El Gobierno oficializó el tipo de cambio a $300, que incluye la soja y casi todas las mercaderías que exporta la agroindustria, aunque falló en especificar el alcance. No cambió la tendencia de ventas registrada hasta ahora

El Poder Ejecutivo Nacional publicó este lunes en el Boletín Oficial el decreto que restablece la vigencia del Programa de Incremento Exportador (PIE), que va por su tercera etapa. El mismo apunta a incentivar las exportaciones por medio de un tipo de cambio diferencial para la soja y otros productos del campo, de las llamadas “economías regionales”.

La sorpresa fue el contenido del Anexo 2 del decreto, que detalla las mercaderías incluidas en esa última categoría: están casi todas las que exporta el sector agroindustrial, incluyendo algunas que en general no son consideradas como economías regionales, como los cereales –el maíz y el trigo, por ejemplo– y todas las carnes. Se trató de un gran “copiar-pegar” que hizo alguien sin medir las consecuencias de tanta vaguedad.

No se modificó sustancialmente lo anunciado la semana pasada, cuando el ministro de Economía, Sergio Massa, presentó los detalles del nuevo PIE. Allí reconoció que aún no tenían definido a cuáles economías regionales iba a beneficiar, situación que no se modificó en los cuatro días que tuvieron los funcionarios para hacerlo. Quizás en Economía los feriados son sagrados.

Desde la cartera que conduce Massa hicieron trascender que debía ser inicialmente así publicado, por grandes rubros del código aduanero, y que en los próximos días saldrá el listado más concreto de productos incluidos, por lo que habrá que seguir esperando una nueva resolución que defina claramente el alcance de la medida.

Implementación del dólar agro

Lo concreto, por ahora, es que el decreto confirma lo que ya se había informado hasta aquí: que el tipo de cambio diferencial se establece en $300 y que la vigencia será hasta el 31 de agosto.

No obstante, en el primer párrafo en el que habla de los incentivos para economías regionales, también señala reparos que le ponen un techo a la cantidad de empresas que podrán solicitar el beneficio. El documento oficial señala que el PIE para economías regionales regirá sólo “para aquellos sujetos que cumplan los requisitos de elegibilidad establecidos por la normativa emanada del Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, teniendo en cuenta la capacidad de abastecimiento en el mercado local, el nivel de empleo generado y el cumplimiento a los acuerdos de precios sectoriales“.

Estas últimas palabras son las claves: en otros dos párrafos, el decreto insiste con que solo podrán acceder al “dólar agro” aquellas firmas que cumplan con los acuerdos de precios, dejando directamente a las exportadoras de granos fuera -para el caso del trigo y el maíz, por ejemplo- y abriendo la posibilidad de un gran discrecionalidad al momento de determinar el beneficio. Como siempre terminan siendo las cosas, los funcionarios de turno creen poder definir desde detrás de un escritorio lo que es mejor para el funcionamiento de la economía del país, lo que queda rápidamente desestimado a partir de la performance actual alcanzada por dichos burócratas.

Dólar soja

En tanto, en lo que respecta a la tercera etapa del “dólar soja” no hay mayores novedades: también el tipo de cambio se establece en $ 300, el plazo de vigencia es hasta el 31 de mayo y en estos productos -el grano y todos sus derivados- no hay ninguna obligación de abastecer a los Precios Justos.

Pese al optimismo del gobierno y a las fichas depositadas en esta nueva edición del programa de incremento exportador, en el primer día de vigencia se registró un volumen insignificante de operaciones ante el desinterés vendedor de la mayor parte de los productores, con operaciones de venta de soja disponible por apenas unas 25.000 toneladas, la mayor parte de las cuales se realizaron con “precio a fijar”, lo que indica que los valores ofrecidos no resultan atractivos.

En el Matba Rofex, mercado de futuros agrícola argentino que opera como referencia, se negociaron este lunes 6.400 toneladas de Soja Rosario disponible a un valor promedio ponderado de 106.950 $/tonelada. La suma de operaciones de todos los contratos futuros de Soja Rosario 2022/23 en el Matba Rofex no logró superar las 50.000 toneladas negociadas, lo que muestra la cautela vendedora.

Al analizar el valor de referencia de 106.500 $/tonelada con los precios futuros de la Soja Rosario para las posiciones Abril, Mayo y Julio 2023 ajustados por inflación –según la expectativa contenida en el informe REM del Banco Central, es evidente que el precio actual ofrecido es conveniente. Sin embargo, en la actual coyuntura macroeconómica y política donde el descalabro cambiario presente en la Argentina es tan profundo, los empresarios agrícolas prefieren mantenerse en un activo a salvo de eventuales devaluaciones bruscas.

El elevado nivel de improvisación que está mostrando el Gobierno nacional no ayuda a impulsar decisiones de venta de poroto, donde además los empresarios agrícolas deben preservar el capital para poder asumir los costos de las siembras 2023/24 después de meses de desastre agropecuario.

Banco Central

En el Ministerio de Economía creen que este dólar para el campo podría generar una liquidación de divisas de alrededor de US$9.000 millones. Sin embargo, la falta de reglamentación hizo que no se registren liquidaciones, situación que probablemente se mantenga hasta tanto haya más precisiones.En ese contexto, la autoridad monetaria terminó la jornada con un saldo neto negativo de US$99 millones en sus intervenciones en el mercado de cambios, por lo que acumuló 23 jornadas consecutivas con ventas. En un abril que lleva solamente cuatro días hábiles ya se ha desprendido de 517 millones de dólares.