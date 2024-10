La industria local apoyó los cambios macro pero pidió más actividad y baja de impuestos

El titular de la UIC, Luis Macario, avaló parte de las políticas aplicadas por Milei. No obstante, reclamó una competitividad real, un repunte de la economía y reducir la presión fiscal. Ponderó el modelo Córdoba de trabajo conjunto. En tanto, el gobernador Llaryora destacó el vínculo con el sector empresario e insistió en bajar retenciones. Ambos participaron de una nueva edición del Coloquio Industrial. Guillermo Francos dijo que el consumo está creciendo

El titular de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), Luis Macario, ponderó los avances logrados por la administración de Javier Milei en la macroeconomía aunque reclamó por medidas de reactiven la actividad y se reduzca la carga fiscal.

Macario encabezó ayer el 16º Coloquio Industrial organizado por la entidad, que se desarrolló en el Centro de Convenciones de esta capital.

El evento, que comenzó al mediodía y que contó con la participación del gobernador Martín Llaryora, del intendente Daniel Passerini, del titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, y otros profesionales, fue cerrado por el jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, quien, entre otros puntos, aseguró que el consumo comenzó a recuperarse.

En ese contexto, Macario apoyó el ajuste del gasto encarado por el Gobierno nacional, aunque también formuló algunas advertencias.

Recordó que, un año atrás, la entidad ya había planteado que el exceso del gasto “es la causa raíz de la mayoría de los problemas macroeconómicos”. “Es una responsabilidad primordial del Estado cuidar los recursos públicos y entender, de una vez por todas, que no es posible gastar más de lo que se puede recaudar, dentro de un marco de razonabilidad. Apoyamos enfáticamente esta política clave trazada por el Gobierno nacional, que no queden dudas al respecto”, recalcó el dirigente.

Sin embargo, aclaró también: “Estamos convencidos de que es con todos dentro del tren y muchos aún no tienen el boleto”.

Macario apoyó las políticas de desregulación aplicadas, pero subrayó: “Esto no significa que el Estado deba desaparecer, pero sí que debe dejar de ser un obstáculo para la iniciativa, la innovación y el empuje de la actividad privada”.

Al abordar la situación cambiaria, consideró “ineficaz” la estrategia de producir con continuas devaluaciones como las experimentadas por Argentina en los últimos años. “La mejora que se obtiene es meramente nominal”, dijo.

“Lo que Argentina necesita es competitividad real. La solución está en bajar el costo financiero para las empresas, generar certidumbre tanto para cobrar como para pagar, eliminar la burocracia innecesaria y reducir la carga impositiva”, reclamó Macario.

En otro tramo, el empresario agroindustrial defendió la reforma laboral. “Con la ley ‘Bases’ se dio un primer paso en cambiar un régimen que había fracasado”, dijo.

“Hace un año, no nos hubiéramos imaginado haber dado un debate acerca de un tema que siempre fue tabú”, consideró y valorizó el diálogo entre los sectores.

En cambio, discrepó con la paralización de la obra pública. “No compartimos la paralización total de las obras públicas bajo el argumento de que hay corrupción. Lo que, en todo caso, hay que eliminar es la corrupción, creando sistemas eficaces de control, y no la obra pública”, definió.

Fue allí cuando valoró el modelo que se aplica en Córdoba. “Queremos seguir manteniendo la fórmula de trabajo conjunto que, creemos, nos ha distinguido y permitido tener un diferencial en muchos ámbitos”, afirmó delante del gobernador Llaryora y consideró “casos de éxito” el funcionamiento de las agencias vinculadas con el sector industrial y productivo.

“Al gobernador, queremos reiterarle nuestro compromiso y nuestra buena fe, que en la UIC tendrá toda la colaboración para defender la Córdoba productiva”, prometió Macario.

