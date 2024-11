El Gobierno felicitó a Trump y ahora espera resultados; euforia en los mercados

Milei celebró la victoria del republicano. La respuesta de los mercados fue contundente: subieron los bonos y acciones, y bajaron el riesgo país y los dólares financieros. Ahora, el libertario aguarda que su buen vínculo con Trump se traduzca en hechos concretos, entre ellos un nuevo acuerdo con el FMI con desembolso de nuevos recursos. También habrá consecuencias para las provincias, entre ellas Córdoba

Por Alfredo Flury



El presidente Javier Milei felicitó a su par electo de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, a través de un posteo en redes, al tiempo que el Gobierno nacional celebró el triunfo por el potencial impacto positivo que supondría sobre la situación económica argentina.

Por la mañana y apenas conocido el triunfo de Trump, el presidente Milei lo felicitó desde su perfil en la red social X por el resultado y su “formidable” victoria.

“Ahora, Haga América Grande Otra Vez. Usted sabe que puede contar con Argentina para llevar adelante su tarea. Éxito y bendiciones. Saludos cordiales”, escribió el gobernante argentino.

En tanto, más tarde, el portavoz Manuel Adorni fue más explícito.

“El Gobierno del presidente Milei felicita a Donald Trump por su triunfo en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Trump es un exponente del mundo libre, occidental y capitalista”, afirmó.

En una rueda de prensa, Adorni aseguró que el “liderazgo” de Trump “va a encontrar un apoyo incondicional” de parte de Argentina “para defender la vida, la libertad y la propiedad”.

El portavoz afirmó que “tanto Argentina como Estados Unidos son un faro de libertad en un mundo que perdió el rumbo a manos de ideas erróneas” y que ambos países trabajarán “juntos” para “recuperarlo”.

“En nombre del Gobierno más votado de la historia argentina hacia el movimiento político más grande de la historia de los Estados Unidos, felicitaciones y que las fuerzas del cielo los acompañen”, añadió el vocero.

Impacto

Por lo pronto, ayer, el triunfo de Trump generó euforia en los mercados.

En ese marco, Wall Street acusó el impacto y registró números positivos, ola que arrastró a los títulos públicos argentinos, que subieron más de dos por ciento en promedio, llevando el riesgo país a los 886 puntos.

A su vez, los ADR de compañías argentinas que cotizan en Nueva York también experimentaron subas generalizadas, destacándose Telecom (10,7%), Banco Macro (9,8%), Superville (9,2%) y Galicia (8,4%), entre otras.

“Después de las elecciones en EEUU, los bonos argentinos muestran un mejor posicionamiento en comparación con otros créditos de alto rendimiento de la región, siempre y cuando las tasas de los bonos del Tesoro de EEUU no suban mucho y el dólar mantenga un movimiento contenido”, señaló Balanz Capital.

La confianza de los inversores en los activos nacionales se fundamenta en la suposición de que con Trump en el gobierno, Argentina tendrá el respaldo necesario para encaminar su economía.

El retroceso del EMBI+Argentina (la denominación técnica del indicador que elabora JP Morgan) tiene un doble efecto, ya que acerca al país a la posibilidad de retornar a los mercados voluntarios de deuda y retroalimenta la sensación de confianza.

A su vez, al Gobierno de Milei se le abren dos vías de posible financiamiento para encarar un 2025 con vencimientos por US$23 mil millones, ya que además de la posibilidad de tomar fondos privados se supone que Trump facilitará la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en caso de que sea necesario.

No obstante, desde el Gobierno han dejado trascender que existe la posibilidad de no avanzar con el FMI en caso de que se impongan condiciones que interfieran con el plan económico. En principio, Milei tendría aire para explorar esa opción, dado que del total de obligaciones de 2025 sólo US$3.000 millones son con el FMI.

La evaluación de la situación financiera es día a día y con este nuevo escenario también cabe la posibilidad de que se acelere la ejecución de planes de inversión ya proyectados, lo que significaría un ingreso adicional de dólares frescos.

