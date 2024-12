Caja: las jubilaciones volvieron a caer y oficializan flexibilización del diferimiento

Subieron en noviembre 141,4%, por debajo de la inflación interanual. El haber promedio llegó a $1.171.901. En tanto, 5.034 pasivos tributarios Ganancias. El Gobierno publicó los cambios en el diferimiento y el aumento de la mínima, datos anticipados por Comercio y Justicia. La medida complica aún más las cuentas del organismo previsional. Encargan informe actuarial para analizar el futuro del sistema. ¿Vienen cambios?



Por Alfredo Flury



La jubilación promedio que pagó la Caja de Jubilaciones de Córdoba en noviembre alcanzó 1.171.901 pesos, 141,4% por encima de igual mes del año pasado y, por lo tanto, inferior a la evolución de la inflación.

De esta manera, los beneficios siguen perdiendo poder adquisitivo, tónica que se mantiene desde hace meses.

Los datos aparecen reflejados en el Informe Estadístico de la Seguridad Social publicado ayer por el organismo previsional.

Mientras tanto -tal como anticipó Comercio y Justicia– el Gobierno provincial dispuso flexibilizar el diferimiento previsional y también incrementar la prestación mínima.

Concretamente, la resolución 515 publicada ayer en el Boletín Oficial fija en su artículo primero: “A partir del 1 de noviembre de 2024, el haber mínimo de jubilación a percibir por los beneficiarios del Régimen General de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de Córdoba, en la suma de pesos ciento noventa mil ($ 190.000,00)”.

En tanto, el artículo segundo indica: “Ajústase con el objeto de garantizar un haber previsional bruto no menor a la suma de pesos trescientos veinticinco mil ($ 325.000,00), a partir del 1 de noviembre de 2024, el importe a percibir por los beneficiarios del régimen previsional regulado por la Ley Nº 8024, en concepto del ‘Complemento Previsional Solidario’ establecido por el Artículo 5° de la Ley N° 10078, conforme sus exclusiones”. Finalmente, el artículo 3 dispone: “A partir del 1º de noviembre de 2024 y hasta el mes de marzo de 2025, inclusive, los reajustes por movilidad que, conforme al mecanismo previsto en el último párrafo del Artículo 51° de la Ley N° 8024 (t.o. Decreto N° 407/2020), se verían reflejados en los haberes previsionales del mes subsiguiente a que ingresen los aportes y contribuciones correspondientes al mes en que operó la variación salarial, se apliquen en el mes siguiente de producida la variación salarial de los activos, conforme el siguiente detalle: a) los beneficios que en el mes de octubre de 2024 percibieron un haber bruto remunerativo de hasta pesos novecientos mil ($ 900.000,00); b) los beneficios que en el mes de noviembre de 2024 perciban un haber bruto remunerativo de hasta pesos novecientos cincuenta mil ($ 950.000,00); c) los beneficios que en el mes de diciembre de 2024 perciban un haber bruto remunerativo de hasta pesos un millón ($ 1.000.000,00); d) los beneficios que en el mes de enero de 2025 perciban un haber bruto remunerativo de hasta pesos un millón cincuenta mil ($ 1.050.000,00), y e) los beneficios que en el mes de febrero de 2025 perciban un haber bruto remunerativo de hasta pesos un millón ciento cincuenta mil ($ 1.150.000,00)”.

Impacto

Por lo pronto, en el Ejecutivo evitaron precisar cuál será el impacto fiscal en la Caja, cuyo rojo se estima rondará 35 mil millones de pesos mensuales desde el año próximo.

Está claro que las medidas adoptadas que favorecen a los pasivos, generan un mayor deterioro en las cuentas del organismo.

Desde la Provincia descuentan que el presidente Javier Milei no aflojará en su decisión de poner un cepo en el envío de fondos a las provincias por todo concepto, entre ellos la cobertura del déficit de las cajas previsionales no transferidas.

Ganancias

Por lo demás, y según el Informe Estadístico de la Seguridad Social, en noviembre 5.024 pasivos sufrieron retenciones por el impuesto a las Ganancias, aunque sólo por un promedio de 1.270 pesos.

Un año atrás, eran apenas 185 los retenidos por un valor promedio de 172.707 pesos.

Balance actuarial

En otro orden, la Caja llamó a subasta electrónica para contratar un balance actuarial para el cierre de 2024 y, en paralelo, para el análisis y evaluación del sistema previsional, trabajo que incluye regímenes especiales y diferenciales.

La subasta se concretará el próximo 6 de diciembre y tiene un presupuesto de 18 millones de pesos.

“Es un estudio que se realiza de manera periódica, en principio cada 10 años y apunta a conocer la situación del sistema”, reveló a Comercio y Justicia una fuente oficial.

En ese marco, descartó que el estudio apunte a servir de insumo para avanzar en futuros cambios al sistema. No obstante y pese a la negativa oficial, siempre está latente alguna modificación, particularmente en algún régimen especial, a tenor de la necesidad de reducir el déficit de la Caja que hoy es un dolor de cabeza para la administración de Martín Llaryora ante la falta de envíos de la Nación y la falta de definición de la Corte Suprema respecto a las dos presentaciones realizadas el año pasado por el entonces gobernador Juan Schiaretti.