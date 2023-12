El Central busca contener la demanda de divisas

El Banco Central (BCRA) volvió a limitar hoy la tenencia global neta de moneda extranjera de los bancos hasta fin de año, con el objetivo de contener la demanda de dólares.

La Comunicación 7910 ordena que desde hoy y hasta el próximo 31 de diciembre, las entidades financieras no podrán incrementar su posición diaria de contado de moneda extranjera respecto del nivel que registraban entre el pasado 12 de octubre y ayer.

La medida ya había sido aplicada entre el 13 y el 31 de octubre pasado y en noviembre de 2021 ante la incertidumbre electoral.

“La posición de contado diaria de moneda extranjera de las entidades financieras no podrá superar la menor que surja de comprar el nivel registrado al 12 de octubre de 2023 y el 6 de diciembre de 2023”, señala el texto difundido por la entidad monetaria.

Esta norma, al igual que la de octubre, se refiere a los dólares propios de los bancos y no a los de los ahorristas.

La extensión de esta medida hasta fines de diciembre, no obstante, quedará sujeta a la decisión que tome el nuevo directorio del BCRA, que estará presidido por Santiago Bausili, nombrado esta semana en ese cargo por el presidente electo, Javier Milei.