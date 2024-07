La recaudación de Córdoba sigue en rojo y complica a Llaryora

En junio cayó 17% en términos reales. La baja fue más pronunciada en los envíos nacionales que representan más de seis de cada 10 pesos que ingresan a la Provincia. Los recursos propios mermaron 6%. La caída del nivel de actividad y la morosidad, impactaron en el resultado. En el Ejecutivo no avizoran un horizonte con mayores cambios

Por Alfredo Flury



La recaudación de la Provincia de Córdoba alcanzó en junio pasado 502.305 millones de pesos, cifra que, en términos reales, implicó una caída de 17%.

De esta manera, los ingresos tributarios volvieron a la “normalidad”, luego del incremento de mayo producto de la extraordinaria recaudación de Ganancias que impactó en la coparticipación, principal sostén de los ingresos fiscales.

Concretamente, según los datos informados por el Ministerio de Economía y Gestión Pública, fueron los envíos de la Nación los que mayor caída reportaron: 23% de baja a valores constantes.

Por el contrario, los recursos propios defeccionaron seis por ciento en términos reales.

“El panorama volvió a ser como el de meses anteriores, salvo mayo, y sin mayores perspectivas de un cambio de tendencia en el mediano plazo”, resumió a Comercio y Justicia una fuente del Ejecutivo.

Por jurisdicción

En el caso de la recaudación propia, el impuesto a los Ingresos Brutos que aporta 80% de los ingresos de Rentas, cayó cinco por ciento a valores constantes, siempre en la comparación interanual.

La fuerte recesión que afecta al país y de la que Córdoba no es ajena, impactó de lleno en ese tributo que, sin embargo, no acusó la baja que sí mostró el IVA a escala nacional.

“Córdoba tiene la ventaja que por la actividad agropecuaria, hay un derrame sobre rubros anexos que permiten que la caída de la recaudación de IIBB sea menor al IVA”, graficó el informante.

De cualquier manera, no hay perspectivas de que la merma se revierta mientras las condiciones de la economía no reputen, evolución que no se vislumbra, al menos por ahora.

En el caso del impuesto de Sellos, que tiene una participación de ocho por ciento en la recaudación propia, se produjo una caída de 14% interanual en términos reales. Ese tributo está muy ligado a diferentes actividades, como la compra y venta de autos, inmuebles y demás operaciones.

En cuanto a los denominados impuestos patrimoniales, con una participación del 6% en la recaudación provincial del mes de junio, cayeron aproximadamente 32% en términos reales respecto de junio de 2023.

En el caso del Inmobiliario, la baja a valores constantes fue de 40% interanual.

“Muchos contribuyentes optaron por pagar la cuota única este año porque el pago en cuotas implicaba un ajuste mensual conforme la evolución de los salarios”, explicaron en el Centro Cívico.

Con todo, también se percibe una incipiente morosidad. Ese atraso en el pago del Inmobiliario ya había sido advertido en el informe que elabora el Centro de Almaceneros que, en uno de sus puntos, se refiere a que muchos cordobeses optaron por no pagar los impuestos ante la caída de los salarios y la necesidad de tener que atender otras necesidades, por ejemplo los servicios que si no se atienden, directamente se cortan.

Por su parte, el Automotor presentó una caída interanual del orden de 11% en términos reales. La menor baja obedece a que los vehículos se actualizan por los valores que publica Acara, la asociación de concesionarias, precios más acordes al valor de mercado.

Giros nacionales

Los recursos de origen nacional, por su parte, registraron en junio una caída de alrededor de 23% en términos reales respecto al mismo mes de 2023. Estos ingresos representaron en junio cerca de 62% de los recursos totales, proviniendo su mayor parte de la coparticipación de IVA y Ganancias.

El IVA neto de devoluciones mostró una caída interanual de 20% en términos reales. Por su parte, la recaudación de Ganancias, presentó una baja a valores constantes en torno a 17%.

En ese contexto, la administración de Martín Llaryora afronta un panorama complejo.

Con gastos inelásticos a la baja como los salarios -la paritaria de UEPC es un frente clave-, y partidas para atender la asistencia social en un contexto de crisis, dificultan los planes del gobernador que pretende sostener el ritmo de la obra pública aunque con una evidente merma respecto a las inversiones del año pasado.

Por lo demás, la falta de envíos desde la Anses para la Caja de Jubilaciones supone un problema mayúsculo. Son unos 14 mil millones de pesos mensuales que el organismo previsional debería recibir desde la Nación pero que este año directamente la administración de Javier Milei optó por cortar de lleno.

Esos fondos por ahora se neutralizan en parte con el diferimiento previsional y con los mayores aportes de los activos para la Caja. El resto, unos 6 mil millones de pesos mensuales, deben ser cubiertos por el Tesoro provincial.

Por ahora no hay perspectivas que la Nación destrabe ese frente y tampoco que la Corte Suprema se expida por las dos presentaciones que hiciera Juan Schiaretti hace ya más de un año.