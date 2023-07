El candidato de Hacemos Unidos por Córdoba logró una ventaja de siete puntos sobre Rodrigo De Loredo. El perdedor admitió la derrota aún sin datos oficiales. Los discursos moderados de los principales contendientes, contrastaron con el fuerte tono político de Llaryora contra el centralismo y los “pituquitos de Recoleta” que llegaron a apoyar al perdedor. Bajísima participación del electorado

Daniel Passerini será el futuro intendente de la ciudad de Córdoba luego de imponerse ayer por amplio margen sobre Rodrigo De Loredo, en una elección altamente polarizada y que registró una muy baja participación del electorado, de apenas el 59,37%, la menor desde el regreso a la democracia.

El triunfo del candidato de Hacemos Unidos por Córdoba se plasmó aún antes de conocerse los primeros resultados oficiales por parte de la Justicia Electoral.

En ese contexto, pasadas las 9 de la noche, De Loredo salió a reconocer la derrota. “Quiero saludar a Daniel Passerini” , dijo y luego de agradecer a todos quienes trabajaron por su candidatura, puso a disposición sus propuestas de campaña para que sean tomadas por el futuro intendente.

Rodeado de los principales dirigentes nacionales de Juntos por el Cambio, De Loredo tuvo un rapto de sinceridad: “Los hice venir al pedo”, dijo. Al costado, escuchaban Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales y Martín Lousteau, entre otros.

Llamó la atención que Luis Juez no subiera al palco montado en el búnker de los derrotados.

Festejos con proyección nacional

En el comando de campaña de Hacemos Unidos por Córdoba, el ambiente de algarabía se percibía ya en la previa y los festejos se desataron luego del reconocimiento de De Loredo de la derrota.

En ese contexto, se vio a un Passerini exultante, en una actitud claramente diferente a su habitual tono mesurado y de bajo perfil.

El primero en hablar fue el vice electo Javier Pretto. El hombre del PRO que se sumó en los últimos meses a la coalición ganadora, Breve, el dirigente agradeció al intendente electo, a Llaryora y a Schiaretti, entre otros. “Me devolvieron la pasión por la militancia”, aseguró.

Por su parte, Passerini habló del “orgullo y la responsabilidad” que deberá afrontar ahora. Agradeció a sus adversarios y dijo que el triunfo comenzó a construirse hace cuatro años, en el marco de la gestión de Martín Llaryora, de la que él fue viceintendente.

También ponderó el aporte de Schiaretti, recordó a José Manuel de la Sota, y repasó el trabajo de intendentes y jefes comunales que también se sumaron a la tarea que lo llevó a ganar la elección.

Llaryora, el más duro

Sin dudas, el discurso más duro fue el del intendente y gobernador electo Martín Llaryora. El jefe comunal fue mucho más allá de ponderar el triunfo de Passerini y le imprimió una evidente tónica nacional al resultado.

Llaryora comenzó su alocución con agradecimiento a los votantes y todos quienes trabajaron para lograr la victoria de Passerini.

“Quiero empezar saludando a todos los vecinos que participaron hoy de esta hermosa jornada democrática. Quiero valorar a todos aquellos que fueron parte de las listas, tanto de las nuestras, como la de las demás que hicieron propuestas y que se animaron a caminar la ciudad en el anhelo de querer hacer la mejor propuesta para cambiar la vida a los vecinos”, dijo.

El intendente agradeció al candidato De Loredo por su “gesto” de “reconocer la derrota dignamente”. “Pido un fuerte aplauso para aquellos que saben cuándo pierden y reconocer la derrota”, sostuvo.

Por otro lado, Llaryora apuntó contra los dirigentes políticos que acompañaron a De Loredo este domingo en Córdoba.

“Se que muchos de los que vinieron hoy no se explican este resultado. Fallaron todas las encuestas, por eso hoy vino gente de todos lados. Fallaron todos los números, pero lo que no fallaron fueron los cordobeses, que no necesitamos que nadie de afuera nos venga a explicar nada”, señaló.

Y fue aún más allá. Criticó las políticas centralistas que, por ejemplo, en materia de subsidios, favorecen al AMBA en el caso del transporte y el aporte que realiza Córdoba al PBI nacional vía retenciones agropecuarias.

Con tono elevado y desafiante, habló de los “pituquitos de Recoleta” que llegaron a Córdoba para apoyar a De Loredo, en una elección propia de los cordobeses.

“Basta de que nos maltraten de afuera, de que nos vengan a explicar qué hacer y qué no hacer los pituquitos de Recoleta. Que este ejemplo sea tomado por el interior de nuestra patria. Este es el grito de Córdoba”, indicó Llaryora.

“Las elecciones se ganan hablando con la gente, no paseándose por los medios de la Capital Federal donde nos agreden, donde nos mienten. Por eso ustedes saben que no me callo, yo no le tengo miedo a nada, yo no le tengo miedo a quedar mal y a no defender a los cordobeses”, continuó.

En la misma línea, apuntó que todos los días están haciendo una “colonización cultural” porque “parece que si no vas a Capital Federal no existís”. “Es necesario que llegue un gobierno que distribuya mejor los recursos”, agregó.

Finalmente, pidió el apoyo a Juan Schiaretti como candidato a presidente en las próximas PASO.

Schiaretti

Por su parte, el gobernador Schiaretti, quien cerró la lista de oradores, ponderó el resultado de la elección, agradeció el gesto de De Loredo de reconocer la derrota, y aprovechó el espacio para reiterar sus consignas de campaña como candidato a presidente para las próximas elecciones PASO.

En esa línea, pidió terminar con la “grieta” que, según consideró, encarnan Juntos por el Cambio y Unión por la Patria.

Fue claramente una alocución de proyección nacional, más allá de tratarse de una elección local. Casi una revancha del escueto resultado de las elecciones provinciales que, encima, el oficialismo no pudo festejar por los problemas con el conteo de votos

—————————-

El Concejo Deliberante, menos diverso

El Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba cuya composición debutará el próximo 10 de diciembre quedará conformado con 16 ediles de Hacemos Unidos por Córdoba, 14 de Juntos por el Cambio y un representante del Frente de Izquierda.

El cuerpo deliberativo quedó con ese “dibujo” a partir de los resultados de las elecciones de ayer.

Escrutadas el 99,57% de las mesas, el oficialismo obtuvo el 47,22% de los votos, Juntos por el Cambio el 39,99% de los sufragios, el Frente de Izquierda el 2,89% y el Somos Córdoba que impulsaba a Juan Pablo Quinteros, llegó al 2,43% de las voluntades.

El resto de las fuerzas políticas quedó por debajo de esos porcentajes.