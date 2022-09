El integrante de la Comisión Directiva del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna), Claudio Mora, adelantó hoy que los trabajadores irán «con la mejor voluntad» a la reunión paritaria prevista para esta tarde, pero con «la certeza de no firmar a la baja».

El dirigente del Sutna, gremio liderado por Alejandro Crespo, se refirió así al encuentro convocado para las 14 tras el cuarto intermedio al que pasaron el lunes último, en el marco del conflicto por reclamos salarias que ya lleva varios meses.

«Nosotros vamos hoy con la mejor voluntad y con la certeza de que no vamos a firmar a la baja ninguna paritaria», sostuvo Mora esta mañana en declaraciones a FM La Patriada.

En ese sentido, precisó: «No estamos discutiendo el 38% (de aumento) que nos quisieron imponer la semana pasada sino que estamos revisando la paritaria del año pasado de marzo a junio».

«Además, estamos queriendo discutir desde el 1 de julio en adelante, pero primero tenemos que cerrar la anterior, para saber cuánto ganábamos el año pasado», afirmó y dijo que, «de ahí en más, hablar para ver lo que podemos pedir ahora, y que los salarios no queden por debajo de la inflación».

La negociación paritaria se retomará esta tarde en el Ministerio de Trabajo en procura de resolver un conflicto que lleva varios meses, y en la previa del encuentro, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni mantuvo esta mañana una reunión con los empresarios del sector.

Mora, trabajador en Fate, aclaró hoy que los trabajadores tuvieron «la intención de acordar» al acudir a las «33 audiencias y a las innumerables reuniones», que se realizaron sin éxito hasta el momento.

Al mismo tiempo lamentó que en todas ellas escucharon «excusas de que no se puede pagar», cuando «los balances de las empresas son exorbitantes» .

«El costo laboral de cada neumático es menos del 2% del valor», dijo y señaló que «ninguna de las empresas cumplió con los mandatos del Gobierno de poner el precio a los neumáticos».

En este punto, reclamó que le reclamó al Gobierno «aplicar la Ley de Abastecimiento con todos los neumáticos que tienen guardados las empresas en los depósitos» con el fin de «abastecer al mercado local».

Ayer, el Gobierno nacional anunció que habilitará las importaciones de neumáticos si durante la reunión de esta tarde no se resuelve el conflicto sindical en las fábricas del sector y, además, pondrá a disposición de las terminales automotrices el stock de piezas incautado en la Aduana «para que puedan seguir produciendo».

El lunes pasado, sindicalistas y empresarios intentaron negociar en la dependencia ministerial de la Avenida Leandro N. Alem al 600 una salida al conflicto que lleva cinco meses, pero no alcanzaron un acuerdo, por lo que el gremio ratificó la continuidad del paro por tiempo indeterminado y los bloqueos a las empresas.

La propia conducción de la CGT ratificó ayer a Télam su «preocupación» ante la situación de conflicto en el sector, que afecta «a la economía nacional», según se aseguró.

Las partes retomarán el diálogo desde las 14 de hoy bajo la supervisión de la directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Gabriela Marcello, en un marco en el que el escenario quedó agravado ayer con la confirmación del cierre temporario de varias de las empresas del sector de los neumáticos y el automotriz.

El conflicto, que comenzó por reclamos salariales y luego sumó otras demandas, ya paralizó la producción de las compañías Bridgestone, Pirelli y Fate y, ayer anunciaron una medida similar cuatro terminales de la industria automotriz.