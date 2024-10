Financiamiento Universitario: Milei logró una victoria clave y los gremios educativos van al paro

El oficialismo obtuvo los votos necesarios para evitar que la oposición alcanzara los dos tercios necesarios para revertir la medida del Gobierno. Hubo legisladores que cambiaron su postura a último momento. Las negociaciones del Ejecutivo fueron fundamentales. Milei demostró que construyó nuevos apoyos pero con un costo social aún incierto. Después de la sesión, todos los sindicatos del sector pararán hoy. ¿Qué pasará con UEPC?

La Cámara de Diputados dejó firme el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, al no haber obtenido la oposición los dos tercios necesarios para mantener la iniciativa que había sido aprobada por el Congreso.

Los bloques de Unión por la Patria, la UCR, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda, Por Santa Cruz, Producción y Trabajo y algunos legisladores con bloques unipersonales lograron reunir 159 votos, pero no fue suficiente.

Con 85 votos, el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) con el apoyo de bloques afines lograron levantar un muro infranqueable para la oposición, que no pudo así revertir el veto presidencial.

El oficialismo recibió la ayuda del grueso del PRO, cuatro diputados de la UCR, el MID, el bloque tucumano Independencia y Paula Omodeo de CREO.

El resultado se completa con cinco abstenciones y ocho ausencias que fueron determinantes en la victoria oficialista.

Luego de arduas negociaciones que se extendieron hasta último momento, el Gobierno logró así ganar otra batalla decisiva y mantiene el rumbo fijo con el norte puesto en el equilibrio fiscal.

No le sobró nada. Hasta el tuit del ex presidente Mauricio Macri, en el que garantizó el apoyo del PRO, las fuerzas de la oposición tenían contra las cuerdas al oficialismo. Confiaban en que el partido amarillo iba a dictar libertad de acción y se iba a dividir.

La intervención del fundador del PRO cambió definitivamente la tendencia y el partido fue otro.

“Pensábamos que por ejemplo Silvia Lospennato, Alejandro Finocchiaro y Sabrina Ajmechet iban a ausentarse si el PRO resolvía la libertad de acción”, confesó un diputado de Encuentro Federal.

En el bloque que preside Miguel Pichetto también hubo movimientos sospechosos. Horas antes de la sesión, la cordobesa Alejandra Torres avisó que no concurriría a la sesión por “problemas de salud”.

Más notorio fue el cambio en el voto del chubutense Jorge “Loma” Ávila, quien estaba decidido a votar a favor de la universidad pública hasta que recibió el llamado de su gobernador, Ignacio Torres. La orden fue que se ausentara y así lo hizo.

Lo del mandatario chubutense no quedó en ese gesto. También operó para que la otra diputada que le responde, Ana Clara Romero (PRO), quien había tenido expresiones de solidaridad con las universidades públicas, votara a favor del veto.

En Unión por la Patria llamó la atención la ausencia de la catamarqueña Fernanda Ávila, posiblemente inducida por su gobernador, Raúl Jalil, quien para sostener la buena sintonía con el Gobierno tenía que ofrendar algún favor político.

Como en la sesión en la que se trató el veto a la ley de movilidad jubilatoria, fue determinante la división de la UCR para desnivelar la balanza a favor del Gobierno.

Los cinco “radicales con peluca”, como fueron apodados maliciosamente por quienes no perdonan la traición, volvieron a jugar en contra de su propia bancada.

El “panquequeo” más explícito fue el del misionero Martín Arjol, que en la sesión del pasado 15 de agosto había votado a favor del financiamiento universitario y sin que hubiesen transcurrido siquiera dos meses hizo un giro copernicano para respaldar el veto.

Los otros tres votos radicales que respaldaron la posición del oficialismo vinieron de manos de Mariano Campero, el cordobés Martín Picat y José Federico Tournier, en tanto que Pablo Cervi, que en la mencionada sesión había votado a favor de la ley, en esta ocasión optó por abstenerse.

Con que tres de ellos hubieran votado con la oposición, se habrían alcanzado los dos tercios y el debate habría continuado en el Senado, donde las previsiones eran bastante favorables para voltear el veto.

Casi en la misma magnitud que la UCR, la fragmentación del voto de Innovación Federal fue clave. Pocos días atrás, los ocho diputados del interbloque iban a votar con el resto de la oposición.

