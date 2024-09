Caputo ratificó el plan económico ante inversores en Nueva York pero eludió precisiones

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó los lineamientos del programa económico en marcha, al disertar ante 90 representantes de bancos y fondos de inversión en Nueva York.

En un evento organizado por JP Morgan, el funcionario afrontó la tarea de despejar dudas sobre el plan en marcha ante referentes de peso que consultaron sobre variables clave de la macro argentina.

En ese contexto, Caputo no avanzó con mayores precisiones respecto a temas centrales como la salida del cepo cambiario o la reducción de la inflación y la acumulación de reservas.

Asociado a eso, los presentes le pidieron a Caputo detalles sobre los dichos del Milei el lunes, en la apertura de la rueda en Wall Street, cuando aseguró que el cepo se levantará cuando la inflación llegue a cero por ciento, expresión sobre la que él mismo profundizó para aclarar que, en rigor, el objetivo es que el índice de precios caiga otro 1,5 punto (a 2,5%), lo que “en el programa macroeconómico” del Gobierno sería suficiente para eliminar las restricciones cambiarias.

En cualquier caso, durante el encuentro con los inversores, Caputo fue escueto en materia de novedades y precisiones al respecto. Con todo, algunos de los presentes aseguraron ante Infobae que el ministro “fue creíble” y que en el auditorio quedó una buena imagen.

“Los inversores quedaron muy bien impresionados aunque no hubo datos concretos. Lo importante es que el nivel de diálogo fue creíble”, aseguró uno de los asistentes. Destacó que Caputo recibió “muchísimas preguntas” y que no evadió ninguna. Incluso, las recurrentes y más persistentes.”Las principales inquietudes siguen siendo el cepo y las reservas, nada muy original”, admitió la fuente.

Como telón de fondo, el Gobierno busca fondos para fortalecer las reservas y asegurar así la salida del cepo cuando se den las condiciones que planteó Milei. En esa búsqueda tallan las negociaciones con el Fondo Monetario por un nuevo acuerdo, en el que funcionarios de ambas partes descuentan que habrá algún desembolso por parte del organismo pero que deberá “completarse” con el crédito REPO que el Banco Central gestiona desde hace meses con entidades de Nueva York. De hecho, el ministro reiteró que se podría adelantar la última revisión del acuerdo vigente para quedar en condiciones de avanzar en el nuevo entendimiento.