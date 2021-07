En los últimos meses la clase media cambió sus consumos

Siete de cada diez ahora consumen segundas marcas, aunque querrían volver a primeras, si pudieran. En términos generales, el consumo sigue deprimido y acumula ya 14% menos en relación con el último año normal, afirman estudios de consultoras especializadas

Se trata de un fenómeno que se repite en las crisis inflacionarias o económicas. Cuando los salarios no logran correr a la par de los precios, los consumidores empiezan a optar por las llamadas “segundas marcas”. No sólo los sectores populares: también las familias de clase media ya están comprando esos productos que antes no estaban en su canasta. Esto sí es nuevo.