Llaryora

Luego, el gobernador Llaryora valoró a la industria cordobesa. “Yo sé que ustedes están haciendo lo posible y lo imposible para no suspender ni echar a nadie de sus empresas”, valoró el Gobernador, quien previamente había coincidido con Macario en que Córdoba apoya políticas nacionales, sin dejar de plantear las discrepancias, como fue en su momento el rechazo a una suba de retenciones.

“No podemos vivir con estos márgenes de inflación, con cepo, en esta situación nefasta de inseguridad jurídica, donde las reglas cambian todos los días”, cargó Llaryora.

Consideró necesario definir los roles de cada uno, desde sobredimensionar el Estado que “termina casi aplastando a la iniciativa privada” o “aquellos que creen que sólo desde lo privado, desde el mercado se puede solucionar cualquier cosa, llevando al Estado a un punto ínfimo”.

“Nosotros los cordobeses desde hace tiempo venimos llevando y cuidando un legado que es un modelo totalmente distinto”, expresó.

Calificó como un “flagelo” el nivel de retenciones agropecuarias que la Nación se lleva de Córdoba, a las que estimó en US$40 mil millones en una década. “Hay que empezar a definir al lado del modelo macroeconómico, el modelo productivo, la recesión eterna no es sostenible”, subrayó.

Anticipó entonces que el gobierno cordobés continuará acompañando a la administración de Milei como lo hizo en la ley bases y en el régimen de grandes inversiones (RIGI), aunque con un proyecto propio.

A su turno, el intendente de Córdoba, valoró la capacidad de la ciudad para generar trabajo en conjunto entre el sector empresarial y el industrial.

“Córdoba tiene un escenario, por su historia por la trayectoria de sus dirigentes, tanto por el sector industrial como el universitario, que pueden ser las bases para el desarrollo”, subrayó Passerini.

Defendió “haber recuperado la importancia de ADEC” porque “muestra la decisión de que comience a ser nuevamente un engranaje en el motor productivo de la ciudad”, dijo.

Reivindicó también el rol de Córdoba Acelera. “Entendemos que el diseño de las políticas públicas tienen que ser basadas en datos, pero centradas en las personas”, agregó.

“Queremos armonizar decisiones y facilitar la tarea de los inversores. Básicamente para nosotros gobernar es generar trabajo. Nos vamos a sentar siempre en las mesas de diálogo para generar condiciones favorables”, concluyó Passerini.

Expositores

Por lo demás, entre los disertantes, Funes de Rioja fue en línea con los planteos de Macario y reclamó el cumplimiento del denominado “pacto de mayo”, firmado hace meses entre Milei y la mayoría de los gobernadores.

Funes de Rioja expresó el aval del sector fabril al ajuste en el gasto público nacional, pero dijo que el sector tiene la “necesidad de que la macroeconomía se estabilice, pero con la micro adentro”.

También hubo bloques en el que se abordaron temas específicos que interesan al sector, tanto en materia de escenario económico general como en la posibilidad de abrir nuevos mercados.

Francos

Finalmente, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, defendió la gestión de Javier Milei y aseguró que el consumo comenzó a repuntar.

En paralelo, ratificó que el Gobierno vetará todo aquel proyecto que apruebe el Congreso y que no tenga el correspondiente respaldo de recursos.

En otro orden, el funcionario consideró que el Gobierno está “razonablemente bien” para conseguir mañana (por hoy) el respaldo parlamentario al veto del aumento del presupuesto universitario.

“Hay que esperar hasta mañana”. “Son votaciones muy complicadas”, subrayó. “Creemos que estamos razonablemente bien pero no puedo decir que tengamos la totalidad de los votos que se necesitan”, explicó.

“Lo importante es el mensaje que dio el presidente que va a vetar todo lo que signifique un ataque al superávit fiscal”, puntualizó ante una pregunta.

Francos, reconoció que le toca ejercer la función “sin plata”. “Todos los gobernadores pasan por la Jefatura de Gabinete y yo con cara de nada”, señaló el funcionario al graficar las restricciones que impone el ajuste del gasto público.