Pero algo sucedió en el medio para que de un momento a otro, los cuatro misioneros se dieran vuelta y optaran por abstenerse.

Tanto los tres salteños como el rionegrino Agustín Domingo respetaron la postura que habían tenido el 15 de agosto y votaron en consecuencia.

Victoria política

Por lo demás, la decisión de Diputados implicó una nueva victoria política para el presidente Javier Milei quien días antes había logrado también ratificar el veto a la reforma a la movilidad jubilatoria, también convertida en Ley por el Congreso, suspendida por el jefe de Estado y luego ratificada al no poder la oposición lograr los dos tercios en Diputados para revertir la medida.

Seguramente, la decisión de la Cámara Baja de ratificar la posición oficial tendrá un impacto positivo en los mercados.

En paralelo, deja en claro que Milei puede construir mayorías circunstanciales para determinadas normas, pese a contar con un bloque claramente minoritario en ambas cámaras.

Como fuere, también la decisión tendrá un costo político, en este caso vinculado al impacto que tenga en la percepción de la sociedad en general. El veto a la movilidad previsional tuvo un costo en la imagen del jefe de Estado. Como fuere, por ahora el tema no parece molestarle demasiado a Milei.

Ahora, la próxima parada será la discusión del proyecto de Presupuesto 2025, tema en el que el Gobierno deberá abrir la negociación y aceptar eventuales cambios para lograr su aprobación.

Incidentes

Concluida la sesión, se registraron incidentes en las afueras del Congreso donde grupos de izquierda se cruzaron con partidarios libertarios. La situación generó lesionados y personas detenidas.

Paro

Tras la ratificación del veto a la Ley de Financiamiento Educativo en la Cámara de Diputados, los gremios docentes anunciaron un paro total para este jueves en todas las universidades del país.

Sin embargo, la medida se extenderá a otros sectores de la educación. Concretamente, el documento crítico emitido por los gremios universitarios, también cuenta con la adhesión de Ctera. En ese contexto, la UEPC aclaró que la medida rige para los colegios universitarios de Buenos Aires, no para las escuelas provinciales de Córdoba.

La medida fue informada por medio de un comunicado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, el cual llamó a consolidar el plan de lucha en defensa del salario y el presupuesto para las casas de altos estudios.

“La voluntad popular ha sido defraudada y la democracia ha cedido al manejo antirrepublicano de gobernar por decreto del Gobierno Nacional”, comienza el texto difundido apenas unos minutos después de que los legisladores efectúen su voto en el recinto.

“Se conformó una alianza política que es incapaz de conmoverse ante el sufrimiento de las grandes mayorías, ante el reclamo de todos los sectores por sostener aquello que es fundamental: la universidad pública, la educación pública”.

Ante la decisión mayoritaria del parlamento de mantener la decisión del Presidente frente a la norma que aumentaba los salarios por inflación de forma retroactiva a enero, los gremios docentes enfatizaron: “Este Frente Sindical manifiesta nuevamente la voluntad de luchar para defender la universidad pública, la salud y la educación pública, las jubilaciones dignas, por niñeces protegidas y por un país igualitario. Universidad pública de calidad para nuestro pueblo y salarios dignos para docentes y no-docentes que la sostienen”.

Caputo, contra Alejandra Torres

A pocas horas del inicio de la sesión que definía la suerte del veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que el “Gobierno está a favor de las universidades públicas”, pero enfatizó que quiere auditarlas.

Caputo aprovechó un posteo en la red social “X” de la diputada por Córdoba Alejandra Torres, para reafirmar la posición oficial.

“Estimada Alejandra, tu postura hacia las Universidades no es muy diferente a la del gobierno nacional. Nosotros también estamos a favor de las universidades públicas. Sólo queremos que se auditen los gastos, porque es lo que corresponde dado que la plata es del contribuyente y no nuestra”, señaló el ministro al iniciar el texto.

Añadió que “si entre todos concluimos que las Universidades necesitan más plata, se debe proponer cómo se financia ese nuevo gasto, como lo indica la Ley de Administración Financiera y el propio Reglamento del Senado”.

“En resumen, el veto NO es contra el financiamiento universitario, sino contra la ley propuesta, porque precisamente, NO incluye el financiamiento universitario”, remató el jefe del Palacio de Hacienda.

Torres había anunciado que no estaría presente en la sesión, situación que favoreció la posición del oficialismo. La legisladora cordobesa adujo un cuadro de covid.