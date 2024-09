El Gobierno confirma que habrá cortes programados de electricidad en verano

El jefe de Gabinete ratificó el dato adelantado por el secretario de Energía días atrás. El problema que, advirtieron, lleva un arrastre de años de falta de inversión, incluirá no sólo restricciones en transporte y distribución sino también en generación. Córdoba no estará exenta. El propio Gobierno frenó una preadjudicación para sumar centrales térmicas. La Provincia había ganado tres proyectos



El Gobierno confirmó que habrá cortes de energía eléctrica programados durante el próximo verano producto de la escasez de suministro energético.

El jefe de Gabinete Guillermo Francos detalló que por la alta demanda sumada a años de falta de inversión obligará a tomar esta medida. “Es una situación que viene de años” señaló el funcionario.

“Va a haber una programación, se supone que si viene un verano de mucha temperatura puede haber una demanda muy alta de luz, y como no hubo inversiones en estos últimos tiempos, va a faltar generación y deberá programarse algún corte, sobre todo hacer acuerdos con los sectores productivos, industriales” dijo Francos en una entrevista con radio Mitre.

En ese sentido, el jefe de Gabinete explicó: “Es una situación que viene de años, que hay que encarar seriamente, con inversiones, no se puede estar sujeto a la improvisación, la Secretaría de Energía trabaja en este tema”.

Por otra parte, Francos defendió la suba de tarifas: “Aumentan, si no el costo lo tiene que pagar el Estado. siempre hay que pagar el costo de funcionamiento, si no hay generación razonable a nadie se le puede pedir inversión. La política del Estado es ir terminando con los subsidios para no generar deuda, emisión, inflación”.

El anticipo de González

El secretario de Energía y Minería, Daniel González Casartelli, había reconocido días atrás que en el verano habrá dificultades en materia energética. “Va a ser un verano complicado”, dijo en su primera aparición pública en su cargo, durante la celebración por los 110 años de Shell Argentina.

“Tenemos restricciones del sector eléctrico en especial en transmisión. Va a ser un verano complicado”, dijo González.

Según el funcionario, uno de los problemas energéticos identificados será en la generación, la que “va a ser difícil dependiendo de las temperaturas y de la situación hídrica”. En ese sentido volvió a apuntar al cuello de botella de la transmisión eléctrica.

El funcionario que reporta al ministro Luis Caputo anunció que ya se organizó un comité que “está trabajando en medidas de mitigación”, pero aclaró que esas soluciones deben ser “del mercado, las soluciones de fondo van a tomar tiempo”. Por lo bajo, en el encuentro realizado en el salón El Cubo de Vicente López se apuntó a la falta de obras de infraestructura por el freno de la obra pública.

Cammesa

Mientras tanto, la previsión oficial es que en el verano, en especial entre febrero y marzo, el consumo de electricidad llegará a 30.700 MW, unos mil por sobre el récord de febrero pasado. En un informe, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, Cammesa, calculó que el total de energía producida localmente y las importaciones desde países vecinos no bastará para cubrir ese pico de demanda y estimó en 19% la probabilidad de que la generación no alcance y haya apagones. El récord histórico de febrero pasado fue de 29.653 MW. La mayor preocupación oficial son los grandes centros urbanos, que explican más del 50% del consumo eléctrico del país: Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Córdoba, Santa Fe y Mendoza.

Por eso la Secretaría de Energía trabaja en un “Programa de Emergencia Verano 2024-2025” que se reflejará en una Resolución.

La idea es “evitar, reducir o mitigar la crítica condición de abastecimiento de energía para el período estival 2024/2025, que comprende las acciones propias que implementará esta Secretaría de Energía en los segmentos de generación, transporte y distribución”

El documento recuerda la histórica falta de inversión de las últimas dos décadas.

En sus considerandos, el borrador menciona “la previsión de temperaturas medias de hasta 30 grados en Buenos Aires durante el verano 2025″ y procura evitar colapsos de tensión, que considera “eventos muy críticos que pueden producirse durante los días de las olas de calor prolongadas y generan picos de demanda sin precedentes”. Esa situación, dice, “puede resultar desestabilizante para el área llevándola al black out (apagón masivo). Esto requiere que el sistema eléctrico esté preparado para manejar una alta demanda continua sin comprometer la estabilidad de la red”.

Y por eso, y “para prevenir grandes cortes de demanda por colapsos de tensión (…) es necesario la instalación de automatismos que predispongan cortes preventivos en tiempo real acotados de demanda para evitar el colapso de la oferta y consecuentemente la pérdida del área”, dice el documento.

En su parte resolutiva, el segundo artículo establece en materia de generación acciones para gestionar y obtener la importación de energía y potencia de Brasil “en horas de elevada exigencia de días críticos que oportunamente definirá la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrica (Cammesa) y crucialmente en horas picos, en condiciones firmes. Otro objetivo es llegar a un acuerdo con Paraguay “a fin de ejercer el derecho preferente de adquisición de la energía” que el país vecino no consume de Yacyretá, y en tercer lugar a que Cammesa realice intercambio (swaps) energéticos, temporales e Inter temporales “con el objeto de minimizar los riesgos de abastecimiento”.

