Industriales de Córdoba rechazaron la suba de tasas municipales y amenazan ir a la Justicia

La Unión Industrial de Córdoba (UIC) expresó su “absoluto rechazo y preocupación ante el incremento de tasas y fondos y la adopción de criterios inconstitucionales que distintos municipios de la provincia pretenden imponer a las industrias”.

En un comunicado, la entidad solicitó “firmemente que las tasas reflejen de manera justa los servicios efectivamente prestados, evitando convertirse en una carga que afecte la vitalidad de los sectores productivos de nuestra región”.

En un contexto en el que las industrias cordobesas enfrentan enormes desafíos para mantener su competitividad y generar empleo en una economía que se recupera lentamente, la imposición de tasas injustificadas constituye un golpe directo a la capacidad de inversión, innovación y crecimiento del sector. Estas políticas desmedidas comprometen la estabilidad de miles de empleos y la sostenibilidad económica de nuestras comunidades, detalló el documento.

“La UIC solicita a los municipios que revisen sus políticas tributarias y adopten esquemas de financiamiento que no sobrecarguen a las industrias, empezando por una revisión integral de sus gastos. Las tasas deben ser razonables, proporcionales y responder a servicios reales; cualquier desviación de este principio representa un acto que la UIC no dudará en denunciar”, indicó la entidad.

“En caso de que se avance con tasas desproporcionadas y/o sin sustento, la UIC insta a las empresas a ejercer sus derechos y emprender todas las acciones legales que sean necesarias para proteger sus operaciones y contribuir al desarrollo de una economía provincial fuerte y sostenible”, señaló.

El comunicado concluyó: “Como siempre, la UIC reitera su compromiso de diálogo con las autoridades y su disposición a trabajar en conjunto, siempre que las soluciones contemplen el bienestar de todos los cordobeses y no pongan en riesgo la actividad industrial, motor esencial del progreso de nuestra provincia”.

En ese marco, el titular de la UIC, Luis Macario, aseguró a Comercio y Justicia que hay municipios que planean incrementar la tasa de Comercio e Industria para el año próximo hasta un 500%. “Si bien los municipios tienen autonomía, las tasas tienen que ser acordes a la contraprestación que brindan y está claro que hay localidades que buscan aprovechar esa potestad para sumar recursos en vez de achicar el gasto”, completó.