Los hombres de negocios consideran que es el camino para lograr estabilidad y crecimiento sostenido

Influyentes dirigentes empresarios instaron este miércoles a los principales candidatos presidenciales a alcanzar «consensos» para lograr estabilidad y asegurar un crecimiento sostenido, al tiempo que defendieron la institucionalidad y manifestaron opiniones diversas respecto a la incorporación de la Argentina al grupo de los Brics.

Asimismo, la mayoría de los empresarios -en off de record- manifestaron sus reparos a la «implementación» de las medidas propuestas por el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, más allá de que muchos expresaron coincidencias con la descripción de la situación política y económica expuesta por el diputado libertario al hablar en el encuentro llevado a cabo hoy en el hotel Alvear, organizado por el Consejo de las Américas.

«El futuro presidente, sea cual fuere, asumirá con una nueva legitimidad que le permitirá llevar adelante la transformación que el país necesita», dijo a Télam el empresario agropecuario Gustavo Grobocopatel, un argumento compartido por el presidente de la Bolsa de Cereales y del Consejo Agroindustrial Argentino, José Martins, quien remarcó la necesidad de consensuar los criterios, en un escenario en el que probablemente ninguna fuerza cuente con mayoría parlamentaria.

Esas coincidencias encontraron su límite a la hora de analizar cómo llevar a cabo las políticas reclamadas, en especial en la consideración de las propuestas de Milei y de la candidata a presidente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich.

Respecto de la ex ministra de Seguridad, un consultor internacional objetó que anunciara un presupuesto con «déficit cero» para 2024 y en simultáneo la eliminación de las retenciones desde el inicio del mandato, además de considerar «contradictorio» que se proponga «al mismo tiempo tratados de libre comercio con todo el mundo y proteger a la industria local».

Este último aspecto, por el contrario, fue defendido por José Urtubey, de Celulosa Argentina, que puso de ejemplo a Estados Unidos, «que comercia con todo el planeta y no por eso descuida a su sector industrial».

En cuanto a Milei, un empresario de la construcción advirtió que, más allá de los deseos del candidato de terminar con la obra pública, «hay un stock de contratos que se tienen que respetar».

La propuesta de dolarización del libertario fue respaldada por el ex titular de FIAT, Cristiano Rattazzi, al señalar que estaba a favor de la «estabilidad monetaria, sea con el dólar, el euro o hasta el real».

Al preguntársele si entre esas opciones monetarias también incluían al peso argentino, respondió enfáticamente: «¿el peso? ¡Pero si el peso no existe!»

Respecto a la incorporación de la Argentina al Brics, el director de Quantum y ex secretario de Finanzas, Daniel Marx, no se opuso a la iniciativa, a la que consideró «un acuerdo más», en tanto Grobocopatel manifestó que el país «debe comerciar con todo el mundo» y que si hay que dar un debate sobre la conveniencia política de sumarse al tratado «debe hacerse, pero apuntando a la adhesión y no al rechazo».

La defensa más firme del Brics provino de Urtubey, para quien es «totalmente conveniente desde el punto de vista comercial», mientras que la oposición fue expresada por Rattazzi, la economista Beatriz Nofal y el ex CEO del HSBC, Gabriel Martino.

«Sobre el Brics, pienso exactamente como Bullrich, exactamente como Milei y exactamente en contra de Alberto Fernández», señaló Rattazzi.

Sobre la incorporación de la Argentina al Brics, Nofal dijo que «el momento no pudo ser menos oportuno que el actual, en medio de la invasión de Rusia a Ucrania».

Si bien muchos empresarios manifestaron su coincidencia con la descripción política y económica explicada por Milei en su discurso, en todos los casos señalaron las dificultades de llevar a la práctica sus propuestas.

«Milei pone la libertad en primer plano nosotros somos hijos de (Juan Baustista) Alberdi, la entidad se fundó en 1854», dijo Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, para quien «queda por verse si es posible hacer todo lo que propone» sin contar con mayorías en el Senado y en la Cámara de Diputados.

En el mismo sentido se expresó el ex secretario de Comercio Jorge Pereyra de Olazábal, quien señaló que le preocupaba «la gobernabilidad» en caso de que Milei intente llevar adelante sus iniciativas sin apoyo parlamentario.

Los reparos fueron reconocidos hasta por empresarios que forman parte de la Libertad Avanza, como Juan Ignacio Nápoli, del Banco de Valores y candidato a senador por la provincia de Buenos Aires, quien admitió que «va a haber mucha resistencia» y puso de relieve que en el discurso de Milei, «hubo pocos aplausos».

En ese orden, indicó que si es electo presidente «la dolarización no se va a instrumentar de inmediato» y respecto a los pasivos monetarios del Banco Central, concentrados en las Letras de Liquidez (Leliqs), dijo que en La Libertad Avanza «sabemos qué hacer, pero no lo vamos a decir».

Por último, Eduardo Eurnekian, de AA2000 -firma en la que se desempeñó MIlei- sostuvo que el discurso del dirigente libertario fue «muy bueno» y a diferencia del resto de los empresarios, sostuvo que sus medidas pueden ser aplicables.