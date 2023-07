El presidente Alberto Fernández contó que esta mañana mantuvo un diálogo telefónico con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI) Kristalina Georgieva y afirmó que en el gobierno están «trabajando a todo vapor tratando de alcanzar un acuerdo».

«Estamos trabajando a todo vapor tratando de alcanzar un acuerdo. Prefiero dejar que trabajen los que están negociando y no hablar por los medios. No quiero adelantar nada. Hoy a la mañana hablé con Kristalina, cambiamos algunas ideas y espero que podamos avanzar», dijo el Presidente a radio Diez.

En ese marco, aseguró que confía en que «se va a poder avanzar y encontrar los acuerdos necesarios» con el FMI y aseguró que el ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, está «enfrentando la negociación con seriedad y un equipo sólido».

«Estamos negociando. Todas las negociaciones con el Fondo son difíciles cuando uno busca preservar sus decisiones propias. Confío en que vamos a poder avanzar y encontrar los acuerdos necesarios y podamos seguir adelante», dijo el Presidente.

En este sentido, Fernández sostuvo que «la deuda maldita que contrajo (en 2018 el expresidente) Mauricio Macri representa un peso impresionante para la economía argentina» y recordó que, a la carga de la deuda, se le sumó la sequía que privó de 20 millones de dólares a la Argentina y que por lo tanto «es un tema complejo».

«Seguimos trabajando y negociando, ayer estuve hablando con Sergio hasta tarde y está particularmente involucrado en la negociación», contó el mandatario y aseguró que repasó también el tema con «líderes europeos» durante su viaje a Bruselas, en el marco de la cumbre entre la Unión Europea y la Celac y «todos entendieron y acompañaron a la Argentina» en su planteo.

«A Sergio le toca una negociación muy compleja porque nos ha pasado lo inesperado que fue esa sequía, es un golpe impactante para la economía argentina, afecta a las reservas y son dólares que dejan de consumirse en argentina», indicó Fernández.

El Presidente consideró que «cuanto antes se resuelva mejor» y advirtió que hay líderes de la oposición que «apuestan a que la situación económica empeore y se produzca una debacle».

«Hay comentarios que nos llegan desde allí, uno sabe quién es quién y puede que esas cosas ocurran. Hay un sector de la política argentina que está preocupado por los intereses de algunos y no por la suerte de la patria», concluyó.

Una delegación del Palacio de Hacienda y los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) trabajaban en Washington para fortalecer el programa argentino con el objetivo de llegar a un acuerdo, coincidieron en las últimas horas fuentes oficiales y del organismo multilateral.

Ayer por la tarde, un portavoz del FMI confirmó que continúan las reuniones presenciales con el objetivo de alcanzar un acuerdo y que las discusiones están enfocadas «en las políticas para fortalecer las reservas y mejorar la sostenibilidad fiscal».

«Nuestros equipos continúan trabajando constructivamente, en persona, con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre la quinta revisión del programa de Argentina respaldado por el Fondo. Las discusiones continúan enfocadas en las políticas para fortalecer las reservas y mejorar la sostenibilidad fiscal. Continuaremos comunicando sobre el progreso de estas discusiones», señaló ayer a Télam una fuente del organismo multilateral.