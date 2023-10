Investigan más operaciones ilícitas con dólares, tras allanar la mayor «cueva»

La Dirección General de Aduana, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Policía Federal Argentina (PFA), y otras fuerzas de seguridad continúan realizando hoy un conjunto de operativos para detectar operaciones ilegales realizadas con divisas de denominación extranjera y, en las últimas horas, allanaron las oficinas de Nimbus, «la mayor cueva de la city porteña», encontrando allí evidencia incriminatoria.

Luego de los operativos en el microcentro porteño que se extendieron hasta la anoche y que tuvieron como foco las «cuevas» que operan el denominado dólar blue, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi autorizó los allanamientos que estuvieron a cargo de la Policía Federal Argentina (PFA) y de la Aduana en la calle San Martín 140, piso 19.

«Para quienes analizaron los elementos que acumuló la causa en pocas horas, el escándalo que puede destaparse no tiene límites», aseguraron fuentes del Ministerio de Economía.

Señalaron que «las derivaciones exceden las fronteras y alcanzan a los Estados Unidos, adonde existía un servicio de apertura de cuentas offshore, Paraguay, donde el dueño de Nimbus compró propiedades millonarias y España, donde armó dos sociedades».

«También tiene agencias financieras en Uruguay, Paraguay (Ciudad del Este y Asunción) y Bolivia. Además se detectaron operaciones y depósitos millonarios a nombre de una agencia de viajes que utiliza como ‘fachada’ para girar dólares al exterior», indicaron las fuentes del Palacio de Hacienda.

«El nombre que surgió detrás de las oficinas de Nimbus fue el del ‘croata’ Ivo Esteban Rojnica, quien realmente las utilizaría y es considerado el principal operador de blue de la city», afirmaron los voceros, quienes indicaron que «la puerta estaba cerrada y no había nadie en el interior. ‘El Croata’ anunció vía su abogado que no concurría ante el temor de quedar detenido. Entonces PFA volteó la puerta».

La AFIP comunicó este mediodía a la Dirección Nacional de Migraciones el «Alerta de salida del país» de Rojnica.

En una nota dirigida a la directora de Migraciones, María Florencia Carignano, la AFIP también le solicita que dé aviso «en forma inmediata» a la directora de Coordinación y Evaluación de Operativa Aduanera, María Luisa Carbonell.

Las fuentes precisaron que dentro de las oficinas de Nimbus había «un amplio espacio con escritorios, computadoras y estaciones de trabajo» en donde se «encontraron elementos de prueba que fueron secuestrados: apuntes manuscritos con detalle de operaciones cambiarias, máquinas contadoras de billetes, bolsos de distinto tamaño vacíos, valijas, y máquinas trituradoras de papel con documentación destruida».

Una cuestión que llamó «la atención a los investigadores fue una serie de carpetas naranjas, con membretes y documentación que certificaba la apertura de cuentas en el exterior», señalaron los voceros, que remarcaron que «por los datos contenidos, Argentina está en condiciones de cursar su aviso a la Fincen, el organismo antilavado de Estados Unidos».

Por otra parte, indicaron que «se encontraron operaciones inmobiliarias en Paraguay y transacciones con sociedades españolas, además de transferencias a Uruguay y Bolivia».

Otro de los elementos encontrados en las oficinas de Nimbus fueron fajas «para permitir adherir al cuerpo los billetes», siendo las mismas «que se le encontraron a los chinos apresados, que daban también indicios bancarios de las extracciones de pesos», destacaron las fuentes.

Se refirieron así al operativo con resultado exitoso que se registró ayer en la calle Montañeses al 2200, en el barrio porteño de Belgrano, donde la PFA detuvo a tres personas mayores de edad de nacionalidad china, quienes al ser requisadas se les detectó que ocultaban fajos de dólares escondidos y adosados sobre sus cuerpos, por unos US$ 700.000.

Los tres detenidos serán indagados por el juez De Giorgi y en principio el delito imputado es «lavado de activos».

Según explicaron a Télam fuentes del caso, la intención es que las declaraciones indagatorias se concreten hoy o a más tardar mañana, porque se aguardaba la llegada del sumario policial y también se solicitó un traductor del idioma chino.

El magistrado evaluará si indaga a los detenidos de manera presencial o virtual en la causa que está bajo secreto de sumario.

En otro operativo, llevado a cabo en las cercanías de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, Gendarmería Nacional secuestró US$ 501.500 que llevaban dos personas en un auto sin tener la documentación legal que avalaba su tenencia.

El dinero fue encontrado luego de que efectivos de la Sección Seguridad Vial Ceibas, perteneciente al Escuadrón 56 Gualeguaychú inspeccionaran una camioneta Toyota Hiace conducida por dos ciudadanos mayores de edad.

En el operativo, que se desarrolló sobre el kilómetro 158 de la Ruta Nacional N° 12, los gendarmes encontraron una caja plástica azul en el vehículo que contenía un bolso con US$ 501.500.

Los agentes procedieron a decomisar el dinero, tras una orden del Juzgado Federal de Gualeguaychú, el cual quedará depositado en una cuenta judicial del Banco Nación (BNA), según informó Gendarmería hoy en un comunicado.

Los conductores no contaban con la documentación legal que avale su tenencia, encontrándose en infracción al artículo 303 del Código Penal.

Uno de los objetivos de los procedimientos es identificar puntos clandestinos de cambio de divisas como las denominadas «cuevas» o los «arbolitos» que operan el dólar blue, con el objetivo de frenar las operaciones en el mercado informal de divisas en medio de la tensión por la suba del dólar estadounidense.