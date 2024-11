Gobernadores presionan a Milei para debatir el Presupuesto y lograr cambios

Diputados “dialoguistas” -entre ellos, quienes responden a Martín Llaryora- no dieron quórum y frustraron la sesión en la que la oposición pretendía voltear el DNU por el canje de deuda. Las señales apuntan a que el Gobierno habilite la discusión de la pauta de gastos e ingresos para 2025. Aunque trascendió que el Ejecutivo llamará a extraordinarias, no hay indicios de que el tema se vaya a tratar, mucho menos con los cambios que pretenden las provincias

A horas del cierre del período de sesiones ordinarias en el Congreso, los gobernadores y sus legisladores presionan para lograr que el presidente Javier Milei habilite la discusión del proyecto de Presupuesto 2025 y, más aún, incluya los cambios que proponen a la iniciativa.

En ese marco, ayer los mandatarios “dialoguistas” tuvieron un claro gesto para revertir la decisión de Milei, y frustraron por segunda vez la sesión en la que la oposición dura pretendía rechazar el DNU 846/24, que flexibilizó los requisitos para el canje de deuda externa.

Los mandatarios provinciales forzaron bajas y faltaron 10 presentes para lograr el quórum en la Cámara de Diputados.

Los cordobeses Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Juan Brügge y Alejandra Torres (de viaje), que responden al gobierno de Martín Llaryora, volvieron a dejar sus bancas vacías, al igual que La Libertad Avanza, la mayor parte de UCR, el PRO y la Coalición Cívica, el bloque Innovación Federal y otros diputados con terminales en gobernadores.

Además de Llaryora, jugaron para hacer caer la sesión Raúl Jalil (Catamarca), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Hugo Passalacqua (Misiones).

“La decisión de no dar quórum para bajar el DNU de la deuda es un tema que interesa particularmente a Córdoba porque, de caerse, nos impediría renegociar pasivos que la Provincia tiene con diferentes organismos y fondos de inversión”, resumió a Comercio y Justicia un diputado que responde a Llaryora. Sin embargo, admitió que el fracaso de la sesión por el DNU también puede entenderse como un gesto para lograr debatir el Presupuesto, aunque insistió en la necesidad de imprimirle cambios al proyecto original.

La sesión había sido pedida por diputados de Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre en un último gesto de presión para forzar al Gobierno a que destrabe la ley de Presupuesto, pero hasta el momento no hubo ninguna convocatoria formal y en la Casa Rosada apuestan al diálogo individual con gobernadores en lugar de un acuerdo global.

Poco antes del horario convocado para la sesión, en Presidencia de la Nación dejaron trascender de manera extraoficial que convocarán a extraordinarias e incluirán el Presupuesto, en una nueva promesa para captar voluntades. Pero aún no hay un llamado oficial y este sábado terminan las sesiones ordinarias.

Los jefes de la UCR y el PRO, Rodrigo de Loredo y Cristian Ritondo, barajaron la posibilidad de pedir una sesión especial y tratar, como última salida, el proyecto de Presupuesto tal como vino del Poder Ejecutivo y sin dictamen, pero con el riesgo de que la oposición introdujera cambios incumplibles para el Gobierno. La idea, hasta el momento, no terminó de madurar.

Comunicado

Los diez gobernadores de la ex alianza Juntos por el Cambio emitieron un comunicado en el que sostuvieron que “es central la sanción del Presupuesto”, pero reconocieron que sus reclamos por fondos hasta el momento no tuvieron eco. “Son cuestiones que hemos conversado con el Gobierno desde el inicio de nuestras gestiones, sin éxito por el momento”, admitieron.

Los mandatarios relataron: “Nos hemos hecho cargo de la totalidad de las áreas de gestión, pero no disponemos de los fondos que nos corresponden por ley. No pedimos discrecionalidad, sino respeto, diálogo y cumplimiento de la ley para cumplir con quienes mayoritariamente confiaron en nosotros en cada una de nuestras jurisdicciones”.

En ese sentido, reivindicaron sus pedidos por la compensación del Pacto Fiscal, cajas jubilatorias no transferidas, impuesto a los Combustibles Líquidos y aportes de las provincias a la disuelta AFIP.

Extraordinarias

Después de semanas de indefiniciones e idas y vueltas, el Gobierno está prácticamente decidido a llamar a sesiones extraordinarias. Sin embargo, el temario no está decidido. Como hace una semana, en la Casa Rosada están dedicados a definir nuevamente qué hacer con el Presupuesto. Con menos tiempo antes del final de las sesiones ordinarias, el Gobierno pasó de una postura firme (tendiente a prorrogar la ley de 2023) a mostrarse abierto a incluir el plan de gastos y erogaciones para 2025. Pero no todo está dicho y cerca del Presidente aseguran que Javier Milei no decidió si propiciar esa discusión después del 30 de noviembre, cuando termina el actual período legislativo.

A fin de cuentas, hoy el desenlace depende de que la mayor parte de las provincias acepten las reglas que busca imponer el Presidente para los gastos de 2025 y se conformen con los pagos de algunas de las deudas que venían exigiéndole saldar a la Nación.

Presupuesto provincial y municipal

Mientras tanto, hoy se concretará el debate en primera lectura del proyecto de Presupuesto 2025 que el gobernador Martín Llaryora envió a la Legislatura.

La iniciativa que se tratará junto a la Ley Impositiva Anual y al Código Tributario contaría con los votos para su sanción.

En tanto, el 10 de diciembre se concretará la audiencia pública y el 12 del mismo mes la segunda lectura y aprobación final.

En paralelo, ayer comenzó el tratamiento en comisión del paquete de proyectos económicos de la Municipalidad de Córdoba.

El paquete económico se trataría en el recinto el próximo 5 de diciembre, luego habrá audiencia pública (probablemente el 10 u 11 de ese mes) y la votación final será el 23 de diciembre.

El debate contó con la participación del secretario de Administración Pública y Capital Humano del municipio, Sergio Lorenzatti y su equipo de colaboradores.