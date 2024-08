Caputo le bajó el perfil a la salida del cepo e insistió que ya hay signos de crecimiento

El ministro dijo que la liberación de las trabas cambiarias llegarán cuando las condiciones sean las necesarias para evitar cualquier perturbación. Habló de un “peso fuerte” para fin de año. Pidió apostar por el blanqueo que permitirá, entre otros puntos, seguir con la baja de la inflación y poder reducir impuestos. Habló en Córdoba invitado por la Bolsa de Comercio



Por Alfredo Flury



El ministro de Economía, Luis Caputo, consideró que la política económica del Gobierno sentará las bases para un crecimiento sostenido aunque pidió paciencia para alcanzar algunas metas que sin embargo, dijo, muchas ya se lograron en un plazo récord.

En ese marco, recordó que la caída de la economía en los primeros meses fue un tercio de la que sucedió tras la salida de la convertibilidad y que las medidas adoptadas tienen un objetivo claro como nunca antes, con el superávit fiscal como eje.

El funcionario habló este mediodía invitado por la Bolsa de Comercio de Córdoba.

Ante un auditorio colmado por empresarios, Caputo se refirió en un par de ocasiones al su par de Córdoba, Guillermo Acosta, con quien llegó y se retiró del lugar, para dirigirse al Centro Cívico donde seguramente se reunirá con el gobernador Martín Llaryora.

En ese marco, llamó la atención que lo mencionara en dos ocasiones, ponderando los logros de Córdoba, como el superávit, y consideró que, más allá del signo político diferente al que representan, tienen intereses comunes y visiones compartidas.

Sin chances de dialogar con los medios, entre ellos con Comercio y Justicia, Caputo no dejó demasiadas definiciones de temas que ya viene abordando en cada disertación.

Con todo, le quitó importancia a la fecha de salida del cepo y aseguró que aún así se puede crecer y que de hecho ya hay indicadores que marcan un despegue de determinados sectores, al señalar que lo peor ya pasó.

A continuación, algunas de las definiciones que dejó el funcionario que al final respondió algunas preguntas con Guido Sandleris, titular de la Fundación Ecosur de la Bolsa y ex compañero de Caputo en la administración Macri.

Credibilidad

“Porque esta vez va a ser diferente?”, se preguntó en relación a promesas se cambios y crecimiento anteriores. En ese marco recordó que “cuando al ajuste lo hace el mercado siempre es mucho más violento. Entonces, esta es la primera vez que se toma el toro por las astas, con convicción de que este es el camino, a diferencia de lo que ocurrió en otras ocasiones donde el déficit se financió con más impuestos, emisión, deuda o la combinación de todas esas variables. Siempre llegado ese momento crítico, nunca se decidió hacer los deberes”, señaló. “A Argentina le fue mal porque era un mal alumno”, graficó.

“Es la primera vez que tenemos un Presidente que dice que no nos vamos a mover del orden macroeconómico”, puntualizó.

“El otro punto es que el Presidente dijo lo que iba a hacer, y por eso lo votaron, y lo estamos haciendo. El dato es que aún en pleno ajuste, lo siguen apoyando. Lo escucharon, lo entendieron y el Gobierno lo aplica, eso lo hace realmente distintivo”, consideró.

“En paralelo, los resultados lo están avalando. Eso no debiera sorprendernos porque son consecuencias de lo que se hace. Eso debería dar confianza”, dijo y recordó que “en menos de seis meses este país terminó con el déficit fiscal, el cuasifiscal, la emisión, con los piquetes, la corrupción…”, apreciación que derivó en los primeros aplausos.

“Es un momento para creer, es un momento para invertir. Por supuesto que a muchos les agarra la ansiedad, el cepo, el empleo, el crecimiento, pero hay que tener paciencia”, admitió el funcionario. “Cuando se hicieron las cosas mal durante tanto tiempo, no es sencillo salir tan rápido. Por eso era importante mostrar resultados lo antes posible. El país no tenía credibilidad entonces era importante mostrar a dónde queríamos llegar.

Terminamos con un mito: que el Estado no podía tener equilibrio fiscal sino era forzado por el mercado”, explicó.

Sector privado

“Quiero destacar el rol del sector privado. Es fundamental. La decisión de cada uno de ustedes. Si no podemos convencerlos a ustedes, y que apoyen el proceso, eso es clave para que la recuperación sea más fuerte y más rápida, más allá de si salimos del cepo un mes antes o un mes después”, dijo.

“Y así vamos a tener superávit fiscal y nos va a sobrar plata. Entonces qué vamos a hacer, bajar impuestos”, señaló, frase que también derivó en aplausos.

“Eso nos va a llevar a ser más competitivos. Ustedes podrán mejorar su situación, generar más empleo, mejorar los salarios”, señaló.

“Este país lo construimos entre todos. Acá hay un rumbo que no va a cambiar y ustedes son parte de ese cambio”, prosiguió.

“Este cambio está trascendiendo los distintos partidos políticos, por ejemplo Córdoba que tiene superávit financiero”, ponderando, aunque sin nombrarlo, la gestión de Llaryora y a sus antecesores.

Consecuencias

Concluida su alocución, llegó el turno de las preguntas que acercó el público y que fueron moderadas por Sandleris.

