Caputo dijo que “no vale la pena” discutir el Presupuesto, si arriesga el equilibrio fiscal

El ministro justificó así la exclusión del proyecto en extraordinarias. Consideró que en 2025 las provincias recibirán US$3 mil millones más por coparticipación. Anticipó que trabaja en un proyecto de reforma tributaria

El ministro de Economía Luis Caputo relativizó el hecho de que el Presupuesto 2025 no haya sido incorporado al temario de sesiones extraordinarias para el Congreso y dijo que “no vale la pena” discutirlo si pondrá en tensión el equilibrio fiscal.

“Preferiría que pase porque es una buena señal institucional pero, si para que pase eso hay que arriesgar el ancla fiscal, que es lo más importante en nuestro modelo, no vale la pena”, dijo.

Por otra parte, respecto de la negociación con las provincias para tener un presupuesto que les asegure el envío de fondos desde Nación, el jefe del Palacio de Hacienda aseguró que “con el crecimiento proyectado para el año que viene las provincias van a recibir 3.000 millones de dólares más de coparticipación más lo que cobran ellos de sus propios impuestos”, apuntó en diálogo con LN+.

“Nosotros a nivel de Nación sacamos el impuesto PAIS, que equivale a 1,5% del Producto. Las provincias ya van a estar mejor financiadas el año que viene; la Nación no. Entonces, el esfuerzo más grande ya lo estamos haciendo nosotros, los que no tenemos plata somos nosotros. Comprometer el equilibrio fiscal nunca va a ser el caso nuestro. Me gustaría tener presupuesto, pero a riesgo de comprometer el compromiso fiscal, no”, concluyó en Montevideo, donde participa de la cumbre de ministros y banqueros centrales del Mercosur.

Por otra parte, Caputo aseguró, respecto al cepo cambiario, que en el Gobierno están “bien encaminados” y que el puede “hacerlo en forma gradual” o bien, “si se llega a un acuerdo con el FMI para recapitalizar el BCRA, se podría llegar antes y estar tranquilos”, resumió.

Reforma tributaria

En tanto, confirmó que el Ministerio de Economía trabaja en un proyecto de reforma tributaria amplia para enviar al Congreso en 2025.

“Estamos trabajando desde el día 1 en diferentes reformas. Para que pasen se necesita un mayor volumen político. Estamos trabajando para tenerla lista para cuando la política decida que es el mejor momento para plantearla. La queremos tener lista lo antes posible pero los tiempos de la política pueden ser otros”, aseveró sin dar mayores detalles.

En la cartera económica señalaron que el trabajo es preliminar, que todavía se lleva adelante a nivel técnico y que tendrá como lineamiento principal el ordenamiento del sistema para eliminar impuestos que tienen menos peso en la recaudación.

La iniciativa fue anticipada a un grupo de diputados por parte del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, durante la discusión del proyecto de Presupuesto 2025, que indicó que la meta a grandes rasgos será equiparar para el resto de la economía lo que hoy son beneficios tributarios para las empresas que ingresen al RIGI.

La secuencia de baja de impuestos todavía no está determinada, aunque en el Gobierno anticipan que sólo podrá tener lugar en la medida en que continúe el superávit fiscal y que la economía enhebre meses de crecimiento en la actividad que haga crecer la recaudación. En 2025, no obstante, el equipo económico necesitará no descuidar los ingresos tributarios porque dejará de contar con el impuesto PAIS.

El propio proyecto de presupuesto preveía “la revisión de esquemas tributarios y la eliminación de imposiciones que distorsionan el mercado, fomentando así la competitividad y facilitando la inversión privada”. El Poder Ejecutivo había hecho una primera promesa a principios de año para enviar al Congreso una iniciativa en este sentido en 2024, pero finalmente se decidió postergarlo para el año próximo.

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo reiteraron en distintas oportunidades que los dos primeros tributos en la mira para actuar serán los derechos de exportación y el impuesto al cheque, aunque no está claro el alcance y la profundidad que tendría una medida de este tipo.

Milei: más motosierra

El presidente Javier Milei defendió su programa económico al asegurar que desde el mes de abril hubo un “crecimiento del 10%” en la actividad y reiteró que lo que se viene de cara al año electoral es “más motosierra”.

Al disertar en el Encuentro de Líderes del diario El Cronista, en el predio de La Rural, el jefe de Estado dijo que sabían que “el ajuste iba a tener un impacto en la actividad”, pero destacó que “el piso se tocó en el mes de abril”.

“Cuando tomamos los números desde abril hasta hoy, la economía viene creciendo a un ritmo del 10%”, planteó Milei durante el evento. En este sentido, dijo que durante el cierre del año el país no habrá “perdido nada en materia de actividad”, al tiempo que se “derrumbó la inflación”.

Asimismo, el mandatario contó detalles sobre las últimas reuniones de Gabinete y sostuvo que les dio a sus funcionarios “todas buenas noticias” y que “todo presagia que 2025 va a ser un gran año”.