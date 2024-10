El Gobierno adeudaría unos $20 mil millones a pymes exportadoras

El Gobierno dejó de pagar programas de apoyo al menos a 370 pequeñas y medianas empresas que concursaron y obtuvieron fondos para desarrollar proyectos específicos. Se trata de iniciativas gestadas en la administración anterior pero que contaron con cinco firmas, el aval de un comité de evaluadores y de funcionarios técnicos que hoy continúan en el equipo económico. Estiman que sólo en la Subsecretaría Pyme se adeudan más de $20.000 millones a valores de 2023.

La información publicada por Ámbito, asegura que en el Gobierno dicen que no se incumplen los contratos.

Sin embargo, desde ese medio indicaron que pudieron corroborar que desde finales del año pasado el Estado acumula deudas con más de 300 empresas que concursaron para obtener Aportes No Reembolsables en el marco del Programa Potencia Pymex, una iniciativa que buscaba impulsar proyectos de exportación.

“No se ha firmado absolutamente nada más. No se ha sacado ningún pago y parece que no hay intención de hacerlo, en el Fondep hace tiempo que está todo parado”, reveló una fuente al tanto del movimiento de los expedientes del ex Ministerio de Desarrollo Productivo.

Entre las empresas, reina la incertidumbre. En muchos casos recibieron cerca del 40% de los fondos comprometidos durante la gestión anterior pero ahora no tienen certezas sobre el resto de los vencimientos que caían en este período. Algunas, a la espera de que se produzcan los desembolsos, continúan pagando seguros de caución que les representa una pérdida en medio de un contexto adverso para la industria.

“El aporte del Estado es una zanahoria para avanzar con la inversión, en nuestro caso no representaba más del 20% del total”, explicó un industrial damnificado por la cesación de pagos. “Nosotros presentamos las garantías, avanzamos con el proyecto, compramos las máquinas, incluso nos vinieron a inspeccionar y nos dijeron que estaba todo en orden, pero ahora no nos quieren pagar”, dijo.