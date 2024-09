La concesión de Llaryora en paritarias golpeó a la Caja: se diluyó el aporte del diferimiento

En agosto, ese ítem explicó 33% de las erogaciones extra del organismo. Un mes antes, representaba sólo dos por ciento. La suba en los pisos para quedar alcanzados por el pago de subas diferidas, uno de los puntos que lograron los gremios, fue clave para explicar el cambio. La jubilación promedio llegó a $1.001,9 millón, 188,2% superior a la de 2023 pero muy inferior a la inflación. Para Francos, no hay deuda de la Nación con la Caja



Por Alfredo Flury



La decisión del gobernador Martín Llaryora de flexibilizar el diferimiento previsional como parte de las negociaciones paritarias con los gremios estatales, en particular con la UEPC, derivó en un impacto inmediato en las cuentas de la Caja de Jubilaciones.

Concretamente, según datos del Informe de Movilidad de agosto -al que tuvo acceso Comercio y Justicia-, en el octavo mes del año, de los 4.946 millones de pesos de gasto extra que tuvo el organismo por diferentes aumentos otorgados a los pasivos, 1.327 millones de pesos fueron producto de la flexibilización del diferimiento

Un mes antes, en julio, de los 7.428 millones de pesos de erogaciones extras en el mes, apenas 262 millones de pesos se debieron al diferimiento.

En definitiva, los efectos de una medida clave para neutralizar el déficit de la Caja y de los fondos que dejó de enviar la Anses desde este año, se diluyeron a partir de agosto.

Según el documento, “en virtud de la continuidad de la crisis económica y del proceso inflacionario que experimenta el país, el Ministerio de Economía y Gestión Pública dispuso que a partir del mes de agosto 2024, los jubilados y pensionados cuyo haber al mes de julio 2024 no supere los $730.000, percibirán los incrementos salariales que correspondieren a su sector en el mes siguiente al mes en que los activos cobran los aumentos salariales y, en aquellos casos en que el haber percibido en julio 2024 haya sido mayor a ese valor, la vigencia del reajuste por movilidad será según lo previsto en la norma previsional vigente (dos meses posteriores a la vigencia del activo). Para la liquidación de agosto 2024, el incremento en el gasto por anticipo de la movilidad asciende a $1.327 millones producto de la aplicación de índices sectoriales alcanzando a más de 50 mil beneficios”, concluye ese tramo del informe.

Jubilación millonaria

Por lo demás, la jubilación promedio en el mes de agosto alcanzó 1.001,9 millón de pesos, 188,2% superior a un año atrás y muy por debajo de la inflación interanual en torno al 260%.

En agosto, la Caja actualizó los haberes previsionales de 86.827 beneficios, cifra que representa el 76% del total de la población cubierta por el sistema previsional provincial.

En función de las variaciones salariales sectoriales otorgadas a los aportantes activos se liquidaron 166 índices correspondientes a 157 sectores, entre los que se encuentran 33 de la administración pública provincial, 22 reparticiones autárquicas y 102 correspondientes a municipios del interior provincial. Los aumentos liquidados alcanzan a 102.192 beneficios, de los cuales 18% ya venía percibiendo en concepto de “anticipo de movilidad” los aumentos salariales que ahora se incorporan al haber básico.

Es decir, la liquidación de estos índices representa un aumento del haber para 83.502 beneficios.

“No hay deuda”

Por otra parte, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que no existen deudas de la Nación con las cajas previsionales provinciales no transferidas.

La respuesta del funcionario formará parte de su exposición de hoy ante Diputados.

La precisión, anticipada a Comercio y Justicia por el legislador cordobés Oscar Agost Carreño, no es una buena señal para Córdoba.

“El Ministerio de Capital Humano informa que la Anses no mantiene deuda alguna con las provincias, toda vez que las deudas quedan plasmadas en Convenios de Financiamiento celebrados entre las ellas y el Estado Nacional; siendo éste el mismo criterio utilizado para todas aquellas Provincias que no han transferidos sus regímenes al Estado Nacional”. Conforme lo normado por la ley 27260 y el decreto 730/18, es la Anses la que debe establecer los montos que surjan ‘(…) de calcular los desequilibrios, como si el sistema previsional del que se trate hubiese sido transferido al Estado Nacional (…)’; siendo el único organismo encargado para realizar dicha tarea. Por ende, no existe ninguna norma legal que exprese que Anses deba transferir las diferencias que resulten de estimaciones realizadas por las jurisdicciones.

El proceso de determinación del resultado previsional provincial se trata de un proceso complejo, en el que es imprescindible la participación de la contraparte provincial, por medio de la remisión de información, para efectuar la simulación correspondiente de los desequilibrios que estaría asumiendo el Estado Nacional, si el sistema previsional de que se trate hubiese sido transferido a la órbita nacional.

Con relación a las transferencias de los fondos consultados a cada una de las provincias, se informa que la Anses se encuentra abocada a recabar de ellas la información necesaria para realizar las simulaciones correspondientes. Luego de efectuada la simulación, corresponde la realización de una auditoría, a los efectos de corroborar la razonabilidad y veracidad de la información remitida en carácter de declaración jurada y, de esa forma, poder arribar a un resultado definitivo y fehaciente. Toda aquella deuda que se determine de manera fehaciente, y sobre la cual se llegue a un acuerdo con la provincia pertinente, será honrada en su debido momento, teniendo en cuenta las posibilidades fiscales y presupuestarias del caso”, fue la respuesta de Francos.