“Era inevitable una caída de la economía en una primera etapa. Desde una posición mucho más difícil, la economía cayó un tercio de lo que fue en la caída de la convertibilidad. Eso muestra que cuando se hacen las cosas bien, los resultados se ven. Y ya estamos creciendo, está aumentando la masa salarial, las jubilaciones desde que asumió Milei están cinco por ciento arriba en términos reales. Además, hay un aumento del crédito, los bancos ya no tienen al Estado como demandante”, ejemplificó.

“La combinación de la baja de la inflación y la mejora en los salarios y que los bancos vuelvan a prestar, va a traccionar la demanda”, estimó.

“Y desde el lado de la oferta, estamos trabajando, destrabando cosas y bajando aranceles. Sacando regulaciones a diario y tenemos una capacidad instalada con un uso apenas superior al 50% por lo que podemos absorber un aumento de la demanda sin que se traslade a precios. Vamos a ver una recuperación que va a sorprender a muchos”, completó.

Blanqueo

“El blanqueo es un caso testigo”, dijo y lo puso a la misma altura de la Ley Bases. “Hubo razones sobradas durante todo este tiempo para evadir impuestos, etc, pero si queremos construir una argentina nueva tenemos que apoyar”

“La idea es que entren los dólares que hoy son improductivos para que traccionen la economía, mejoren los ingresos y podamos bajar impuestos, entre otros puntos.

El país lo necesita y esperamos que tenga un buen resultado”, indicó.

Impuestos

“El impuesto PAIS es el primero que vamos a bajar más allá que ya hemos bajado muchos aranceles, entre otros. Respecto al impuesto PAIS, lo vamos a bajar, primero porque dijimos que lo íbamos a hacer. Es un impuesto importantísimo por su recaudación. El segundo punto es que tiene efectos sobre la economía, nos va a ayudar a bajar la inflación”, dijo.

“Tan pronto tengamos superávit, a mi me gustaría sacar los impuestos más distorsivos como el impuesto al Cheque y las retenciones y en el caso de las provincias Ingresos Brutos pero ahí hay que ponerse de acuerdo con los gobernadores”, admitió.

Cepo

“Hay un plan y lo venimos cumpliendo a rajatabla. No nos ponemos una fecha, nos ponemos condiciones. Que cuando salgamos del cepo y no pase absolutamente nada.

Todavía no están dadas las condiciones para salir del cepo, aún falta sanear el balance del BCRA, entre otros puntos. Entonces no hay que preocuparse si será un mes antes o después. Se puede crecer aún con cepo. Bajar la inflación también apunta a eso. Bajar la brecha, acumular reservas, todo está hilvanado. No se preocupen más con el cuándo sino el cómo”, insistió, bajándole el perfil a la chance de que sea a fin de año como él mismo y Milei habían sugerido tiempo atrás.

“Restringimos la emisión al máximo, absorbemos casi un billón de pesos por mes. Si la demanda de dinero acompaña, para diciembre van a escasear los pesos. En una competencia de monedas, todos van a elegir el peso, en vez del dólar. Los impuestos se pagarán en pesos”, dijo a modo de ejemplo.

“El apretón monetario garantiza que la inflación siga bajando, baje la brecha y acumulemos más reservas”, completó.

Riesgo País

“Para nosotros hoy el Riego País no es lo más importante. Hay que fijarse más en la realidad, inflación y crecimiento básicamente”, opinó.

“Vamos a poder cumplir con los pagos de la deuda. Ni siquiera vamos a hacer refinanciamiento. El pago de enero está garantizado y el pago de julio lo hacemos con el superávit mismo. En todo caso, estamos viendo el pago de enero de 2026”, señaló.

“Estamos analizando un REPO que vino como propuesta de los bancos”, culminó, en referencia a la chance de obtener fondeo extra para mejorar las reservas y poder cumplir otro de los puntos claves para eliminar el cepo. En ese marco, no hizo ninguna referencia a un eventual nuevo acuerdo con el FMI.

Inflación futura

“Somos muy optimistas con la inflación futura. Atacamos todas las causas: no hay más déficit, no hay más emisión, la capacidad instalada puede absorber cualquier shock de demanda. El tipo de cambio sigue siendo competitivo”, dijo.

“Hoy Argentina está encaminada a llegar a una inflación más baja incluso que el dato de julio. Las empresas ya se han comprometido a bajar precios cuando baje el impuesto PAIS.

La baja de la inflación va a desalentar los rumores de atraso cambiario.

La competitividad la vamos a ganar bajando impuestos, con menos inflación y no vía tipo de cambio”, completó.

Tagle

Previo a la disertación de Caputo, el titular de la Bolsa, Manuel Tagle, insistió en que el camino encarado por Milei es el correcto y volvió a defender una vez más las políticas liberales, incluso hasta cuestionó a aquellas propuestas vinculadas a la centro derecha.

En ese marco, dijo que ya se percibe la recuperación. Insistió en la necesidad de sostener el rumbo del liberalismo, el desarrollo, el crecimiento y el progreso.

“Milei fue pragmático, más allá de sus promesas previas. Completar esta obra que va a ser realmente fantástica”, cerró, con su ya conocida posición respecto a las políticas que necesita el país según su criterio.