamentaria.

Durante ese momento inicial se gestó el primer contrapunto que demoró la discusión y sembró tensión entre los legisladores.

Cuando le tocó el turno de exponer a Myriam Bregman (FIT-CABA), un hombre acodado a una de las gradas insultó a la diputada, quien automáticamente solicitó al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, que ordene la sesión.

La respaldaron los legisladores kirchneristas, Cecilia Moreau y Martínez, quienes solicitaron al titular del cuerpo que se aparte al agresor.

“Desalojemos las gradas si es que trajeron barras. Haga respetar la voz de los diputados en este recinto porque es la voz del pueblo”, pidió Moreau.

El individuo fue identificado como Tomás Agote y se lo referenció con un grupo de empresarios representantes de pymes agrupados en el Comité PEP (pymes, emprendedores y productores). Si bien en esta agrupación admitieron conocerlo, en este sector dicen que Agote se “coló” y no venía con ellos.

“Soy un empresario que vino a apoyar la ley”, respondió el individuo tras ser consultado por su nombre, quien fue retirado del recinto por el personal de seguridad de la Cámara baja.

Otra situación que generó chispazos fue la presencia de Leonardo Sosa, uno de los fundadores del grupo Revolución Federal, quien estuvo preso por instigación a la violencia cuando intentaron asesinar a la ex presidenta Cristina Fernández.

La vicepresidenta primera de la Cámara, Cecilia Moreau (UxP), denunció este hecho y pidió su expulsión del recinto. “Se encuentra en la casa Leo Sosa, quien fue parte del intento de asesinato a Cristina Kirchner”, alertó. Y denunció: “Esta tuiteando y amenazando a diputados”.