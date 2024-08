Caja: estimaron envíos por $150 mil millones, no llegó nada y Llaryora analiza volver a la Corte

Sólo en el primer trimestre, la Provincia aportó $34.858,1 millones. Mientras tanto, los gremios presionan por flexibilizar el diferimiento que en julio fue clave para reducir la exigencia del Tesoro. Sin expectativa por giros de la Anses, el Gobierno trabaja en una nueva presentación ante la Corte Suprema, por la deuda de 2024, en línea con Santa Fe.

Los resultados de la Apross también fueron deficitarios

Por Alfredo Flury



El gobernador Martín Llaryora había advertido a comienzos de año que si la Anses no giraba fondo alguno para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones, en el corto plazo la situación se podría tornar insostenible para el organismo.

Desde entonces, ya pasaron varios meses y el panorama no varió. De hecho, desde el Ejecutivo no hay mayores expectativas de que la Nación vuelva a enviar recursos no sólo a la Caja de Córdoba sino a ninguna de las otras 12 cajas provinciales no transferidas, al menos por este año.

La otra alternativa es que la Corte Suprema de Justicia se expida sobre las dos presentaciones que hiciera oportunamente Juan Schiaretti hace ya más de un año.

El expediente ya circuló por tres de los integrantes del cuerpo que, llegado el caso, lo más probable es que convoque a una audiencia de conciliación entre las partes como primera medida.

En la práctica, no habrá dinero para la Caja mientras eso ocurra.

En ese marco, el gobernador avanza en una nueva presentación ante el Máximo Tribunal, ahora por la deuda de 2024. El dato, al que tuvo acceso Comercio y Justicia, va en línea con la acción que acaba de presentar el gobernador Pullaro de Santa Fe, cuya situación al igual que la de Entre Ríos es la misma. La reunión de los tres mandatarios de la Región Centro en las últimas horas, aunque con otro objetivo, habría incluido el tema previsional en las conversaciones.

Como fuere, nada indica que, aún con esa acción, Córdoba logre algún resultado concreto.

Por lo demás, nada indica que Llaryora vaya a flexibilizar el diferimiento previsional, por ejemplo, uno de los principales reclamos de todos los gremios estatales.

Hoy el diferimiento es clave. Según datos del Informe de Movilidad de julio publicado por la Caja y al que tuvo acceso este medio, los aumentos en los haberes aplicados por el organismo en julio generaron una expansión del gasto previsional mensual de $7.428 millones. De esa cifra, el incremento en el gasto por anticipo de la movilidad ascendió a sólo $262 millones. Así, el diferimiento se vuelve cada vez más importante para morigerar el déficit previsional de Córdoba.

Los números a marzo

De acuerdo con la ejecución presupuestaria al 31 de marzo, la Caja tenía presupuestados giros de la Anses por 150.800 millones de pesos para 2024. Hasta marzo inclusive no llegó un sólo peso. Tampoco hasta ahora.

En tanto, siempre según el presupuesto, el Tesoro provincial iba a aportar 2.490,7 millones de pesos en todo el año. Sin embargo, sólo en el primer trimestre tuvo que transferir 34.858,1 millones de pesos.

Sin datos más actuales, se estima que en el primer semestre, la Provincia debió erogar más de 70 mil millones de pesos para poder pagar las jubilaciones y pensiones en tiempo y forma.

Según el presupuesto 2024 aprobado por la Legislatura, el resultado financiero final sería de

60.869,8 millones de pesos deficitario.

Los números de la Apross

Mientras tanto, la ejecución presupuestaria de la Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross), la obra social provincial, también arrojó números negativos en el primer trimestre.

La diferencia entre ingresos corrientes y gastos corrientes determinó un ahorro corriente de 5.433,7 millones negativo. En el presupuesto anual se estimaba un resultado corriente de 390 millones de pesos positivo.

Cotejando los ingresos totales menos las erogaciones totales, el resultado financiero fue deficitario, en este caso por 5.461,4 millones de pesos.