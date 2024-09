Dura controversia entre Caputo y Cristina: desde el fuego en Córdoba hasta el tema deuda

La ex presidente Cristina Fernández de Kirchner y el actual ministro de Economía, Luis Caputo, protagonizaron un duro enfrentamiento verbal a través de la red social X por el manejo de la política económica en materia de deuda en el último tiempo.

El ministro de Economía rebatió a Cristina, negando la responsabilidad que le adjudicó la ex mandataria en materia de endeudamiento y le devolvió la acusación señalando: “Toda la deuda de los últimos 20 años la generaste vos”.

En el marco de la crítica mediante redes sociales de la ex presidenta por la gestión del gobierno de Javier Milei con los incendios en Córdoba, se produjo un intercambio de recriminaciones entre Cristina y Caputo con relación al origen de la deuda del país en el último tiempo.

En el posteo “Argentina bajo fuego”, Fernández de Kirchner, hizo alusión al decreto 846/2024 que permite realizar canjes en moneda extranjera, señalando que “se eliminan los requisitos que el Poder Ejecutivo y su Ministro de Economía deben cumplir en el caso de que quieran canjear o reestructurar la deuda pública”.

Al cuestionar la medida apuntó contra el funcionario nacional planteando: “¿Qué quiere hacer Caputo con los próximos vencimientos de deuda? ¿Volver a incendiar el país en la hoguera de la deuda como hizo con Mauricio Macri y el FMI? ¿Ni siquiera con un ajuste desalmado e inhumano el ministro de Milei puede pagar la deuda que el ministro de Macri generó?”.

Ante esto, Caputo salió a responderle duramente y le trasladó la responsabilidad asegurando que “toda la deuda de los últimos 20 años la generaste vos, guiada por el primate que tuviste de ministro de Economía”.

En esa línea, remarcó que “primero heredaste dos puntos de superávit fiscal y los convertiste en siete de déficit” y añadió que “luego, Macri te dejó casi equilibrio primario y lo volviste a llevar a cinco puntos de déficit”.

Al describir este escenario, profundizó su crítica personal indicando: “Tenía razón tu marido cuando decía que no sabías nada de economía. Quedate chillando tranquila que es lo máximo que podés hacer, porque no vas a volver a gobernar nunca más”.

Tras la réplica del titular del Palacio de Hacienda, la ex presidente sumó otro capítulo al enfrentamiento expresando: “Como Ministro de Macri lo sabía endeudador serial en dólares y muy mentiroso con los números. Ahora, lo de violento y misógino como Ministro de Milei, la verdad que no la tenía. Se ve que es contagioso”.

En la misma publicación, Cristina agregó una entrevista televisiva de Javier Milei, antes de ser jefe de Estado, en la que criticaba a Caputo cuando estaba al frente del Ministerio de Finanzas, recordándole: “Mirá lo que decía de vos tu jefe actual, bobo”.

En aquel momento, el Presidente manifestaba: “Acá hubo un desastre monetario, que fue el 28 de diciembre. Se lo trató de arreglar como se pudo, se terminó en el FMI y vino Caputo y se fugó 15 mil millones de dólares de reserva irresponsablemente e ineficientemente. Ahí nos dejó este despiole de las Leliqs”.

En contestación a este último posteo, el ministro no se expresó respecto a aquellas palabras de Milei y se limitó a nuevamente insistir con la idea esbozada en la primera respuesta: “Jaja, veo que me hace caso, siga chillando nomás!!”.