Estiman que el consumo caerá 4%, apenas menor a la baja del primer semestre

Para la Fundación Capital, los salarios que registraron un leve recupero, sufrirán una merma del 9,7% en el año. Como consecuencia, el consumo interno que se redujo 6% en los primeros meses de 2024, mejorará apenas y aún así cederá 4% en los meses siguientes

La masa salarial registró su mayor caída en 20 años durante el primer semestre. Fue de un 11,7% interanual, producto de la caída del empleo y los salarios reales. Con las últimas negociaciones paritarias, que vienen mostrando aumentos en torno al 4% en julio y 3% en agosto, las expectativas para el segundo tramo del año son de una leve desaceleración, si la desinflación acompaña por debajo de esas cifras, que recorte la caída de la masa salarial hasta una de 9,7% interanual para la totalidad del año.

Como consecuencia, se espera que la caída del consumo interno, que fue de un 6,6% en el primer semestre, según Fundación Capital, se achique a una del 4% durante la segunda parte del año.

De acuerdo a la entidad, en el primer semestre la masa salarial del sector registrado de la economía se vio limitada por el doble efecto de la baja en el poder adquisitivo y en el empleo, evidenciando una contracción del 11,7% interanual, compuesto por una caída del 10,7% en el sector privado y del 18,4% en el público. Se trata de la mayor baja en al menos veinte años, según la consultora. A eso se le sumó la caída del consumo interno, calculada en 6,6%.

Desde el Observatorio IPA explicaron que el empleo no funciona necesariamente bajo el modelo de oferta y demanda: «Actualmente (y no es la primera vez), los salarios en términos reales están cayendo, pero también está bajando el empleo. En efecto, la demanda de empleo no es sólo un problema de costos, sino también de ingresos: si a las empresas les caen las ventas, y por lo tanto los ingresos, cualquier salario es caro. Esa es la situación actual de la economía argentina. Una espiral de caída de salarios, empleos y ventas».

Sobre este punto, argumentaron que habrá un efecto de retroalimentación sobre la economía, ya que «la caída de la demanda interna está teniendo un fuerte impacto sobre el nivel de actividad. La caída en el nivel de actividad influye directamente sobre los salarios reales y la masa salarial (por los despidos), y esto repercute nuevamente en la demanda interna».

Segundo semestre

Fundación Capital consideró que con las últimas negociaciones paritarias, «la recuperación del poder de compra será desafiante hacia delante, especialmente cuando se retomen los aumentos tarifarios que condicionarán el sendero de desinflación. Asimismo, el empleo continuará limitado, en tanto la actividad económica no muestre drivers claros de reactivación».

De hecho, explicaron que entre diciembre y abril se evidenció una baja importante en los puestos de trabajo del sector privado registrado: unos 112.000 menos, un dato incluso superior al impacto de otras recesiones económicas. «En detalle, en los primeros cinco meses de caída de la actividad en 2014 se perdieron 19 mil empleos en el sector privado registrado, en 2016, 66 mil, y en 2018, 91 mil. Aún más, la caída actual alcanzaría los 138,4 mil empleos, sumando las bajas del sector público (26,4 mil hasta abril)».

De manera similar, un relevamiento de CEPA halló que los despidos y suspensiones en el sector privado superaron los 177.657 casos en el primer semestre, con casi la totalidad correspondientes a la construcción y la industria. En este sentido, las expectativas netas sobre la dotación de personal que elabora la UIA se mantienen en terreno negativo, con el 22,6% de las empresas industriales esperando una disminución del plantel y sólo un 3,5% un aumento.

De esta forma, Fundación Capital agregó que durante el segundo semestre «sólo se prevé una moderación en el ritmo de caída de la masa salarial del sector registrado». En concreto, proyectaron una caída de 7,6% interanual entre julio y diciembre, por lo que durante el 2024 se cerraría con una merma de 9,7%. Esto a su vez impactaría sobre el consumo, que terminaría el segundo semestre con una variación interanual negativa de 4,1%.