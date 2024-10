Deuda: Llaryora paga US$10 millones y aguarda la apertura del mercado externo para 2025

Se trata de un servicio de un bono con vencimiento en 2026. El año próximo, tiene exigencias de más de 1,1 billón de pesos, la mayor parte nominada en dólares. El Gobernador espera que la macro redunde en una reapertura de los mercados para volver a colocar deuda y pagar las exigencias que, de otra forma, serían un duro escollo para cumplir



Por Alfredo Flury



La Provincia de Córdoba pagará el próximo 28 de junio un nuevo servicio de intereses y cancelación de amortizaciones de un título de deuda local a 7,125% con vencimiento en 2026, de 10,87 millones de dólares.

El bono colocado durante la gestión de Juan Schiaretti vence en 2026 y, si bien fue emitido en el mercado local, está nominado en dólares.

El pago corresponde al servicio número 32 que se compone con 1,5 millón de dólares de intereses y 9,37 millones de dólares de capital. Una vez cancelada esa obligación, el valor residual del bono será de 84,37 millones de dólares.

La estrategia de la administración de Martín Llaryora, expresada por medio del ministro Guillermo Acosta, es ir reconvirtiendo la deuda provincial que está nominada en dólares en 95% (en su momento superó 98%), por pasivos en pesos.

De hecho, parte de los vencimientos que se fueron cancelando este año se pagaron con la emisión de deuda en pesos en el mercado local y luego adquirido los dólares al Banco Central para pagar esas obligaciones en moneda extranjera.

Los desafíos de 2025

Con todo, el problema de la deuda será clave en 2025. Según datos oficiales a los que tuvo acceso Comercio y Justicia, el año próximo, la Provincia tiene exigencias por más de 1,15 billón de pesos, la mayoría en dólares.

Si bien en la web oficial figura que las exigencias son por 450.650 mil millones de pesos en amortizaciones, de los cuales 388.635 millones corresponden a deuda nominada en dólares. En tanto, los servicios de intereses requerirán 103.894 millones de pesos. De ese monto, 89.994 mil millones de pesos son pagos en dólares, esos números corresponden a un cálculo efectuado el primero de diciembre de 2023.

El dato es no menor. En la práctica, fueron hechos previo a la megadevaluación aplicada por el presidente Javier Milei a poco de asumir.

Concretamente, los montos de los vencimientos en dólares para 2025 fueron calculados con un dólar a 368 pesos. Hoy el dólar oficial roza mil pesos.

En ese marco, esos vencimientos que figuran en la web oficial están totalmente desfasados.

¿Cómo hará Llaryora para afrontar semejante obligación? Está claro que el dinero para cancelar esas deudas no estará disponible, al menos por parte de la Provincia por más superávit financiero que consiga y con una recaudación que aún no termina de repuntar y con el frente de la cobertura del déficit de la Caja de Jubilaciones no resuelto y que nada indica que vaya a variar en 2025, al menos como pretende la Provincia.

En ese contexto, hay dos alternativas. O bien se vuelven a reestructurar los bonos emitidos oportunamente por Schiaretti bajo ley extranjera y que el propio ex gobernador modificó tanto en vencimientos como en tasas, o se emite nueva deuda para pagar los vencimientos. Esta opción no es la más recomendable. Modificar las condiciones a los acreedores en dos ocasiones no dejaría bien parada a la Provincia y su reputación de cumplidora estaría en juego.

La segunda sería la que Llaryora evalúa como la más probable. Para eso, necesita que el riesgo país baje por debajo de los más de mil puntos que se ubica hoy y se abran los mercados externos para poder colocar nueva deuda a tasas de siete por ciento o menos.

Con esos nuevos pasivos, se pagarían los vencimientos de 2025. En definitiva, una mecánica habitual en cualquier país normal pero que en Argentina, con crisis económicas casi permanentes, la estrategia es una quimera.

En definitiva, la Provincia espera que la administración de Javier Milei sostenga la recuperación de la macro y la baja del riesgo país para así poder volver al mercado externo y poder cumplir con las fortísimas obligaciones de 2025.