Las ventas cayeron 0,1% en marzo y acumulan una baja del 0,4% en el primer trimestre. El consumo con tarjetas de crédito se desacelera por menor oferta de cuotas. Durante el feriado largo de Semana Santa el gasto de los turistas creció 18% respecto al año previo

Las ventas minoristas pymes descendieron 0,1% interanual en marzo, medidas a precios constantes, con lo que en el primer trimestre acumulan un declive del 0,4% frente al mismo período de 2022, según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

En la comparación con febrero, los comercios vendieron en marzo 0,7% más que el mes previo.

En el tercer mes del año, cuatro de los ocho rubros relevados por CAME reflejaron una merma en las ventas en el contraste interanual, liderados por Indumentaria (-10,1%).

Los cuatro rubros restantes, farmacias, alimentos, perfumería y ferretería, marcaron mejoras en las ventas.

En la suma del primer trimestre, comparado con el mismo periodo de 2022, prevalecieron los aumentos, con cuatro rubros en alza y tres en baja.

«En estos primeros meses del año, los hogares mantuvieron sus niveles de consumo en alimentos y bebidas, concretaron compras en bienes durables que tenían planificadas, especialmente electrónicos, y evitaron productos menos urgentes como indumentaria, calzados, decoración y textiles del hogar», señaló CAME en un comunicado.

El resultado surge del Índice de Ventas Minoristas Pymes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en el que se releva 1.184 comercios minoristas de todo el país, que fue realizado entre el 3 y 5 de abril.

Tarjetas de crédito, mal

Las operaciones con tarjetas de crédito en pesos registraron en marzo un saldo de $2.443.898 millones, equivalente a un aumento de 5,2% respecto al mes previo, lo que representó una desaceleración al cotejarlo con el avance proyectado de la inflación en el mismo período, a causa de una menor oferta en los pagos con planes de cuota.

En el cotejo interanual, marzo marcó un crecimiento de 81,8%, también por debajo de los niveles de la inflación de los últimos doce meses, según un informe elaborado por First Capital Group en base a datos del Banco Central.

Al analizar los números, Guillermo Barbero, socio de First Capital Group, dijo que «varios factores influyen para que se de este fenómeno: una menor oferta de cuotas por parte de las entidades financieras debido al alza del costo de los fondos para las mismas, una autolimitación por parte de los consumidores a comprar en cuotas debido a los mayores costos por financiamiento».

A esto se suma «un parque de tarjetahabientes que tiende a achicarse por el incremento del riesgo crediticio y por último, pero no menos importante, límites de crédito que no crecen con la frecuencia y en el importe necesario para absorber los mayores gastos”, completó el especialista.

En lo que respecta a uso de tarjetas de crédito en dólares, en marzo se registró una suba de 2,7% interanual, mientras que en el cotejo con febrero reflejó una baja de 22,5%.

Semana Santa ayudó

Durante el feriado largo de Semana Santa más de 2,6 millones de turistas viajaron por distintos puntos del país, con un nivel de gastos estimados en alrededor de $95.957 millones, lo que significó un nivel de consumo 18% mayor al de igual período del año previo, de acuerdo un informe elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Según CAME, la cantidad de gente creció 1,5% frente a la Semana Santa de 2022 y el desembolso a precios reales fue 18% mayor.

«Todos los puntos turísticos del país recibieron visitantes con encuentros religiosos, pero también con festivales, competencias deportivas, ferias de emprendedores, talleres, espectáculos y actividades recreativas», indicaron desde la entidad pyme.

En promedio, cada visitante gastó $10.650 diarios, un 12,9% más que el año pasado, a precios reales y la estadía fue de 3,4 días, levemente por encima de la misma fecha del 2022.

Desde CAME destacaron que en lo que va del año van tres fines de semana largos, en los que viajaron un total de 6,5 millones de personas, con un gasto estimado de $229.127 millones.

Además del turismo local, «sigue siendo intenso el ingreso de turistas extranjeros sobre todo en las zonas limítrofes», señaló el informe de CAME.

Este fin de semana se destacaron particularmente los provenientes de Uruguay, Brasil y Chile, de este último sólo en Mendoza se registró la entrada de 15.000 trasandinos, según estimaciones oficiales.