Jornada de protesta de los investigadores del Conicet en todo el país

Los trabajadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) realizan un paro nacional y vuelven a salir a las calles en respuesta al ajuste del Gobierno nacional en contra de la ciencia y la amenaza de nuevos despidos en el organismos. La medida fue convocada por ATE Conicet y otras organizaciones del sector y será acompañada por movilizaciones en todas las provincias.

En Córdoba, los investigadores realizarán una «carteleada» en Duarte Quirós y General Paz, a partir de las 11.

«El Conicet enfrenta un brutal proceso de ajuste que amenaza con despidos del personal administrativo, recortes en becas, promociones e ingresos. Sumado a esto, la actual política de ajuste, ha llevado a una pérdida del 20% del poder adquisitivo», señalaron desde ATE Córdoba a través de un comunicado y reclamaron por la renovación de todos los contratos y reincorporación de los despedidos, el presupuesto adecuado para becas, ingresos, promociones, horas extras, funcionamiento de los institutos y una recomposición salarial urgente.

En Buenos Aires, la movilización está prevista en frente de la Jefatura de Gabinete, que «es la dependencia que impulsa el recorte presupuestario y los despidos», indicaron desde el organismo.

Según explicaron, el ajuste en el organismo está vinculada con un congelamiento del presupuesto a niveles de 2023, que no alcanza a sostener las becas. Los investigadores denuncian además que se están frenando los ingresos a carrera y no hay presupuesto para el funcionamiento de los institutos. Por otro lado, las remuneraciones han perdido en tres meses más del 20% de su poder adquisitivo y no hay reuniones paritarias que permitan al menos limitar la licuación de los salarios.

Por último, manifiestan su preocupación por los despidos. En enero en el Conicet se produjo el despido de 50 administrativos con contratos precarios. El resto, que solo fueron renovados por tres meses, vencen a fin de marzo y es probable que haya más cesantías en el organismo:

El plan de lucha continuará el miércoles 27 de marzo, en la previa de la caída de contratos precarizados, con asambleas y movilizaciones en todo el país.