El discurso del gobernador Juan Schiaretti en la Unicameral recibió cuestionamientos de la oposición. El senador nacional Luis Juez tildó la alocución de “paupérrima”.

“Un discurso pobre, con un temor a decir ‘gracias, me voy’; con temor a despedirse y sin hablar de los temas centrales, salud, educación, seguridad”, dijo Juez

“La gente no come cemento, podés armar una maternidad, pero si no formas pediatras…”, consideró.

“¿Cómo no te animás a hacer una profunda autocrítica? Si hubiera sido yo habría agradecido a los cordobeses. Habla con una soberbia que parece que si no son ellos no es nadie”, dijo.

En tanto, el diputado nacional Rodrigo De Loredo consideró el discurso “muy carente de lo que viene en Córdoba». Habla de un gobierno terminado, sin ideas, en retirada. Fin de ciclo”

Por su parte, el también diputado nacional Mario Negri, dijo que el Gobernador “hizo un discurso como si fuese candidato a presidente y como si los cordobeses pensaran que su mandato no termina”.

Negri también reclamó a Schiaretti definir la fecha de las próximas elecciones.

Por su parte, para el presidente del bloque Juntos UCR, Juan Jure, el discurso “fue mediocre, sin contenido y con un alto sentido político partidario”. Además, enfatizó que el Gobernador hizo silencio sobre la causa del Hospital Neonatal y sobre los hechos de violencia institucional que hubo en la provincia.

María Rosa Marcone, legisladora de Encuentro Vecinal, coincidió en que la alocución fue “paupérrima” y que los problemas de la provincia “no están en la agenda del Gobernador”. “Fue un discurso para lanzar su candidatura nacional en una provincia atravesada por miles de problemas”, expresó.