Otra medida contemplada es “un esquema de remuneración adicional, complementaria y excepcional en base a potencia (fijos) y generación (variables) que promueva la disponibilidad de las centrales de generación térmicas en meses y horas críticas”, esto es, la posibilidad de que generadores ubicados en “nodos críticos” apliquen una suerte de sobrecargo tarifario en base a “Acuerdo de Disponibilidad de Potencia y Mejora de la Eficiencia para los meses de verano e invierno”.

El programa también contempla que Cammesa implemente “un procedimiento de despacho de carácter excepcional que permita realizar un uso estratégico de las unidades de generación de energía eléctrica tendiente a reducir los riesgos de restricciones de abastecimiento en los períodos de mayor consumo”. Esa posibilidad, dice Energía, “podrá incluir la posibilidad de reservar el despacho de las horas de operación remanentes de aquellas unidades que se encuentren próximas a finalizar su vida útil para permitir su aprovechamiento durante los momentos de máxima exigencia del Sistema Argentino de Interconexión”. De allí surge, en lenguaje técnico, la posibilidad de los “cortes programados” que mencionó Francos.

Además, el Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE) deberá hacer un seguimiento e informar sobre obras en ejecución de la red de Alta Tensión y Transporte Troncal “con un avance igual o superior al 80%, con el objetivo de crear mecanismos que permitan su puesta en servicio comercial en el menor plazo posible”, amén de exigir a las distribuidoras de jurisdicción federal (esto es, Edenor y Edesur) a que presenten un “Programa de Atención de Contingencias, ante situaciones de indisponibilidades en sus áreas de concesión”.

Generadores móviles

Ese programa, además, deberá detallar las “Unidades Generadoras Móviles” con que cuenten las distribuidoras, para que Cammesa las incluya en su programación de despacho de energía “tanto estacional como mensual y semanal”. El esquema incluye un “régimen de sanciones” en caso de incumplimientos.

Durante este “período emergencial”, dice el borrador de resolución, también las distribuidoras del interior deberán informar a sus reguladores los generadores móviles que tengan en su red “para ser utilizadas en el periodo de verano”. Eso será tomado por Cammesa “como oferta de energía en la programación del despacho, tanto estacional como mensual y semanal”.

La posibilidad de cortes programados y la disposición masiva de generadores móviles tiene aire de familia con la crisis energética del verano 1988-1989, sobre el final del gobierno de Raúl Alfonsín. Esos cortes programados, también relacionados con la salida de operación de una central atómica y la baja de generación hidroeléctrica en las represas del sur, debido a una sequía, empeoraron notablemente una situación ya crítica que culminó en la hiperinflación de mediados de 1989.

Córdoba

Por lo demás, el riesgo de cortes en el verano ya fue informado por las autoridades nacionales a las provincias, entre ellas a Córdoba.

“Se evaluaron los escenarios. El problema ahora no sólo será el transporte o la distribución en puntos específicos sino también la generación porque si bien ya estaba previsto importar, ahora parece que Paraguay utilizará una mayor capacidad de Yacyretá y que Brasil tiene problemas de hidraulicidad”, admitió una fuente a Comercio y Justicia.

El informante recordó que pocos meses atrás, fue el propio Gobierno quien desactivó la preadjudicación de nueva generación térmica en puntos críticos. En el caso de la provincia, se habían adjudicado proyectos por sumar tres centrales térmicas, una en San Francisco, otra en Deán Funes y otra en la vieja central Zanichelli, hoy desactivada y contigua a Bicentenario.

Si bien esa generación no estaría disponible para este verano -son obras que requieren al menos 24 meses-, sí hubiesen estado operativas posiblemente para el verano 2025/2026.

Alternativas

Según Salvador Gil, uno de los mayores expertos de eficiencia energética de la Argentina, “existen mecanismos que podrían incentivar un uso más racional y eficiente de la energía, incluso bajo las condiciones actuales”.

Como ejemplo, mencionó la implementación de medidas “como otorgar un descuento del 10% a aquellos usuarios que, durante el verano, logren reducir su consumo en al menos un 10% comparado con el año anterior”. Al mismo tiempo, agregó, “se podría aplicar un recargo del 10% a aquellos usuarios con consumos superiores a 250 kWh/mes que incrementen su consumo en más del 5 por ciento”.

Según el también doctor en Física y profesor de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) en la que dirige la carrera de Ingeniería en Energía, “estas simples medidas, orientadas a prevenir cortes de energía, podrían servir como incentivo para que los usuarios adopten prácticas de uso más eficiente. Si además se complementan con una buena explicación y herramientas para que los consumidores gestionen mejor su demanda, creo que esto podría tener un impacto positivo en la reducción de la demanda y mitigar el riesgo de interrupciones en el suministro”

El experto recordó que en el año 2007, en el caso del gas, se aplicó el Plan PURE (Plan de Uso Racional de la Energía) “y dio resultado el primer año, con una reducción del 10% en los consumos pico; luego, como los premios y castigos eran montos fijos, el programa se diluyó con la inflación”.