Representantes del sector exportador de granos apoyaron el nuevo esquema de liquidación de soja anunciado por el ministro de Economía, Sergio Massa, que establece un dólar de 200 pesos para las exportaciones del complejo sojero durante septiembre, al considerar que es una «mejora significativa» en el precio del producto.

Por su parte, desde el sector agropecuario, si bien consideraron que se producirá un suba en el valor del commodity a nivel interno, sostuvieron que el mismo «está lejos del precio internacional».

A través de un comunicado, el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), Gustavo Idígoras, indicó que ve «esta nueva condición como una mejora significativa que, aunque sea temporal, tendrá un impacto directo en el precio de la soja en el mercado interno».

«Entendemos que esto ha surgido del proceso de consultas que abrió el gobierno desde hace semanas con las entidades de productores y los demás eslabones de la cadena», indicó Idígoras.

Por otra parte, Idígoras resaltó «que la decisión de venta de soja está siempre en manos del productor, y será él quien decida cuándo vender, entendiendo que en esta oportunidad el tipo de cambio va a durar únicamente hasta fin de mes».

En esta línea, el dirigente empresario sostuvo que «el flujo estimado de ingreso de divisas para todo el complejo cerealero-oleaginoso durante el mes de septiembre estaría en US$ 5.000 millones», al mismo tiempo que consideró que «esta medida temporal muestra que el gobierno debe trabajar una política pública que reduzca de forma permanente la alta carga tributaria de la cadena de soja».

Por su parte, el presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA), José Martins, opinó que con esta medida «se abre una instancia coyuntural importante».

«Dentro de este proceso de la vinculación pública privada surge este decreto que por 30 días puede generar liquidación», dijo Martins y agregó que «puede haber una suerte de venta de soja que genera al productor rentabilidad y al Estado la capacidad de generar divisas».

Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, puso reparos ante la medida y que «si bien debería representar una mejora en el valor del producto, está lejos de acercarse al precio internacional como pasa en países vecinos como Uruguay o Paraguay».

También aseguró que «el nuevo anuncio es transitorio para septiembre, pero ¿qué va a pasar en octubre? No es justo con los que, por ejemplo, vendieron la semana pasada. La cantidad de operaciones comerciales que están ligadas al precio de la soja, ¿a qué precio se van a tomar? ¿Qué pasará con los arrendamientos?»

En ese sentido agregó que «cada productor evaluará si le conviene o no aplicar la nueva medida porque el que cambia los dólares es el exportador y no el productor»

«Desde la SRA apelamos a un dólar único, sin brecha, que es algo que necesita todo el sistema para poder funcionar correctamente», finalizó Pino.

Por último, el presidente de la Asociación de la Cadena de la Soja (Acsoja), Luis Zubizarreta, sostuvo que lo más importante de los anuncios «fue la valoración del sector y el llamado a conversar políticas hacia adelante».

«Este anuncio puede ser bueno para los productores que deseen vender a un cambio mejor, pero hay que trabajar en el mediano plazo en estrategias y políticas que reviertan la situación y que hagan que el agro salgan de su estancamiento y potenciemos nuestra gran capacidad», concluyó.