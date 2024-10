La recaudación de Córdoba dejó de caer pero hay cautela por un cambio de tendencia

En septiembre equiparó a la de igual mes de 2023, siempre en términos reales. En el caso de los recursos propios, subieron uno por ciento, mientras los envíos nacionales cayeron en igual proporción. Dos tributos claves -IVA e Ingresos Brutos- siguen en negativo, señal de que la actividad no repunta con fuerza. Con todo, Sellos mejoró porque también hubo más operaciones, por ejemplo, en la venta de autos. A propósito, el Automotor escaló significativamente



Por Alfredo Flury



La recaudación total de la Provincia de Córdoba alcanzó en septiembre 592.308 millones de pesos, 207,7% por encima de igual mes del año pasado en términos nominales, y en línea con los ingresos de septiembre de 2023 a valores constantes.

Estos datos, difundidos en la tarde de ayer la el Gobierno provincial, confirman así la mejora que venía experimentando mes a mes pero que, sin embargo, aún mostraba una baja interanual en términos reales.

Esta vez los números empardaron los de un año atrás, siempre a valores constantes.

Con todo, una fuente del Ejecutivo consultada por Comercio y Justicia fue cauta a la hora de proyectar una evolución positiva en los próximos meses.

“En septiembre hubo varios hechos que incidieron en la recaudación, tanto en la propia como en los envíos nacionales”, reveló el informante.

En ese marco, pidió focalizarse en los dos principales impuestos que aportan a los ingresos propios y a la coparticipación, esto es Ingresos Brutos y el IVA.

El primero representa 77% del total de los ingresos de Rentas; en tanto, el segundo explica cerca de 50% de los giros nacionales.

Los dos impuestos siguen mostrando una caída real respecto a un año atrás. Más el IVA que IIBB. En los dos casos, reflejan la evolución de la actividad económica.

“Mientras el IVA e IIBB no suban en términos reales, la realidad muestra que la actividad económica sigue sin despegar, salvo en sectores específicos”, explicó la fuente.

Provinciales

Por el lado de los recursos de origen provincial, se verificó un crecimiento real en torno al uno por ciento con relación a un año atrás.

La mejora interrumpió así una caída de seis meses consecutivos y de más de un año si se excluye la leve suba experimentada en febrero, cuando venció la cuota única del Inmobiliario.

En el desglose por tributo, los dos ligados a la actividad económica tuvieron una evolución dispar.

El más importante, Ingresos Brutos, que explicó en septiembre el 77% de la recaudación propia, mostró una baja real de cuatro por ciento.

Por el contrario, Sellos que tiene una participación de nueve por ciento en la recaudación propia, registró un alza real de seis por ciento y quebró así sucesivas mermas previas.

“La mejora de Sellos tiene que ver con la reactivación de algunas actividades como las inmobiliarias o la venta de autos”, revelaron fuentes del Ejecutivo.

Respecto a los denominados impuestos patrimoniales, que en conjunto tuvieron una participación de siete por ciento en la recaudación provincial en septiembre, crecieron aproximadamente ocho por ciento en términos reales en relación a igual mes del año pasado.

En el caso del Inmobiliario, registró una caída real de tres por ciento interanual. Por su parte, el Automotor presentó un aumento interanual del orden de 33% en términos reales.

“Si bien la incidencia del impuesto Automotor en la recaudación es marginal, la suba tiene que ver con un repunte en la venta de cero km y el mecanismo vigente que las ventas incluyen el pago de la patente hasta fin de año. En paralelo, también incide el revalúo trimestral que se aplica conforme los valores de Acara”, explicaron en Economía.

Giros nacionales

Por su parte, los recursos de origen nacional registraron en septiembre una caída de alrededor del uno por ciento en términos reales respecto al mismo mes de 2023.

Los giros nacionales representaron en septiembre alrededor de 62% de los recursos totales, proviniendo su mayor parte de la coparticipación de IVA y Ganancias.

El IVA neto de devoluciones mostró una caída interanual de 16% en términos reales. Por su parte, la recaudación de Ganancias, presentó una baja real del orden de 12%.

No obstante, el relativamente buen desempeño de los recursos de origen nacional fue debido al muy buen desempeño de los ingresos provenientes del impuesto a los Bienes Personales, el que presentó un crecimiento de 433% en términos reales. Ese desempeño está explicado por la implementación del régimen de adelanto de Bienes Personales (Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales, REIBP), un nuevo esquema que permite pagar cinco años de bienes personales de manera unificada con una alícuota reducida (resolución general 5544/2024).

Se trata de un régimen optativo y voluntario donde los contribuyentes que decidan adherir tributarán el impuesto a los Bienes Personales correspondiente a los períodos fiscales 2023 a 2027 en forma unificada aplicando una alícuota proporcional -no progresiva- de 0,45% sobre el total del patrimonio. Entre los principales beneficios del REIBP se destaca que aquellos que se adhieran gozarán de “estabilidad fiscal patrimonial hasta 2038″ y estarán exentos.

“Aunque Bienes Personales tiene una incidencia marginal en la coparticipación, este beneficio excepcional generó un alza extraordinaria que ayudó a compensar las caídas del IVA y Ganancias”, reveló la fuente oficial. En ese marco, consideró que, en la práctica, ese ingreso extra de hoy, será un recurso que no se repetirá en el futuro.

En ese contexto, desde la administración de Martín Llaryora prefieren evitar una proyección positiva de la recaudación para los próximos meses. “Seguramente va a pasar a valores positivos en términos reales porque se compara con una inflación interanual cada vez más baja. Sin embargo, no hay que dejarse engañar con esa comparación. Hasta que la actividad no repunte de manera generalizada, no podemos afirmar que la recaudación se consolidará con números positivos”, concluyeron en Economía.