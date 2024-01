La producción nacional de autos trepó 14%

Se conocieron los números finales de 2023. Se fabricaron más de 610 mil vehículos y se exportaron 325 mil, casi la misma cifra que durante el año anterior

La producción nacional de vehículos registró a lo largo de 2023 un total de 610.715 unidades -entre autos y utilitarios-, lo que significó un incremento 13,7% en comparación con 2022, informó la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa).

Este número representa el sexto mejor desempeño de la industria en la serie histórica de los últimos 25 años -casi a la par de los 617.329 vehículos fabricados en 2014, aunque lejos del récord de 2011 con 828.771 unidades-, a pesar del contexto de dificultades macroeconómicas que enfrentó el sector.

“Si bien los datos se ubicaron por debajo de las proyecciones del inicio del año, los volúmenes de las principales variables registraron una mejora interanual», resaltó Martín Zuppi, presidente de Adefa, en un comunicado.

Según Zuppi, «ello fue, sin dudas, producto del compromiso y arduo trabajo conjunto que asumimos con la cadena de valor para que nuestra actividad no se vea más afectada por el desafiante contexto local que atravesó el sector durante el año”.

Con un promedio de 13 días hábiles de actividad -ocho menos que noviembre- por el receso de vacaciones, en diciembre, la producción de vehículos alcanzó las 36.973 unidades, 34,6% menos que el mes anterior y 0,4% por debajo del volumen de similar período de 2022, agregó la entidad.

“Producto del receso estival de la mayoría de las terminales, el promedio de actividad fue de sólo 13 días hábiles, por ello los volúmenes de producción y exportación fueron inferiores a los del mes anterior y a los de diciembre de 2022”, explicó Zuppi.

En lo que respecta a las exportaciones, en diciembre se enviaron al exterior 21.810 vehículos, con una baja de 28,2% respecto del mes anterior y 3,5% más que en igual lapso del año pasado.

Por su parte, el acumulado anual de exportaciones sumó 325.894 vehículos, lo que significó un crecimiento de 1,1% respecto al volumen exportado durante el año 2022.

En tanto, las ventas mayoristas a la red de concesionarias fue de 25.072 unidades en diciembre, 15,6% menos que noviembre y 25,2% por debajo de igual mes de 2022.

En el caso de las ventas a concesionarias, el acumulado de enero a diciembre ascendió a 406.940 unidades, 8,2% más respecto a 2022, cuando se comercializaron 376.257 vehículos.

“Aguardamos al desarrollo del primer trimestre para hablar de las proyecciones dado que existen varios temas pendientes en la agenda que son estratégicos y tienen incidencia directa con la operatoria y modelo de negocios del sector», afirmó Zuppi.

Entre estos temas, precisó el ejecutivo, están «la deuda comercial, los impuestos internos y la retenciones a las exportaciones para lo cual ya se establecieron los canales de diálogo con las nuevas autoridades para contar con previsibilidad para el desarrollo de la actividad”.

“Nuestro sector tiene capacidad para producir 1,3 millones de unidades anuales, ejecutó inversiones por más de US$ 6.500 millones (en el período 2017-2023) en el desarrollo de nuevos productos globales y en la incorporación de nuevas tecnologías en las plantas generando empleo calificado con efecto multiplicador», remarcó el titular de Adefa.

Y, recordó: «Además, somos el primer complejo industrial exportador al mundo, con más de US$ 9.000 millones de exportaciones en el año -el volumen más alto de los últimos 10 años-; con todo este potencial, esperamos que los resultados de 2023 se posicionen como un piso para nuestra industria”.

Con estas cifras de producción y exportaciones, se alcanzó 8,3% de participación de la industria automotriz en el producto bruto industrial, consolidándose como el tercer sector de mayor significancia para el PBI.

Impuesto al lujo: la demora del Gobierno frena ventas

Por Javier De Pascuale

A más de 25 días de asumir, el Gobierno nacional no decidió todavía qué hará con el «impuesto al lujo», que hoy abarca hasta a los autos más baratos disponibles en el mercado. La demora en actualizar la cifra de aplicación del tributo, hoy en 14,7 millones de pesos, impacta de lleno en un mercado tradicionalmente activo en enero y que hoy se encuentra semi paralizado, a la dulce espera de una decisión que a medida que se demora, afecta costos y ventas de las concesionarias de todo el país.

La incertidumbre es tal que muchos vehículos no tienen precio. Si bien en los precios de lista están «topeados» por debajo de la cifra mencionada, al momento concreto de realizar la compra las concesionarias acuerdan otro precio, obviamente superior, que se termina facturando en paralelo por servicios. Esta mecánica no convence a toda la cadena de ventas y es la razón por la cual hay mucha consulta pero no se cierran operaciones en la gran mayoría de los locales de venta al público de vehículos.

«El panorama en los concesionarios de autos por estos días es similar en todas las marcas y todo el país: no hay casi clientes y las operaciones que se cierran son, en su mayoría, resultado de gestiones previas. La combinación de devaluación, indefinición impositiva, caída del dólar blue y malas expectativas económicas tienen a las ventas de auto con el freno de mano puesto», afirmó el periodista especializado Mauro Osorio desde su portal CarsDrive, que sigue minuto a minuto el mercado automotriz.

Mal año para las ventas de camiones

A contrario del mercado de autos de uso familiar, el segmento de vehículos pesados retrocedió respecto del año precedente

A pesar de las notables modificaciones en los precios, que superaron 200% en distintos modelos, 2023 fue un año positivo para el mercado de vehículos de uso familiar en la Argentina, aunque no así para el mercado de vehículos de trabajo. Mientras las ventas de autos cero kilómetro subieron 10,2% frente al cierre de 2022, con un volumen total de 449.438 unidades, en el caso del segmento de vehículos pesados se patentaron 14.163 vehículos, lo que representó una caída del 3,4 por ciento frente a 2022, siempre según las estadísticas de ACARA, la Asociación de Concesionarios de la República Argentina.

Puntualmente en diciembre ’23, el mercado total argentino (livianos + pesados) registró 18.498 patentamientos. Esto representó una baja del 48,6% respecto de noviembre anterior, y de 6,2% frente a diciembre del año anterior.

En términos anuales, en el total de vehículos de todos los segmentos, Toyota lideró los patentamientos por marcas mientras que el Fiat Cronos fue el modelo más vendido de todo tipo, Iveco dominó las matriculaciones en el segmento pesados, y el Iveco 170 E fue el camión más patentado.

Por marcas, el ránking de ventas de camiones resultó encabezado por Iveco, con 5.364 unidades; seguido por Mercedes-Benz con 5.238; Scania con 1.331; Agrale con 681 y finalmente Volkswagen con 507.

Por modelos, las ventas de diciembre culminaron encabezadas por el Iveco 170 E (1.684 unidades); seguidas por el Mercedes-Benz Atego 1729 (741); el Mercedes-Benz Accelo 815 (690); el Mercedes-Benz Atego 1721 (558) y el Mercedes-Benz Accelo 1016 (con 495 unidades despachadas).