Industriales del maní, contra las retenciones

Representantes cordobeses expusieron el perjuicio que provoca la Ley Ómnibus al sector y el ministro del Interior se comprometió a transmitir la posición ante Economía

El ministro de Interior, Guillermo Francos, encabezó este miércoles un encuentro en Casa Rosada con la diputada nacional de la UCR por Córdoba, Gabriela Brouwer de Koning; y representantes de la industria del maní de la provincia, quienes reclamaron la modificación del mega proyecto de Ley conocido como «ley ómnibus» que prevé la introducción del impuesto a las exportaciones (retenciones) sobre sectores que hoy no tributan, como las manufacturas.

Recordemos que la industria del maní tributaba retenciones aunque sólo para la exportación del maní a granel y en bolsa, no industrializado, hasta que el último Gobierno nacional las eliminó. Ahora la administración encabezada por Javier Milei no sólo introduce el impuesto en todo un abanico de productos que no tributaban, que ahora deberán pagar 15% de sus ingresos en impuestos, sino que además esa alícuota puede ser modificada (para arriba o para abajo) por el propio Milei y sin pasar por el Congreso Nacional, en virtud de lo superpoderes que la misma Ley Ómnibus le dispensa. De modo que para los industriales maniseros, aunque para los industriales en su conjunto, al perjuicio presente se suma el riesgo futuro.

Según la agencia oficial de noticias Télam, los representantes del sector productivo expusieron sobre el punto y el ministro escuchó, tras lo cual se comprometió «a transmitir sus planteos ante el Ministerio de Economía y la Secretaría de Agricultura para su evaluación, debido al impacto que estas medidas pueden llegar a tener en las poblaciones que integran la principal región productora de maní del país”.

Asistieron a la reunión el legislador provincial de Córdoba Gustavo Botasso; el intendente de la localidad cordobesa de Hernando, Ricardo Bianchini; y el intendente de General Cabrera, Guillermo Cavigliasso.

También estuvieron presentes Dante Lubrina, director de la Mesa Hernando Más Competitivo; Diego Bracco y Juan Carlos Novaira, vicepresidente y tesorero de la Cámara Argentina del Maní (CAM), respectivamente; Ivana Cavigliasso y Flor Manzorro, integrantes de la CAM; Claudio Urquiza, presidente de la Fundación Maní Argentino; y Sergio Meichtri, de la empresa AgroArg.