Empresas españolas se abroquelaron contra Milei, quien dijo que no pedirá disculpas

Las grandes empresas y bancos españoles con inversiones en Argentina manifestaron en las últimas horas su rechazo a las declaraciones del presidente Javier Milei sobre el mandatario de España, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez.

Estas manifestaciones van en línea con las que había señalado el titular de la entidad patronal CEOE, Antonio Garamendi, en un reportaje concedido a Cadena Ser, luego de haber mantenido el pasado sábado una reunión junto al primer mandatario y a ejecutivos de las compañías que ahora salieron a plegarse al repudio.

Mientras tanto, Milei habló anoche sobre el conflicto diplomático con el gobierno de Pedro Sánchez y acusó al kirchnerismo de promover y coordinar ataques sistemáticos contra su persona a través de dirigentes españoles. «Lo que está pasando en España está coordinado por el kirchnerismo», denunció.

El jefe de Estado apuntó directamente a la figura de Alberto Fernández como una pieza en el presunto armado del conflicto. “Él es asesor de Sánchez”, fundamentó durante una entrevista con el periodista Jonatan Viale en TN. “(Sánchez) es tan cobarde que necesitó salir a pegarme por medio de mujeres”, indicó y agregó: “Trabaja alineado con el kirchnerismo para tratar de sabotear nuestro gobierno”.

“Voy a dejar bien claro qué es lo que está pasando -continúo Milei-. Lo que está pasando en España no es independiente del kirchnerismo. Esta situación está promovida con el kirchnerismo, está coordinado con el kirchnerismo. Es gravísimo”.

Milei también habló sobre el origen del conflicto, que inició durante su último discurso en España. “A su mujer no la mencioné. Entonces, principio de revelación, se autoincrimina. Se hizo cargo, lo cuál demuestra que está sucio”, señaló. “Meter un problema de índole personal para ensuciar la relación diplomática de dos países tan hermanados”, reflexionó.

“Ese vínculo no se va a romper nunca. Él necesita esto, trabaja coordinado con el kirchnerismo, que tiene abstinencia de caja”, insistió sobre su par español. “No le voy a pedir disculpas bajo ningún punto de vista, si yo fui el agredido”, insistió.

Posición empresarial

En cuanto a la posición de los empresarios españoles, Garamendi dijo: “Nosotros rechazamos profundamente unas declaraciones fuera de tono, no en un mensaje diplomático, que es el que se tiene que tener entre dos países amigos, contra el presidente del Gobierno y contra la mujer del presidente. No es el sitio ni el lugar, no es lo que se pide a dos países hermanos”, señaló.

El líder de la CEOE subrayó la relevancia de las inversiones españolas en Argentina, que ascienden a US$19.500 millones; Garamendi afirmó que “no tiene absolutamente ningún sentido que se ataque” al presidente del Gobierno español, especialmente durante una visita oficial a España.

En un comunicado oficial, Telefónica ha mostrado su “total alineamiento” con Garamendi y ha apuntado que estas declaraciones “no se corresponden con las de dos países amigos y hermanos, ni se producen en el sitio ni el lugar adecuado”.

Por su parte, fuentes del BBVA citadas por la agencia EFE rechazaron “profundamente” las declaraciones de Milei en un acto político “totalmente ajeno al encuentro empresarial” del pasado sábado.

Un rechazo al que también se sumó el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, que en su participación el foro Creo, organizado por Cinco Días, suscribieron totalmente las declaraciones de Garamendi. “Como no puede ser de otra forma, los respetos personales tienen que prevalecer por encima de cualquier opinión y como bien sabes de otras veces, no hablo de política nunca”, dijo Reynés.

Fuentes del Santander citadas por la agencia de noticias española también adhirieron a las palabras de Garamendi sobre este tema. “Este tipo de lenguaje e insultos no contribuyen a la convivencia de nuestras sociedades y en ningún caso deberían formar parte de la dialéctica política entre dos países hermanos, con una larga historia de colaboración y defensa de la Democracia”, apuntaron en una nota de prensa.

En esta sintonía, Iberia aclaró que en el encuentro con Milei se dialogó solamente de economía. “Compartimos la opinión del presidente de la CEOE, pidiendo al dirigente moderación, tranquilidad y lealtad institucional”, indicaron fuentes de la compañía a Europa Press. En particular, la empresa subrayó la relevancia de su operación en Argentina, con fuertes ganancias y miles de puestos de trabajo.