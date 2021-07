La deuda externa de las empresas creció por primera vez desde 2019

La deuda externa del sector privado alcanzó los US$ 79.259 millones a fin de marzo de 2021 y registró su primer aumento trimestral (2,02%) desde agosto de 2019, explicada en su totalidad por un mayor endeudamiento comercial para prefinanciar exportaciones y adquirir insumos para la producción, informó hoy el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

En ese sentido, la deuda comercial aumentó US$ 1.861 millones (5,3%) y alcanzó los US$ 36.744 millones al cierre del primer trimestre del año, mientras que la deuda financiera se redujo en US$ 288 millones (-0,8%) y alcanzó los US$ 42.515 millones.

Según detalló el BCRA, el mayor dinamismo de las ventas externas ​impulsó la deuda por exportación de bienes que totalizó US$ 6.232 millones y aumentó US$ 817 millones (15,1%) con respecto al trimestre previo, fundamentalmente de la mano del sector de productos alimenticios, cuyos compromisos de este tipo crecieron US$ 703 millones.

También se vio traccionada por la recuperación del comercio mundial la deuda por importaciones de bienes, que creció US$ 787 millones (3,7%) con respecto al cierre de 2020 y totalizó US$ 22.362 millones al final del primer trimestre de 2021.

En contraposición, la deuda financiera de las empresas acumuló su sexto trimestre consecutivo de cancelaciones netas con el exterior que, en el primer trimestre del año, fueron de US$ 288 millones (-0,8%) hasta alcanzar los US$ 42.515 millones.

La cancelación de compromisos financieros estuvo explicada principalmente por la caída de depósitos de no residentes en entidades financieras locales por US$ 274 millones, seguido por la cancelación neta de préstamos financieros por US$ 183 millones, mientras que se registraron colocaciones netas de títulos de deuda por US$ 161 millones.