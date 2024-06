Bases: el Gobierno insistirá con las privatizaciones y cambios en Ganancias y Bienes Personales

El jefe de Gabinete dijo que buscarán que Diputados revierta los cambios aplicados en el Senado. Respecto al paquete fiscal, consideró que la versión “original” de los dos impuestos modificados por la cámara alta, atentan contra los ingresos provinciales. El debate en comisiones comienza el jueves. ¿Inflación cero en alimentos en junio?

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, descartó acuerdos con la oposición dialoguista por la Ley Bases votada días atrás en la Cámara de Senadores y anticipó que insistirán con la sanción del Impuesto a las Ganancias y a los Bienes Personales y las privatizaciones, cuando ese proyecto y el paquete fiscal vuelvan a Diputados.

Además, en declaraciones a Radio Rivadavia, Francos detalló que el Gobierno intentará mantener Ganancias y Bienes Personales porque lo considera «un tema que favorecería mucho a las cuentas provinciales», y añadió: «Son recursos de mucha importancia para las arcas provinciales».

Con respecto a las privatizaciones de las empresas del Estado, confesó: «No teníamos los votos para aprobarlas como habían salido, entonces hubo que sacarlas. Pero si Diputados insiste con las privatizaciones, estamos totalmente de acuerdo».

«Eso no quiere decir que haya habido una acuerdo sino que no teníamos los votos, por eso lo retiramos», aclaró, y agregó: «En el Senado tenemos 7 de 72, si no tenemos los votos se saca. Nuestra intención era que se apruebe, si lo sacamos fue porque no teníamos los votos ni el apoyo. Eso no significa que estemos de acuerdo con esa medida».

A pesar de las quejas de diputados opositores como el radical Pablo Blanco, el titular de ministros reiteró que la quita de empresas solo fue debido a la falta de apoyos.

«Es una política del Gobierno disminuir las empresas del Estado. Creemos que todas deberían estar», reiteró en la previa al llamado a comisiones para dar tratamiento al proyecto el próximo jueves.

Asimismo, sumó: «Queremos avanzar en este proceso de quitarle al Estado la decisión de empresas que son públicas».

Los cambios en el RIGI

Asimismo, defendió las modificaciones implementadas en el Régimen de Inversión para las Grandes Inversiones (RIGI). En rigor, el Senado introdujo cambios menores en ese régimen que no cambian los aspectos de fondo que figuraban en el proyecto original que votó Diputados.

Bullrich y Sturzenegger

Por otra parte, respaldó la decisión de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de desplazar al secretario de Seguridad, Vicente Ventura Barreiro, por haber intentado «interferir» en un proceso licitatorio de servicios de comida para el Servicio Penitenciario Federal.

«Si le generaron dudas fue correcto lo que han hecho», aprobó Francos, y añadió: «Ella tomó una decisión en función de lo que había pasado en una licitación que se había tomado por el tema alimentos. Como dijo el Presidente, en términos gráficos, no iba a tolerar ningún hecho de corrupción».

Por último, se hizo eco del potencial desembarco de Federico Sturzenegger en el gabinete de Javier Milei al sostener que todavía restan definirse las competencias del área que ocupará con rango ministerial, y que el mandatario «debe estar de acuerdo en lo que plantea Sturzenegger».

¿Inflación cero?

En otro orden y en el marco de novena gira internacional, Javier Milei acudió a las redes para difundir un dato sobre inflación en alimentos. “Atención: Javier Milei logra la primera semana sin inflación para la Argentina en ¡30 años! Ánimo, argentinos, que la resaca de la estafa del socialismo es dura, pero poco a poco con el adecuado engranaje liberal, os convertiréis en una nación rica”, escribió el economista español Gustavo Martínez en un mensaje de X, que luego fue reposteado por el Presidente.

La publicación aludió a un artículo del sitio Informe Orwell, que advirtió que “en un hecho sin precedentes en tres décadas, la tercera semana de junio ha registrado una inflación del 0,0% en el sector de alimentos y bebidas, de acuerdo con el relevamiento de la consultora Econométrica”.

Si bien la primera semana de junio marcó aumentos nulos, la aceleración de los alimentos y bebidas al cierre de la semana pasada fue de 1,5 puntos porcentuales respecto de la anterior. Así, la suba promedia 3,6% en las últimas cuatro semanas, lo que lleva a un 4,8% punta a punta. Ese mismo porcentaje aumentó este sensible rubro en mayo, según la medición oficial del Indec.

Milei con el jefe de Gobierno alemán

El presidente Javier Milei se reunió ayer con el jefe de Gobierno alemán, el socialdemócrata Olaf Scholz. El encuentro empezó puntual, al mediodía de Berlín, con presencia de ambas delegaciones.

Entre los temas de la agenda común estuvieron la relación entre la Unión Europea y el Mercosur, el ingreso de Argentina en la OCDE y el impacto social de las reformas puestas en marcha por el plan de estabilización.

Se trata de la primera reunión oficial de Milei con un jefe de Gobierno de signo socialdemócrata en los seis meses desde que tomó posesión como presidente, aunque el formato no se corresponda con el habitual recibimiento para un líder extranjero en esa capital europea. El primer contacto con un mandatario europeo fue con Giorgia Meloni, en el contexto de la reunión del G7 en Italia.

“El canciller y el presidente Milei hablaron sobre los propósitos argentinos de reforma y sus repercusiones para la población. En este sentido el canciller subrayó que, desde su punto de vista, deben ser criterios importantes la compatibilidad social de las reformas y la protección de la cohesión social”, informó el Gobierno alemán en un breve comunicado.