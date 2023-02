La medida contribuye a su entrada al mercado formal y desalienta el movimiento en el mercado informal, lo que reduce la oferta de billetes al valor paralelo. Se mantiene el balance negativo respecto a los egresos por turismo

En enero, los turistas no residentes que visitaron Argentina volcaron US$164 millones al sistema financiero local en concepto de “Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta”, cifra que supone un salto de 481% respecto a mismo mes de 2022 y se explica porque durante el primer mes del año rigió en forma plena la norma que permite a las emisoras de tarjetas liquidar los dólares que gastan en el país a un tipo de cambio MEP, cercano al dólar libre. El resultado fue una reducción del déficit cambiario turístico, que de todas maneras terminó siendo importante.

“Dicho incremento se produjo a partir la publicación de la comunicación A 7630 del 3 de noviembre, en la que, con el fin de impulsar los ingresos de divisas del turismo receptivo, se resolvió excluir del requisito de liquidación en el mercado de cambios los ingresos de fondos con tarjetas de no residentes, cobros por servicios turísticos contratados por no residentes y por cobros de servicios de transporte de pasajeros no residentes. Esto les permite a los receptores aplicar un tipo de cambio más elevado a los consumos con tarjeta en el país de turistas no residentes”, explicó el Banco Central en su Informe del Mercado Único de Cambios y Balance Cambiario, publicado el viernes.

Un año antes -enero 2022-, apenas US$28 millones habían ingresado al sistema por la vía de gastos y pagos de turistas no residentes que visitaron el país. En ese entonces, el mercado del dólar libre era el gran imán que atraía las divisas de los viajeros extranjeros. Con una brecha cambiaria cercana a 80%, los turistas optaban por pagar directamente con sus billetes o recurrir a «arbolitos» para abaratar sus gastos en el país.

Cómo funciona

La norma de noviembre les otorgó la posibilidad a las emisoras de tarjetas de crédito del exterior de liquidar los dólares de sus clientes en el “dólar MEP”, el mercado cambiario que se sostiene en la operación local de bonos soberanos. Las emisoras de tarjetas toman los dólares de sus clientes, con ellas compran bonos soberanos y, luego, revenden esos títulos de deuda a cambio de pesos. Obtienen así $357 por dólar y pagan algo menos que eso a los turistas, después de llevarse su spread.

Es una posibilidad, es decir, las emisoras de tarjetas no están obligadas a liquidar los dólares en ese mercado. También pueden hacerlo en el mercado oficial y obtener $198 por dólar. Pero con idas y vueltas, las principales tarjetas lo adoptaron. Visa, por ejemplo, les paga el “dólar para turistas extranjeros” a sus clientes en el acto, mientras que Mastercard se los reintegra a las 48 horas.

En los hechos, la norma del Central no se aplica a las personas sino a las tarjetas, que perciben un tipo de cambio MEP -las basadas en el exterior-. Una tarjeta emitida en Argentina a nombre de un extranjero va a hacer consumos al muy caro tipo de cambio oficial; mientras que, a la inversa, un argentino que tenga una tarjeta emitida en el exterior va a poder hacer valer mucho más sus dólares.

La puesta en marcha del nuevo sistema ya está teniendo sus efectos en términos de comodidad para turistas y compradores que, desde países limítrofes, acceden a comprar presencialmente u on line bienes y servicios en Argentina. En principio, es más práctica para los tenedores de esas tarjetas, ya que no tienen que recurrir al efectivo ni cambiar dólares en las cuevas de la City porteña.

Pero, en términos puramente financieros, el dólar MEP todavía es menos conveniente que el dólar libre: 20 pesos menos conveniente, ya que en las cuevas el billete cotiza $377 frente a los $357 del MEP.

El dólar para no residentes además causó una caída en la oferta de la que gozaba el mercado paralelo. Y una fuerza de mercado que en el margen tiende a empujar a la baja al dólar MEP. Esto, porque los dólares que ahora se suman como oferta en el tipo de cambio financiero solían salir a sumar oferta en el mercado “blue”.

Déficit turístico

Con todo, el ingreso de dólares de turistas todavía se queda chico frente a la salida de divisas que generan los gastos de residentes en Argentina cuando viajan al exterior o compran bienes o servicios online en moneda extranjera. Los egresos brutos por viajes totalizaron US$666 millones en el mes, lo que da un saldo negativo de US$502 millones.

Más aún, los dólares que salen del país los vende a precio oficial más recargo de 100% el Banco Central de sus propias reservas. Los que entran, mientras tanto, lo hacen al mercado MEP, en el que la mayor parte de los compradores es privada, con lo cual no suman reservas a la autoridad monetaria.