La mira del Gobierno está puesta en cómo obtener los dólares para asegurar la salida del cepo y así consolidar la incipiente reactivación de la economía.

Si bien Wall Street festejó con avances en el Dow Jones (3,5%), S&P 500 (2,4%) y el Nasdaq (2,6%), no pasó lo mismo en el resto del mundo. Junto a la suba de las acciones, también se revaluó el dólar y eso provocó un efecto negativo en el resto de las plazas. El más preocupante para Argentina fue el impacto sobre la moneda brasileña; el real se depreció a 5,7 por dólar profundizando la devaluación.

Llaryora, expectante

Por lo demás, el impacto positivo que generó ayer el triunfo de Trump en los mercados vinculados a papeles argentinos, se espera que se extienda en el tiempo y que termine por abrir la chance de que tanto el país, como los subsoberanos, esto es las provincias, puedan volver al mercado a tocar deuda.

En ese contexto, hay fuerte expectativa en la administración de Martín Llaryora, a tenor de los fortísimos vencimientos que debe afrontar el año próximo.

Según datos oficiales publicados días atrás por Comercio y Justicia, el año próximo, la Provincia tiene exigencias por más de 1,15 billón de pesos, la mayoría en dólares. Si bien en la web oficial figura que las obligaciones son por 450.650 mil millones de pesos en amortizaciones, de los cuales 388.635 millones corresponden a deuda nominada en dólares. En tanto, los servicios de intereses requerirán 103.894 millones de pesos. De ese monto, 89.994 mil millones de pesos son pagos en dólares, esos números corresponden a un cálculo efectuado el primero de diciembre de 2023.

El dato es no menor. En la práctica, fueron hechos previo a la megadevaluación aplicada por el presidente Javier Milei a poco de asumir.

Concretamente, los montos de los vencimientos en dólares para 2025 fueron calculados con un dólar a 368 pesos. Hoy el dólar oficial ya supera los mil pesos.

En ese marco, esos vencimientos que figuran en la web oficial están totalmente desfasados. ¿Cómo hará Llaryora para afrontar semejante obligación? Está claro que el dinero para cancelar esas deudas no estará disponible, al menos por parte de la Provincia por más superávit financiero que consiga y con una recaudación que aún no termina de repuntar y con el frente de la cobertura del déficit de la Caja de Jubilaciones no resuelto y que nada indica que vaya a variar en 2025, al menos como pretende la Provincia.

En ese contexto, hay dos alternativas. O bien se vuelven a reestructurar los bonos emitidos oportunamente por Schiaretti bajo ley extranjera y que el propio ex gobernador modificó tanto en vencimientos como en tasas, o se emite nueva deuda para pagar los vencimientos. La primera opción no es la más recomendable. Modificar las condiciones a los acreedores en dos ocasiones no dejaría bien parada a la Provincia y su reputación de cumplidora estaría en juego.

La segunda sería la que Llaryora evalúa como la más probable. Para eso, necesita que el riesgo país siga en baja y se abran los mercados externos para poder colocar nueva deuda a tasas de siete por ciento o menos.

Con esos nuevos pasivos, se pagarían los vencimientos de 2025. En definitiva, una mecánica habitual en cualquier país normal pero que en Argentina, con crisis económicas casi permanentes, la estrategia es una quimera.

En definitiva, la Provincia espera que la administración de Javier Milei sostenga la recuperación de la macro y la baja del riesgo país para así poder volver al mercado externo y poder cumplir con las fortísimas obligaciones de 2025, situación que, con el triunfo de Trump, podrían tener un auxilio extra.

El FMI

El regreso de Donald Trump a la presidencia de los EEUU generó repercusiones también en el FMI.

Allí, Estados Unidos es el principal accionista.

La titular del organismo, Kristalina Georgieva, felicitó a Trump por su “decisiva victoria en las elecciones presidenciales de Estados Unidos”.

“En el FMI esperamos trabajar de manera constructiva con su administración en los próximos años”, dijo Georgieva.