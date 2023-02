Subirá la cotización de los certificados argentinos. El banco central de EEUU potencia la «aspiradora de dólares»

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) elevó este miércoles su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos, a un rango de entre 4,5% y 4,75%, al tiempo que anticipó futuros aumentos, lo que comenzó a repercutir en la cotización de los Cedear (Certificados de Depósito Argentino), que previsiblemente subirán en su cotización en la rueda del jueves.

La decisión del virtual banco central estadounidense dejó la tasa que establece el valor del dólar en su nivel más alto de los últimos 15 años, potencia la «aspiradora de dólares» que encendió hace casi ya dos años la Fed y, por supuesto, se justifica en que «si bien la inflación ha bajado un poco aún sigue siendo elevada», según el comunicado de la entidad.

El Comité Federal del Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) manifestó que «continuará reduciendo sus tenencias de valores del Tesoro y deuda de agencias y valores respaldados por hipotecas de agencias, tal como se describe en sus planes previamente anunciados».

Más adelante, el organismo anticipó que «los aumentos continuos en el rango objetivo serán apropiados para lograr una postura de política monetaria que sea lo suficientemente restrictiva para que la inflación regrese al dos por ciento con el tiempo«.

Finalmente, el documento señala que «para determinar el ritmo de los futuros aumentos en el rango objetivo, el Comité tendrá en cuenta el endurecimiento acumulado de la política monetaria, los retrasos con los que ésta incide en la actividad económica y la inflación, y en el desarrollo de la economía y las finanzas».

En conferencia de prensa, el presidente de la «Fed», Jerome Powell, dijo que es «ciertamente posible» que el organismo mantenga su tasa de interés de referencia por debajo de 5%. «Podemos decir, creo que por primera vez, que el proceso desinflacionario ha comenzado; podemos ver eso y lo vemos realmente en los precios de los bienes hasta ahora», agregó.

Powell también dijo que todavía cree que la Reserva Federal puede hacer que la inflación vuelva a bajar a 2% «sin una recesión realmente significativa o un aumento realmente significativo en el desempleo».

El funcionario detalló que «el proceso de desinflación está en sus primeras etapas pero el trabajo no está completamente terminado; los servicios básicos que excluyen la vivienda aún no han experimentado una desinflación», y estimó que la inflación siga subiendo en los servicios de vivienda, antes de bajar.

«Hemos elevado las tasas cuatro puntos y medio porcentuales, y estamos hablando de un par de aumentos más de tasas para llegar a ese nivel que creemos que es apropiadamente restrictivo«, dijo Powell.

Para Argentina, así como para otros mercados emergentes, esta nueva suba de tasas complica los frentes económicos externo e interno. Por un lado, encarece el costo de la deuda, tanto la existente como la futura. Por otro, obliga al país a ofrecer tasas de interés reales más elevadas que las vigentes si quiere retener los fondos especulativos presentes en la economía nacional, que son atraídos hacia el mercado financiero estadounidense ya no sólo por seguridad y otras ventajas sino también por rentabilidad.