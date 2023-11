Con baja expectativa por ventas de fin de año, las PyMes esperan anuncios

“Desde que iniciamos enero no hubo ni un mes positivo. El año pasado, desde junio excepto diciembre, todos fueron negativos, justo cuando empezó el golpe inflacionario más fuerte”.

Así describió los 11 meses pasados de 2023 Ricardo Diab, secretario general de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en entrevista con el medio Cadena Oh!.

Habló de las ventas minoristas, que en octubre tuvieron menos merma. Se lo atribuyó a la incertidumbre por el resultado electoral y las medidas para impulsar el poder adquisitivo que motorizó el ministro de Economía y ex candidato Sergio Masa. “Se apresuraron a hacer las compras fundamentalmente de bienes durables o semi durables. Mejoró un poco la performance. En la industria PyMe es el único mes que dio positivo”, indicó, y sostuvo que no fue “un hecho de la realidad” y que el sector no esperaba que el leve repunte se mantuviera.

Con respecto a las ventas de fin de año, Diab afirmó: “No hay grandes expectativas porque sabemos que el golpe inflacionario que hubo en las últimas semanas menguó tremendamente el poder adquisitivo”.

En tanto, dijo que “más allá de la pertenencia política de cada quien la mayoría votó un cambio porque sentía que tenía que cambiar”.

Además, señaló que el votante sabía que “le estaban prometiendo sangre, sudor y lágrimas”.

“Hasta ahora parece que se viene a cumplir lo que se prometió. Entonces, tal vez sea necesario para salir de esta situación” sumó. “Seguramente serán mínimo los primeros meses, muy difícil la situación. Y la gente lo intuye”, agregó.

Gestión

Por su parte, el secretario de Turismo de la CAME, Gregorio Werchow, precisó que se esperan los anuncios del presidente electo.

“Expectantes de un cambio que ha sido democrático y debemos acompañar a la gestión”, dijo el dirigente.

Sobre su sector en particular, dijo que no tiene claro la política del próximo gobierno en cuanto a la actividad. “No se expresó aun al respecto ni tampoco sobre las autoridades ni el esquema organizativo”, planteó.

Materias primas

La actividad manufacturera de las PyMes registró un crecimiento del 2,4% en octubre, poniendo fin a cuatro meses consecutivos de descensos.

A pesar del repunte, la producción acumula una caída del 0,5% en lo que va del año.

Los industriales tienen en la mira la sostenibilidad, las complicaciones para adquirir materias primas y los desafíos en la cadena de suministro como los factores que podrían impactar la recuperación a largo plazo del sector PyMe.

Elección

A horas de la victoria de Milei en el balotaje, la CAME destacó la elección con la que la ciudadanía le dio la victoria al economista, aunque no lo nombró

“A 40 años de la recuperación de la democracia reafirmamos que es el sistema republicano, representativo y federal el que resolverá las dificultades que tenemos”, dijo el titular de la entidad, Alfredo González.

“El consenso y el diálogo de todo el arco político es fundamental para la determinación de las políticas que beneficiarán a los argentinos en general y a las PyMes en particular”, .

Además, resaltó la necesidad de que el nuevo jefe de Estado le brinde “certezas” a los pequeños y medianos empresarios que apuestan e invierten en el país.

A su vez, expresó que es urgente motorizar un ordenamiento macroeconómico que “envíe señales claras y positivas” hacia la microeconomía, para “fortalecer y recrear una dinámica positiva en el mercado interno”.

“El 75% de la facturación de las PyMes es a partir del consumo diario de los argentinos”, apuntó el dirigente gremial empresario.

No obstante, advirtió que “hay que preparar” a las firmas para que “den el salto exportador” y estimó que ello requiere “capacitación, financiación y mayor calificación de los recursos humanos”.

“A partir del 10 de diciembre la dirigencia de todos los espacios políticos, empresariales, sindicales y sociales deberá hacer su contribución en la solución de temas sensibles que no pueden esperar. Las PyMes son las sostenedoras del mayor empleo registrado en el país y requieren de manera urgente de acciones eficaces que permitan dejar atrás un largo período de mera subsistencia para retomar el camino de generación de riqueza”, finalizó.

Impuestos

La alta presión tributaria fue un tema debatido en el proceso electoral y los candidatos coincidieron en que se deben bajar los impuestos a las PyMes; fundamentalmente, para que haya más firmas y, con ello, más empleo.

Una vez que Milei entre a la Casa Rosada no todas las decisiones pasarán por él. La reforma tributaria de fondo deberá tratarse en el Congreso. Paralelamente, gobernadores e intendentes tendrán que tomar sus propias resoluciones sobre tributos de carácter provincial y municipal.

A la fecha, las pequeñas y medianas empresas pagan un promedio de 33 impuestos y enfrentan regímenes especiales de retenciones y percepciones para diferentes actividades.

El dato surge de un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) realizado en base a la situación actual, antes del cambio de gobierno.

En su informe, el Iaraf no contabilizó la carga que los tributos representan sobre las facturación de las firmas, pero contabiliza la cantidad que recae sobre ellas.

Además, relevó los tributos más representativos de un caso promedio del interior del país.

En la lista de tributos que pesan sobre las PyMes hay 16 de carácter nacional, como el régimen para los trabajadores en relación de dependencia (contribuciones); el IVA; el impuesto al cheque; el impuesto PAIS y las cargas sobre exportaciones e importaciones.

En lo que respecta a los de incumbencia provincial, deben pagar, en general, Ingresos Brutos, tasas y aportar a fondeos.

A todo ello se suman los patrimoniales (automotor e inmobiliario) y otros.

En el plano municipal las cargas tributarias son muy diversas, dependiendo de cada jurisdicción, pero hay varios impuestos comunes. Por ejemplo, de acuerdo al relevamiento del Iaraf, la mayoría paga tasas por seguridad e higiene .

“Del estudio surge que el entramado tributario de una Pyme tiene un alto grado de complejidad y una elevada cantidad de imposiciones tributarias”, analizó el Iaraf.