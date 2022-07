Por otro lado, en materia de importaciones, se flexibilizó la normativa para el ingreso de autopartes, fertilizantes y fitosanitarios. El Gobierno ratificó el programa económico y la portavoz aseguró que el Presidente «está en control del país»

Luego de la renuncia de Martín Guzmán como ministra de Economía de la Nación y su reemplazo por medio de Silvina Batakis, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso ayer extender las restricciones en la utilización de divisas de manera financiada para la adquisición de productos en el extranjero.

Al mismo tiempo, se dispusieron algunas flexibilizaciones para el ingreso de importaciones de sectores clave.

Mientras tanto, la portavoz de la Nación, Gabriela Cerruti, ratificó una vez más el programa económico de la administración de Fernández en materia cambiaria y de lucha contra la inflación, a la vez que aseguró que el Presidente «está en control del país».

Sobre el primer punto, a la ya vigente prohibición de hacer compras en cuotas con tarjetas de crédito en el exterior o adquirir productos desde el extranjero con esta modalidad, se sumaron las transacciones que se realizan en free shops.

«El directorio del Banco Central de la República Argentina restringió la posibilidad de pagar en cuotas con tarjetas los consumos en las tiendas libres de impuesto, extendiendo la prohibición que rige para pasajes y servicios turísticos en el exterior y productos del exterior que se reciben por el sistema puerta a puerta», explicó la entidad en un comunicado y agregó: «De esta manera, las entidades financieras y los proveedores no financieros de crédito no podrán financiar en cuotas las compras de sus clientes en pasajes al exterior y servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc); productos en el exterior que se reciban por el sistema de envíos postales sin finalidad comercial, y productos en tiendas libres de impuestos».

Previamente, la autoridad monetaria nacional ya había informado que flexibilizaba condiciones de acceso al mercado cambiario para el ingreso al país de autopartes, fertilizantes y fitosanitarios.

En detalle, la entidad que conduce Miguel Ángel Pesce redujo de 90 a 60 días el plazo para el acceso al mercado de cambios en general para la importación de fertilizantes y fitosanitarios, y de 355 a 60 días el lapso en el caso de que se requiera «abonar insumos que serán utilizados para la producción local de bienes a exportar, cuando simultáneamente se liquidan anticipos o prefinanciaciones de exportaciones», indicó la misiva.

«En el caso de estos productos, se considerará siempre que se trata de insumos para la producción local de bienes para exportar», se aclaró.

Declaraciones

Al respecto de estas medidas se refirió particularmente también ayer la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, quien ratificó el modelo económico y anticipó el anuncio de nuevas disposiciones en este sentido, una vez que Batakis defina el armado de su equipo de trabajo.

Así, la funcionaria aseguró que el Gobierno «priorizará dólares para medicamentos, autopartes, fertilizantes y otros que hagan crecer la producción y el trabajo» antes que a las «compras suntuosas».

Mientras, durante la conferencia de prensa de ayer, Cerruti también destacó el incremento que registró en mayo la actividad de la industria y la construcción (ver pág. 4A), a la vez que aseguró que hay un crecimiento de la economía.

En tanto, sobre la aceleración de la inflación, aseguró que el Gobierno espera que «las remarcaciones especulativas de los últimos días» sean «una práctica que no siga adelante» porque «estaban generando un clima de incertidumbre alrededor de una posible estampida o corrida que no sucedió y no está sucediendo».

Por otro lado, la referente descartó la implementación de un salario básico universal e informó que la ministra Batakis anunciará la confirmación de su equipo apenas «lo tenga confirmado».

DÓLAR TURISTA

Afirman que la frase de Batakis fue «desafortunada»

La Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt) emitió un comunicado para referirse al impacto en el sector de la declaración recientemente formulada por la Ministra de Economía, Silvina Batakis, quien afirmó que “el derecho a viajar colisiona con la generación de puestos de trabajo”.

“No tiene ningún sustento con la realidad», aseguró la entidad e indicó que se encuentra «a disposición», para brindar la información necesaria sobre la industria.

Al respecto, el titular de la organización, Gustavo Hani, agregó que «el turismo emisivo también genera puestos de trabajo en cada rincón del país a través de las más de 5000 agencias de viajes, de los empleados de las aerolíneas aéreas, aseguradoras, etc».

«La ministra confunde las compras en el exterior -que en muchos casos coinciden con una oportunidad cambiaria- con los viajes al exterior que, en su gran mayoría y contrariamente a lo que quiere instalarse, no son por placer sino por alguna necesidad o compromiso ya sea laboral, deportivo, educativo, formativo, científico o de salud”, explicó el titular de Faevyt.

Asimismo, Hani enfatizó en que “la incapacidad de generar divisas, empleos y oportunidades, es de los funcionarios no del turismo. Tomar medidas como el Impuesto PAIS; el anticipo de Ganancias; la cancelación de las cuotas para viajes al exterior con tarjetas de crédito, etcétera., está comprobado que fracasó»

«No sólo no cumplen con los objetivos para las que fueron creadas sino que no hacen más que limitar a una industria pujante que da empleo genuino en cada rincón de Argentina«.